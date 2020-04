Petroleros y una actividad «estratégica y necesaria»

El secretario General del Sindicato de Petroleros Privados, Luis Alberto Sosa, se refirió a la actividad que desempeña ese sector de trabajadores en el marco de la cuarentena. Confirmó que la producción se garantiza con planteles reducidos, atendiendo a las indicaciones en el marco de la pandemia por el COVID 19. También salió al cruce de críticas recibidas en redes sociales, por trabajadores que deben viajar para volver a sus domicilios.

“Nuestra actividad no se puede parar, por una cuestión estratégica y de necesidad que tiene nuestra provincia y el país también. Porque si se deja de producir se puede quedar sin gas la provincia, y eso no es dar una alarma falsa sino decirle la verdad a la gente”, destacó el secretario General de los Petroleros Privados, Luis Sosa, refiriéndose al motivo por el cual los trabajadores del sector siguen desempeñando sus tareas.

En declaraciones al programa radial “La Mañana en la Tecno”, que se emite por Radio Universidad, se refirió al resguardo para los trabajadores del sector y contó que estuvieron “el día viernes en un control que se encuentra en la balanza, donde está la Municipalidad de Río Grande y el Gobierno de la provincia, y en ese lugar estuvo también el Secretario de Energía Moisés Solorza. Ayer (por el lunes) también a las cinco de la mañana estuvimos viendo que los compañeros estuvieran en condiciones, les hicimos el test de la fiebre, y eso muchas veces la gente no lo sabe porque nosotros tratamos de tener un perfil bajo y no andar diciendo todo el tiempo lo que hacemos”, expresó.

Sosa señaló que por esta situación “se han reducido al máximo los planteles, sin descuidar la producción del tema de gas. Tanto ROCH, como YPF y Total, han reducido al máximo el personal por este tema del virus”, remarcó. Reiterando que hay garantías en cuanto al abastecimiento, porque “esto para nada nos afecta, las empresas nos comunican que cantidad de gente necesitan para subir al campo y nosotros lo permitimos, porque no podemos ponernos en una situación de decir que no a todo”, indicó.

Aunque aseguró que “se toman todas las medidas que corresponden, con la seriedad que esto merece. Nosotros no somos un ente de contralor, pero igualmente vamos a la ruta a ver si los muchachos tienen su barbijo, como están, y todo lo relativo a la seguridad y la precaución”. Por otra parte mencionó que en este marco “no hubo desvinculaciones de ningún tipo, por el contrario estamos hablando con las empresas para que cuando se solucione este tema de la pandemia suban todos los trabajadores de manera normal como sucede todos los meses”, confirmó Sosa.

Finalmente mencionó que “en las redes sociales nos han criticado, pero uno no se tiene que llevar por las críticas. Cuando son buenas las aceptamos y cuando son malas no contestamos ni nada por el estilo”, remarcó. Indicando que “por ahí las críticas pueden ser constructivas, pero nos han criticado por el hecho de un viaje que hizo la empresa Total porque un compañero que estaba cumpliendo sus funciones llevaba más de 40 días acá. Todavía tenemos compañeros arriba que siguen trabajando y otros que llegaron y están en cuarentena en la ciudad, no es que se los trajo y se los llevó directamente al puesto de trabajo”, aclaró por último el dirigente petrolero.