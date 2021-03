Petroleros se reunirán con YPF por la asfixia a las contratistas

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado adelantó un encuentro esta semana con representantes de YPF para analizar “la asfixia” a las contratistas, que han tenido que despedir trabajadores por falta de pago. Sostuvo que hasta ahora el único que se interesó por la situación fue el intendente Walter Vuoto, con quien se reunió la semana pasada y facilitó las gestiones. También consideró que no sólo el gobernador sino los legisladores deben ocuparse de “cuestiones geopolíticas de la provincia”, por lo que enviarán una nota para reclamar controles. Diferenció a las empresas Roch y Total, con las que no hay ningún inconveniente de pago, pese a que Roch se encuentra en concurso de acreedores. Remarcó la desinversión de YPF y la paralización de la producción porque “los compañeros no tienen las herramientas suficientes, les falta algún repuesto y no llega”. Afirmó que YPF, con alrededor de 20 contratistas, “no hace ni lo mínimo para mantenerlas. Les piden hasta el grupo sanguíneo, y por poco no se van a la casa del contratista y le usan todo. Esto no tiene que ser así y es una falta de respeto”, sentenció.

Río Grande.- El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, adelantó por Radio Universidad 93.5 un encuentro con autoridades de YPF luego de las gestiones realizadas por el intendente Walter Vuoto, hasta ahora “el único que se interesó” por la situación de las contratistas, según el dirigente.

“Toda la Patagonia sabe la problemática que tiene YPF y han cambiado casi la totalidad del directorio. La semana pasada el compañero intendente de la ciudad de Ushuaia se interesó por una nota anterior que hicimos y nos convocó, concurrió el compañero René Vergara porque yo tenía compromisos fuera de la provincia. Fue la persona que nos ayudó con un acercamiento a la gente de YPF y esperamos juntarnos esta semana para llevar nuestra problemática”, informó.

Expuso que “hace un tiempo largo que YPF no hace inversiones. Según la gente de Recursos Humanos de la Patagonia, porque hoy se manejan a la distancia teniendo personal idóneo en los yacimientos como Río Grande, dice que hay un problema económico. Hace bastantes años vienen con lo mismo y dicen que todo pasa por problemas económicos. Todos están usando esta pandemia que tenemos, para la que nadie estaba preparado. Estamos pidiendo a YPF que empiece a subir gente, porque han disminuido bastante los contagios y hay conciencia del trabajador para cuidarse”, aseguró.

Estimó que “debe haber entre 60 y 70 trabajadores propios de YPF y ellos están cobrando en tiempo y forma, no tienen los problemas de las contratistas. Lamentablemente YPF le pisó la cabeza a todas las contratistas que tenemos en la provincia. Hace poco tiempo tuvimos que llegar a un acuerdo con una de ellas por los trabajadores y hoy tenemos 14 ó 15 sin trabajo, que estamos tratando de insertarlos en distintas empresas de las operadoras”.

Aclaró que “no es que estén faltando equipos, porque tenemos dos, uno de perforación y otro de terminación, que ya llevan más de un año parados. Les están haciendo un mantenimiento muy por arriba. Según YPF no hay presupuesto o lo tienen para otro sector y no para la parte de perforación. Estos equipos son de una empresa que tampoco está recibiendo ningún subsidio para mantener los equipos acá. Pasaron los equipos por la 19640 y la empresa se tiene que hacer cargo del mantenimiento, porque YPF no cubre ningún tipo de gasto, ni siquiera el traslado cuando alguna empresa trae equipos para la provincia”, cuestionó.

“YPF contrató a esta empresa, que trajo algunos trabajadores muy específicos, hasta que pudiéramos darle trabajo a la gente nuestra y no se está invirtiendo en los pozos que fueron perforados. Algunos los taparon porque no salió nada, pero a veces no sale nada y luego puede brotar petróleo. Esto depende de los estudios que se hagan y tenemos gente que conoce los yacimientos de la A a la Z para consultar, pero todo pasa por la cuestión económica. De parte de YPF debemos tener 200 ó 300 pozos en producción. Los compañeros no tienen las herramientas suficientes como para poner en producción un pozo, porque les falta algún repuesto y no llega. Lo más triste es que han querido sacar a esta contratista que tiene los equipos y contratar una grúa para hacer trabajos que le corresponden a esta empresa”, denunció.

Peleando cada sueldo

Sosa calculó que la petrolera de bandera debe tener “alrededor de 20 contratistas” y cada mes es una pelea por el pago de sueldos. “Los días 20 yo tengo un compañero del gremio que se dedica exclusivamente a llamar a las contratistas para ver cómo estamos con el tema del pago, para que los compañeros puedan cobrar en tiempo y forma. Esto ocurre solamente con YPF, no con Roch ni con Total, que son totalmente distintas, y nunca tuvimos problemas con el pago a los trabajadores”, diferenció.

“YPF no hace ni lo mínimo para mantener a las pocas contratistas que tenemos. Le piden hasta el grupo sanguíneo a las empresas, y por poco no se van a la casa del contratista y le usan todo. Esto no tiene que ser así y es una falta de respeto”, fustigó.

Reproche al gobierno

El dirigente hizo un reclamo público al gobierno fueguino por la falta de controles y también a la Legislatura. “Lamentablemente a este gobierno le está pasando lo mismo que al otro que se fue. También el gobierno provincial tiene la culpa, porque el único político que nos invitó a Ushuaia para ver el problema que tenemos es el compañero Vuoto. Fue el único que levantó el teléfono y lo tengo que decir, aunque se enoje tal o cual. El gobernador se enojó y le dijo a René Vergara que ahora lo fuera a ver a Vuoto para que le solucione los problemas. Esas no son maneras de contestar. Si fue una broma, hay que dejarlo para momentos de broma, porque la situación nuestra es seria. Yo no tengo pelos en la lengua para decir lo que tengo que decir, siempre con respeto”, manifestó.

Recordó que “el gobernador también tiene contactos directamente con el presidente de la nación y a mí poco me interesa la política. Yo represento a un sindicato de petroleros y hacemos política gremial para los trabajadores. Con el secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre tuve una charla hace 15 días, él me llamó para ver algunos temas y tengo contacto esporádico. Melella es vicepresidente de la OFEPHI y eso no es poca cosa. Para nuestro sector y para los empresarios de hidrocarburos es importante porque en este caso le pueden ir a golpear la puerta al gobernador. En la medida que la política nacional o provincial no ponga los ojos donde los tienen que poner, vamos a estar así o peor”, advirtió.

Total y Roch

Consultado sobre la situación de las otras operadoras, indicó que “Roch tiene una situación complicada desde antes de la pandemia -con la rotura de la monoboya-, y hoy está con una situación de acreedores pero eso no significa que los trabajadores deban tener miedo de no cobrar. Hubo una situación de psicosis con esto y los compañeros de las contratistas nos llamaron con temor a no cobrar. Esto no es así y un concurso de acreedores no quiere decir que vayan a cerrar mañana. Esto es para evitar que los buitres se quieran llevar a la empresa”, explicó.

Pese a estas complicaciones de la empresa, “los compañeros están trabajando de manera normal y están cobrando en tiempo y forma el último día de cada mes. La empresa Roch está pagando, con toda la cantidad de problemas que tiene ahora. Son entre 60 y 70 trabajadores en total”.

En cuanto a Total Austral, expuso que “es la que más trabajadores tiene, tanto propios como personal nuestro, y deben andar en los 500 trabajadores. Están pagando en tiempo y forma y nunca tuvimos inconvenientes por problemas de cobro. A lo sumo algún compañero nos llama para que revisemos el recibo, y tenemos un miembro de la comisión que se dedica exclusivamente a este control, para ver qué les pagan o les dejan de pagar”.}

Apuntó que, en el marco del proceso de cambio en Total para que sus empleados sean residentes de la provincia, “comenzó con el régimen de 14 días por 12, con aquellos que tenía 21 ó 28 días. Esto hay que llevarlo despacio y no es cuestión de bajar a todo el mundo a 7 por 7. Además cualquier trabajador argentino puede trabajar en cualquier parte del territorio y nadie se lo puede prohibir”, consideró.}

Consultado acerca de si el empleado con domicilio en el continente paga Ganancias, respondió que “no. Los compañeros cobran en forma normal, no importa en qué lugar de la Argentina vivan, porque las empresas no los han contratado en el continente. Hay muchos trabajadores que fueron contratados en la provincia y luego por cuestiones de familia decidieron migrar a su lugar de origen. Hay una ley que está en el Congreso y espero que los diputados y senadores tengan mucho cuidado, porque quieren poner un piso de 130 mil pesos para todos los trabajadores. Lamentablemente no han mirado al sector petrolero, porque hay compañeros que superan los 130 mil. Algunos cobran 70, 80 y 90 mil pero otros pasan los 160 y 180 mil pesos, hasta 200 mil pesos por sueldos de convenio. Ni hablar de los que están fuera de convenio, que no es mi terreno”.

Distinta es la situación de los empleados de las subcontratistas, que no residen en Tierra del Fuego y en ese caso tienen el descuento de Ganancias. “Seguro que sí, pero acá tenemos que ser claros en el tema. Cristina había sacado los beneficios de la 19640 y los puso de nuevo Macri. Me acuerdo que la compañera Rosana Bertone se enojó cuando salí a decir que la presidente Cristina Fernández le aplicó un impuesto a las empresas, y dijo que no me tenía que interesar lo que el gobierno nacional le cobra a las operadoras. Yo trato de ser honesto y justo”, manifestó.

Nota a legisladores

Lo cierto es que “entre lunes y martes voy a tener una reunión con la gente de YPF y vamos a hablar del área CA-12, que es otro tema”, dijo Sosa, y reiteró que “de esto se tiene que ocupar el gobernador y le estamos preparando una nota a los legisladores, porque tienen que ser contralores de lo que hacen las operadoras en la provincia. Hace poco tuve una reunión con el concejal Campos, y está haciendo un intento para juntarnos con los legisladores de Río Grande, porque también tenemos legisladores de extracción gremial. Seguramente después de esta nota van a empezar a preocuparse del tema pero no se tienen que enojar con quien dice las cosas, porque mal o bien uno las dice. Tienen que ayudar, del palo que sean y vivan donde vivan, y tienen que estar informados e interesados en situaciones geopolíticas de la provincia”, enfatizó.

Terra Ignis

Sobre la creación de la empresa de hidrocarburos provincial, barajó que está avanzada “en un 70%”. “Después de la presentación en la Legislatura no tuvimos más reuniones, solamente algunas charlas informales. Creo que el proyecto en un 70% está avanzando y queriendo salir de una manera mucho mejor que al principio. Le están faltando algunas cosas muy importantes, como qué plata va a tener la empresa, cómo van a hacer lo que quieren hacer, la generación de trabajo. Creo que los legisladores y el Ejecutivo están analizando la letra fina del proyecto para que salga de una vez, pero que salga bien y no tengamos que andar a los parches una vez en funciones”, concluyó.