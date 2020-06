Petroleros Privados rechazan la pretensión de pagar el 40% del salario

El secretario general del sindicato, Luis Sosa, expresó el rechazo a la propuesta de las cámaras empresarias de pagar el 40% del salario en lugar del 60% que se había establecido en el acuerdo que venció el 31 de mayo. Reclaman volver a los puestos de trabajo ante el perjuicio que les está ocasionando la cuarentena.

Río Grande.- El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, informó por Radio Universidad 93.5 sobre el rechazo a la pretensión de las cámaras empresarias de reducir al 40% el pago de salarios en la cuarentena, en lugar del 60% que se había fijado en el acuerdo que venció el 31 de mayo.

“La situación sigue complicada por el tema de la pandemia, ayer hubo una reunión con la Federación, dos cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo, para definir cómo sigue la situación en todos los sectores petroleros del país. Hay una propuesta que no compartimos, que es el acuerdo que venció el 31 de mayo y quieren extenderlo dos meses más, con el pago del 40% en lugar del 60%. Estamos pidiendo una definición rápida y ya le dijimos a la Federación que no vamos a aceptar en Tierra del Fuego el 40% que quiere pagar el sector empresarial”, sentenció.

“Hay un sindicato de Neuquén que está pidiendo una suma fija y no el 60%, pero allá ellos, nosotros tenemos que velar por el bienestar de los trabajadores de Tierra del Fuego y de todos los que estamos nucleados en la Federación”, sostuvo el dirigente.

“Nosotros tenemos que ser orgánicos con la Federación, que está definiendo cómo se va a cumplir el pago del 60%. Estamos pidiendo que rápidamente puedan subir a trabajar los compañeros que están en sus casas por distintos motivos. El trabajador necesita subir a trabajar a los yacimientos porque también los afecta estar todos los días en la casa. El acuerdo de pago del 60% venció el 31 de mayo y estamos esperando esta definición para ver con cuánto vamos a quedar, si con el 40, el 60, el 70%, porque todavía no lo sabemos”, dijo.

“El pago del 60% se cumplió hasta el 31 de mayo y veremos a partir de esta reunión cómo nos vamos a manejar, con qué porcentaje. Nosotros queremos que la gente suba porque sabemos la necesidad que tiene el trabajador y las empresas. Total e YPF están produciendo con una guardia mínima, Roch prácticamente tiene los yacimientos parados y dejaron de producir porque no tienen lugar para el almacenamiento. Todavía no tenemos conocimiento de la reparación de la boya, que la necesitan tanto YPF como Roch. No vemos la hora de que se termine de reparar para que puedan sacar el crudo de la provincia”, expresó.

“Lamentablemente Roch por ser una empresa chica es la que más problemas está teniendo en la provincia, a raíz de los préstamos que pidió. Hoy se ven imposibilitados de poder cumplir con sus compromisos. Según la gente de Roch desde la pandemia dejaron de percibir cerca de 10 millones de dólares”, concluyó Sosa.