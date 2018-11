Petroleros con buenas perspectivas para el 2019

El secretario general del sindicato de petróleo y gas privado, Luis Sosa, avizora un horizonte alentador para el 2019, a partir de la reforma del decreto 751. Los dos equipos de exploración que se paralizaron volverían a trabajar, y siguen en la provincia a la espera de retomar la actividad. La adjudicación a YPF del bloque 1 del área CA-12 y el proyecto de petroquímica y puerto, son parte de las inversiones en el corto y mediano plazo, que emplearán tanto mano de obra del sector petrolero como de la construcción.

Río Grande.- El Secretario General del gremio de Petroleros Privados, Luís Sosa, dialogó con Radio Universidad sobre las perspectivas de inversiones en el sector del petróleo, con la adjudicación a YPF del bloque 1 del área CA-12 y el anuncio de la Gobernadora sobre inversiones en el sector petroquímico y también en un puerto en la zona norte.

El dirigente mantuvo reuniones con responsables de Total vinculados con esta inversión en la ciudad de Buenos “Aires. Son empresas que van a invertir en la zona norte de Río Grande, por parte de un grupo de tres empresas, que son Total y Mirgor y no queremos decir quién es la tercera porque todavía faltan detalles para que se acople esta inversora”, dijo.

No obstante la gobernadora Bertone mencionó el interés de la empresa Roch de participar de esta petroquímica, junto con un grupo italiano. “Tenemos conocimiento de esto, pero hasta ahora sabemos que están Total y Mirgor. Total es una empresa seria, que está desde el año ’80 en la provincia, más allá de las diferencias que podamos tener por los trabajadores foráneos”, sostuvo.

La gobernadora advirtió que la petroquímica no funciona sin el puerto, y viceversa, por eso “la idea del puerto surge de estos inversores en la petroquímica y hay conversaciones con el gobierno por este tema, pero tienen que hablar las autoridades que conocen cuál puede ser el mejor lugar. Nosotros podemos dar una opinión pero deben hablar los que conocen del tema portuario, y si se debe hacer un puerto seco o uno de aguas profundas”, expresó.

Situación actual

Consultado sobre el panorama actual de la actividad en la provincia, fue crítico de la política del gobierno nacional respecto de “lo que se extrae y se envía al país vecino desde Río Grande. Neuquén también está enviando gas a Chile”, a la espera de que ese gas sea industrializado en la provincia en un futuro cercano.

“Tenemos una buena producción de petróleo con los dos pozos de Roch, y eso está en un buen camino.La modificación del decreto 751 lleva un alivio en particular para las operadoras, que son las que en su momento se vieron perjudicadas. También con esto hay alivio a las subcontratistas y va a entrar más plata a la provincia si hay más inversiones”, subrayó.

Respecto de la mano de obra empleada, dijo que “hoy tenemos 1.050 trabajadores, con los sueldos más altos de la provincia, aunque siempre hace falta un poco más. En la situación crítica que está el país no estamos exentos de tener trabajadores con sueldos bajos, porque no todos ganan lo que se cree.En la actividad nuestra ha disminuido la cantidad de trabajadores, porque dejó de perforar el equipo 147 y el 324. Los dos equipos permanecen en la provincia, están en stand by, pero la gente se quedó sin trabajo. Están esperando que los llamen cualquiera de las dos empresas, tanto Total como Roch, ya no este año que lo tenemos terminado, sino a mediados del año que viene”, estimó.

“Para el año que viene hay perspectivas de mayor inversión de parte de YPF, también para mediados de año. La adjudicación del área CA-12 es positiva porque van a tener que trabajar y hacer estudios de sismografía. Ahí van a tener un panorama más claro de lo que pueden encontrar. Lamentablemente los equipos comenzarían a trabajar en la peor época, que es el invierno. Los dos equipos de perforación son de empresas nacionales y ocupan entre 70 y 80 personas entre los dos. Después están todas las empresas que trabajan alrededor del equipo de perforación, de todos los rubros”, indicó, teniendo en cuenta toda la actividad que se genera alrededor.

Agregó que “desde la UOCRA hay grandes expectativas porque, si se reactiva la actividad, también se emplean trabajadores de la construcción. Con el compañero Julio Ramírez tenemos una buena relación y una buena amistad, y con la construcción de la petroquímica van a tener bastantes puestos de trabajo para los afiliados de su organización”, afirmó.

Natatorio de YPF

Por otra parte, dio cuenta del pedido a la gobernadora para que ceda al gremio las piletas que forman parte del complejo de YPF, que están abandonadas. “YPF dejó un barrio, con una pileta de natación, y hoy el juzgado de zona norte está en ese lugar. Después de muchos años, la gobernadora está haciendo el traspaso de las tierras a la provincia y son temas burocráticos que tiene la nación. YPF tendría que habérselo pasado a la provincia hace tiempo y nosotros tenemos la esperanza de que el gobierno nos dé las dos piletas del viejo YPF, que se las hemos pedido. Los que vivieron hace muchos años en la ciudad recordarán que usaban también esas piletas, porque no eran solamente para el barrio YPF”, dijo.

“Nosotros seguimos detrás del gobierno de la provincia, porque necesitamos ese lugar no sólo para los trabajadores petroleros sino para la comunidad en su conjunto. Hace falta mucho esparcimiento para la juventud”.

También esperan que el gobierno termine de entregar la documentación correspondiente para comenzar con la construcción de su nueva sede, apuntó.

Como balance del año, dijo que “más allá de la paralización de los equipos de perforación que han dejado compañeros en la calle, para nosotros fue un año altamente positivo, y todavía más con las perspectivas que se abren en el horizonte. Creo que vamos a estar mucho mejor el año que viene, y no nos fue mal en 2018”.

Finalmente se le preguntó sobre el bono de fin de año, sin novedades por el momento. “El gobierno nacional tiene una política que no compartimos al dar esto por decreto. Nosotros nos juntamos con la cámara y no queremos un bono a cuenta de futuros aumentos, sino paritarias. Dentro de las paritarias habrá o no un bono, pero ellos lo quieren meter a cuenta de futuros aumentos. Ellos no quisieron firmar la cláusula gatillo, como ocurrió el año pasado, que nos terminó favoreciendo”, concluyó.