Petroleros advierten sobre posible plan de lucha

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado Luís Sosa adelantó un frente de conflicto en el sector, por el achique y asfixia permanente a las contratistas, en particular de la operadora YPF. Esta semana harán llegar una nota al gobernador con copia a los legisladores, con la expectativa de que tome intervención y, de no hacerlo, ya preparan un plan de lucha con “consecuencias que no pueden predecir”, si se paralizan las plantas.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, anticipó un frente de conflicto de no tomar intervención el gobierno de la provincia, ante la desinversión de la operadora YPF y la asfixia a la que estaría sometiendo a las contratistas, con despido de trabajadores como consecuencia.

Por FM La Isla, afirmó que “YPF está matando a las contratistas que tiene no solamente acá sino en otros lugares del país. A ellos no les interesa nada, no les interesan los trabajadores, solamente quieren bajar los costos, y para eso bajan los trabajadores que ellos dicen que tienen de más”.

“Nosotros vamos a demostrar que le está faltando gente, pero vienen por más despidos y ya estamos preparando una carta para hacerla llegar al gobernador, que se tiene que poner los pantalones largos. Hay falta de inversión de YPF principalmente, y un poco menos de Roch, que está pasando por problemas. YPF desde hace cinco años no ha invertido nada, y viene ahogando a todas las contratistas que tiene en sus yacimientos. No hay ninguna que no haya pasado problemas económicos y ajustes. A la vez exige a las contratistas camiones nuevos, cubiertas con clavos, pero ellos no les reconocen nada. Todos los meses estamos discutiendo por YPF porque se viven quejando de las contratistas, cuando las están ahogando por todos lados”, dijo.

“Sabemos que YPF tiene serios problemas económicos y deudas, pero vemos que siguen invirtiendo en cosas que son anti productivas en el país, como propagandas por todos lados, mientras en la provincia hay achique más achique. Con esto no quiero decir nada en contra del gobierno de la provincia, pero es hora de que el gobernador actúe. En su momento le dijimos a la ex gobernadora Bertone que tenía que salir a hablar y dar la cara por los trabajadores y la provincia en su conjunto. Las operadoras hacen oídos sordos, miran para otro lado, y están muy exigentes con los trabajadores y con los contratistas”, remarcó.

Aseguró que “el gobierno de la provincia tiene armas suficientes para decirle a las operadoras que tienen que rever esta situación que le están planteando a los trabajadores”, e informó que esta semana estuvo hablando con el secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre “a quien le estamos haciendo este planteo. Le vamos a enviar una nota al gobernador y, si no da respuesta, haremos un plan de lucha y no podemos medir las consecuencias que puede traer esto”, advirtió.

“Esto no es una amenaza pero venimos hablando con uno y con otro y todos hacen oídos sordos. Vamos a tener que tomar el toro por las astas, ponernos firmes y llevar un plan de lucha, con exigencias concretas a favor de los trabajadores. La nota se va a enviar esta misma semana, con copia a los legisladores de la provincia, porque ellos son contralor de lo que hace el gobierno de la provincia y las empresas de hidrocarburos”, sostuvo.

Fuentes: FM La Isla, Provincia 23