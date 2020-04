Pesar por el fallecimiento de Viola Zapata

Este miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de Viola Zapata, reconocida militante radical y vecina de Río Grande. Deja un legado de vida, una familia que siguió sus valores y muchísimos corazones rotos de todos los que la conocieron.

Río Grande.- La triste noticia del fallecimiento de Viola Zapata dejó un gran pesar en esta ciudad. Si bien Viola tuvo una dilatada trayectoria militante dentro de la Unión Cívica Radical, su vida trascendió las fronteras partidarias y la sociedad siempre la contó entre las luchadoras que defendían valores democráticos pero más que estos, valores humanos.

Si hay algo que la definió siempre, fue su gran sonrisa, su gran amor más allá de la doctrina política. Ella siempre defendió valores universales, el amor, la familia, la solidaridad, en fin, esas cosas que siempre permanecen más allá de las coyunturas, las modas o las ideologías.

Comunicado de la UCR

La Unión Cívica Radical Tierra del Fuego, lamenta profundamente la perdida de nuestra histórica correligionaria María Viola Zapata, una persona de luz, una militante social que dedico su vida al prójimo. Dedico su vida a los demás, a su familia, a sus amigos y a nuestro querida UCR.

Acompañamos en el sentimiento a la familia, elevamos una plegaria por tu eterno descanso y rogamos consuelo a los tuyos.

Tus huellas no se borran Violita… aunque tu ausencia física nos deje un vacio inmenso en el corazón, tu esencia seguirá presente en cada uno de nosotros.

Que paz descanses correligionaria”.

UCR Tierra del Fuego

Comité Río Grande – Ushuaia – Tolhuin

“Se nos fue una grande”

“Se nos fue una grande. Maria Viola Zapata. Una de las personas con mayor sensibilidad social y capacidad de militancia que conocí. Empecé en la política junto a ella. Siempre estuvo bancando a la UCR en las buenas y en las malas. Jamás se borró. Siempre fue leal a sus ideas, a la gente a la que quiso y al partido que integró.

En esta época oscura que nos tiene confinados se nos fue para brillar eternamente”, dijo el senador nacional Pablo Daniel Blanco.

“Viola trascendió las fronteras del radicalismo”

Así lo aseveró el ex vicegobernador Juan Carlos Arcando, quien destacó la trayectoria militante de Viola Zapata.

“Hago llegar mis condolencias a toda su familia, especialmente a sus hijos Paulina y Mauro que siguen llevando el sello militante. Viola nos enseña permanentemente, cada vez que recordamos su enorme sonrisa, recordamos algún aspecto de su vida que nos trae enseñanzas de amor y compromiso por el otro, por el vecino, por el prójimo. Su partida trajo un dolor enorme a todos”, agregó.

“Nos tomó de sorpresa su partida, no lo podemos creer”

En tanto la diputada nacional Mabel Caparrós compartió que “la noticia nos tomó de sorpresa su partida, no lo podemos creer. Solo hace unos días me crucé con ella con su característica sonrisa, no lo puedo creer”.

Caparrós valoró a la militante radical y dijo “se fue una gran militante, pero más que militante, se fue una gran vecina, una persona que siempre valoró a los demás más allá de sus banderías políticas. Envío mis condolencias a todos sus seres queridos, especialmente a su familia. No olvidaremos a Viola, los militantes no la olvidarán”, concluyó.