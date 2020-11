Personal técnico de salud reclama reconocimiento

Técnicos de diferentes sectores, que se desempeñan en el ámbito del Ministerio de Salud, están reclamando un reconocimiento como trabajadores del mencionado sector y un incremento en sus ingresos. Tienen un haber mensual de alrededor de 40 mil pesos y les incrementaron la guardia “en quince pesos, casi una burla”, señalaron.

“Nuestro reclamo viene desde principios de año, estamos pidiendo una mejora salarial porque desde el gobierno anterior nuestra sueldo estaba congelado, mientras el dólar y la inflación siguió aumentando. Ahora con la nueva situación que tenemos por la pandemia, el gobierno actual ha dado un reconocimiento a los profesionales médicos de más de un 40% y a los profesionales técnicos solo un 18% y nosotros seguimos insistiendo porque el dólar y los precios se siguen moviendo pero nuestro sueldo no”, dijo una de las técnicas que está encabezando el reclamo.

Dicen que mantienen negociaciones “porque el gobierno siempre mantuvo el diálogo abierto, pero la realidad es que nosotros presentamos el rol que desempeña cada técnico en el sistema de salud, demostramos que todos somos importantes, que cada profesional es un eslabón fundamental para poder brindar una buena calidad de atención al paciente y un servicio al profesional; pero no estamos siendo reconocidos y nuestro sueldo no refleja la tarea que hacemos”, señalaron.

Una de las técnicas contó que su puesto de trabajo “es el Laboratorio de Salud Pública de Ushuaia donde, junto con el Laboratorio Central, se realizaron las primeras PCR y dónde se siguen realizando para toda la provincia. Hoy somos poco personal, para la gran demanda que hay, entonces trabajamos las 24 horas del día y hay que decir que esas PCR ayudan al gobierno a tomar decisiones sobre la pandemia”, destacó.

Los técnicos recordaron que se encuentran involucrados directamente en todo lo que hace al funcionamiento de los hospitales, mencionando que todos son “importantes en este gran engranaje, pero nuestro trabajo no es reconocido y no está bien pago”. Señalaron que un sueldo promedio es de “entre 40 y 42 mil pesos sin guardias, mientras una guardia está en manos en unos 30 pesos cuando un litro de leche de oferta está en 80. Acumulando guardias no llegamos a los 60 mil pesos, eso no alcanza para llevar el pan a la mesa”.

“No queremos ganar igual que un médico, pero queremos un sueldo digno porque hoy no alcanzamos ni a la canasta básica”, indicaron los técnicos. La protesta está instalada en los dos hospitales de la provincia y en el Centro Asistencial de Tolhuin, porque “en las tres ciudades estamos viviendo la misma realidad”, aseveraron.

Para concluir dijeron que reclaman “un reconocimiento profesional técnico, como trabajadores de salud similar al que tuvieron los enfermeros. Porque nuestra tareas también es indispensable para el sistema sanitario. Lo queremos para todos, porque hablan de dárselo a quienes tienen contacto directo con los pacientes, pero el trabajo de todos es importante y nos consideramos un eslabón fundamental”, finalizaron los técnicos.