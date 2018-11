Perros asilvestrados atacaron y masacraron ovejas

Así lo revelaron desde la Escuela Agrotécnica Salesiana, donde se constató entre anteanoche y el pasado fin de semana la muerte de 23 ovejas, más 22 animales más heridos por la problemática canina, totalmente fuera de control en la ciudad.

Río Grande.- Esta semana, en la Misión Salesiana aparecieron decenas de ovejas heridas y muertas por el ataque de perros salvajes, informó en Aire Libre FM, Mauricio Hoyos, administrador de la Escuela Agrotécnica.

“Lamentablemente otra vez tenemos que volver a hablar de este tema. De cien animales de tambo, que son lecheras, aparecieron 15 muertas y 22 heridas”, señaló el entrevistado.

“El jueves tuvimos el primer ingreso, se repitió el viernes y ayer a la mañana encontramos el peor ataque de los tres días con una pérdida muy importante. De cien animales murieron 15 y otros 22 lastimadas, algunas en estado de gravedad, más cinco o seis de los días anteriores. El sábado encontramos tres carneros y otra de campo, algún cordero que mordieron que también terminaron muriéndose”, comentó Hoyos.

Agregó que “son perros que llegan desde afuera, no los vemos habitualmente. Estamos cerca de algunos barrios de la ciudad. Por lo que se ve y comenta la gente hay mucho perro suelto dando vuelta en la calle y ese puede ser el origen de los animales. Esto se produce por perros que entran y hacen el daño pero no se alimentan. A veces los vemos y ahuyentamos pero nada más que eso. No hay animales que hayan sido comidos, apuntan directamente al cuello y luego en otras partes del cuerpo”.

“Ayer vimos seis perros y los días anteriores cuatro. Con el peligro de que vuelvan, porque el perro se ceba y sabe que ahí están las ovejas. Además es un riesgo para las personas”, advirtió.

En ese sentido informó que “ahora los animales están encerrados, hay que alimentarlos y no se está ordeñando hace tres días, están estresados”.

Para finalizar dijo que “somos casi los únicos que tenemos esta raza. Hemos hecho un trabajo de mejoramiento, trayendo especialistas y semen para inseminación del continente, y en una noche se muere todo. Nos mataron borregas seleccionadas para ser madres. Esto complica todo y nos replanteamos la producción”, describió sobre las inversiones que hizo la Misión Salesiana en esta clase de animales.

“El perro no va a la oveja específicamente, cuando no esté la oveja buscará otro animal”, dijo finalmente Hoyos, quien pidió más cuidado a los vecinos.

Fuente: Aire Libre FM.