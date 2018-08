“Pensamos que vamos a ser escuchados”, confió Bertone

La gobernadora Bertone, el ministro de Industria Ramiro Caballero y el secretario general de la UOM Antonio Caló tuvieron evaluaciones positivas de la reunión desarrollada ayer con todas las patas de la industria. Confía en que esta vez el gobierno nacional va a tomar en cuenta las propuestas que la provincia viene elevando desde hace más de dos años, y también quedó ratificado el compromiso de los industriales de sostener la mano de obra empleada. La mandataria apuesta además a “reuniones periódicas” vinculadas con la industria fueguina, a fin de hacer un seguimiento y resolver inconvenientes que se planteen en distintas empresas. Ante todo, reclamó “acompañamiento” de parte de nación, para sostener el subrégimen en el futuro.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone evaluó la reunión de ayer con el ministro de la Producción Dante Sica, el sector empresario y sindical vinculado con la industria, y confía en que esta vez serán atendidos los reclamos de acompañamiento para diversificar las producciones.

Cabe remarcar que esta mesa de trabajo fue solicitada por el gobierno provincial la semana pasada ante el reclamo de Bertone por el cumplimiento del acuerdo de sostenimiento del empleo.

El acuerdo fue firmado en el 2017 por empresarios y trabajadores con el compromiso de “asegurar la cantidad de dotación de personal efectivo y efectivo de prestación discontinua hasta el 30 de junio de 2020”.

La reunión que se llevó a cabo en “Salón Belgrano” del Ministerio de Producción de Nación, también asistieron el ministro de Trabajo, Claudio Carrera, los senadores nacionales José Ojeda, Julio César Catalán Magni y Miriam Boyadjián; los diputados Gastón Roma y Oscar Martínez; el secretario general de la UOM, Antonio Caló; Luis Alberto García Ortiz de ASIMRA; Secretario de ASIMRA, Mario Matanzo, y representantes de empresas radicadas en la provincia como: Alejandro Levina de Aires del Sur; Carlos Galander, Telecomunicaciones Fueguina; Carlos García Digital Fueguina, Tecnosur; Enrique Jurkowski, Radio Victoria Fueguina / Sontec / Megasat; Esteban Lypynskyj Dir de ingeniería; Gabriel Gruner, FAPESA; Jose Luis Alonso CEO Mirgor, Juan Manuel Baretto Coradir; Julian Ballarino; Frávega, Manuel Sánchez Gómez Electrofueguina; Marcela Elizabeth Cominelli, Gte Rel. Institucionales Newsan; Marcelo Girotti, CEO BGH S.A.; Marcelo Piacenza, Carrier Fueguina; Marcos Rey Foxman Fueguina; Mario Witomski KMG Fueguina; Pablo Ignacio Hadjes Ambassador Fueguina; Presidente de la Cámara AFARTE Federico Hellemeyer; Rafael Vieyra Director Gral. de Electrodomésticos Newsan; Roberto Vázquez Interclima / Iatec / Mirgor, entre otros.

Reunión positiva

“Esta reunión la habíamos pedido con el secretario general de la UOM Antonio Caló, nos recibió el ministro Sica para verificar el cumplimiento del acuerdo. Nosotros vemos que en la provincia los trabajadores están cumpliendo el acuerdo, el gobierno de la provincia también. De parte del gobierno nacional ha cumplido y, si bien estamos reclamando algunas precisiones con Aduana, a partir de ahí estamos conformes en cómo se ha dado la situación. Al ministro Sica pudimos plantearle algunos requerimientos y propuestas concretas de parte de la provincia, que nos gustaría que analice en una mesa de trabajo, para que podamos seguir profundizando la diversificación de nuestra matriz productiva, agregando nuevos productos. Esto es lo que hemos planteado y pensamos que vamos a ser escuchados”, aseguró.

“La verdad ha sido una buena reunión, la califico como positiva, así como hay mesas de trabajo para otras áreas de nuestra provincia como la pesca o como la madera, queremos seguir con el cumplimiento de este acuerdo y que las fábricas que tienen problemas, estos problemas puedan abordarse en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia y de la nación, como corresponde”, dijo, con la expectativa de lograr una periodicidad de estos encuentros.

“Aspiramos a que estas reuniones tengan continuidad, es nuestro deseo tener una mesa de trabajo permanente y lo que vamos viendo es que el ministro Sica recibe a las industrias, a la gobernadora, a los trabajadores, y eso me parece algo para destacar, porque en el pasado no se estaba dando”, dijo, comparando con la gestión de Francisco Cabrera.

Propuestas de la provincia hacia Nación

La Gobernadora pudo presentar varias propuestas ante el Ministro de la cartera, entre las cuales se destacan las siguientes:

Propuesta de ley al Parlamento para que se controle y regule el ingreso de mercadería extranjera que compite contra la producción provincial, combatiendo al contrabando. Planes de incentivo a la compra de productos con eficiencia energética y disposición final, por medio de financiamiento bancario. Planes de cuotas de los Bancos Públicos para incentivar el consumo interno. Fabricación de nuevos productos con mayor integración de producción en el continente. De los compromisos ya asumidos por Nación, facilitar los trámites aduaneros con Aduana, para que las empresas no tengan que pagar horas extraordinarias. La provincia ofreció tierras fiscales, para que la Nación y AFARTE construyan viviendas para la radicación de los trabajadores de la industria, generando arraigo y pertenencia entre los trabajadores del sector.

Cabe señalar que durante estos meses, la provincia cumplió con su parte del acuerdo, haciendo un gran esfuerzo para mantener exenciones tributarias por un monto equivalente a los 800 millones de pesos. Asimismo, los trabajadores han mantenido su nivel salarial, lo que también implica un esfuerzo por parte de los mismos.

“Vemos que todas las partes están cumpliendo el acuerdo y en ese marco pudimos plantear al ministro algunos requerimientos y propuestas concretas que nos gustaría que analicen en profundidad para salir de la situación crítica de la industria” explicó la mandataria y agregó que “queremos continuar con una mesa de trabajo permanente como tenemos en la provincia -con la madera y la pesca- donde estén todos los sectores representados y poder seguir avanzando en medidas concretas para el sector”.

Compromiso renovado

Por su parte el ministro de Industria Ramiro Caballero consideró que “fue excelente la reunión y hacía falta. El reclamo de la gobernadora es no solamente tener este tipo de reuniones, sino que sean periódicas, por varios temas. La industria nacional requiere que las cosas coyunturales se empiecen a resolver, y es un contexto adverso y difícil para toda la economía argentina”.

Sostuvo que este encuentro fue “sumamente importante, porque el sector industrial vuelve a comprometerse a cumplir con lo que firmó con los trabajadores en noviembre de 2017. Esto es satisfactorio para nosotros porque, más allá de que han mermado las producciones y ha mermado el flujo de la demanda en el país, igualmente las fuentes de trabajo están garantizadas. Se van a hacer todos los esfuerzos para mejorar la productividad, en un contexto difícil, y aquellas empresas que tienen alguna particularidad, como hemos hablado, lo vamos a atender con otro tipo de herramientas en distintos ministerios nacionales”.

También el ministro dio cuenta de las propuestas elevadas por la gobernadora contra la competencia desleal de las importaciones: “La gobernadora ha sido clara al decir que la provincia hace dos años y medio está generando distintas propuestas al estado nacional, desde diversificar la producción a través de la capacidad instalada, a trabajar contra el contrabando y ver de qué manera ser más eficientes en todo el sistema aduanero. En esto hemos trabajado, pero hay que profundizarlo y la provincia ha hecho un esfuerzo enorme para llevar adelante una gestión muy buena, porque ha sido muy buena la presentación sobre el futuro del subrégimen, pero se necesita acompañamiento y ese es el reclamo: necesitamos acompañamiento, que las decisiones se tomen en el tiempo, porque estamos hablando de una industria y de trabajadores”, subrayó.

“La gobernadora presentó un proyecto de ley para regular el contrabando, para que no pueda ingresar a la Argentina, porque siempre afecta a las producciones nacionales. Me parece una herramienta fundamental. Este proyecto se le va a girar a Dante Sica, y es algo más que la provincia está aportando”, manifestó.

Boyadjián: “Hoy lo importante es sostener el empleo”

La senadora nacional Miriam Boyadjián manifestó que “durante el encuentro se analizó el cumplimiento del acuerdo para el sostenimiento del empleo firmado en 2017 entre los sectores productivos, los representantes de los trabajadores y el Gobierno provincial”. Fui invitada a participar y consideré que es fundamental que todos los “sectores de mi provincia se mantengan en diálogo permanente para ir sorteando dificultades y para proyectar caminos alternativos para la economía de nuestra provincia, es decir para la diversificación de la matriz productiva”, expresó Boyadjián al término de la reunión, señalando que “hoy lo importante es sostener el empleo de los fueguinos”.

Caló garantizó “tranquilidad” para los trabajadores

Finalmente el secretario general de la UOM Antonio Caló afirmó que los trabajadores de la industria fueguina pueden estar “tranquilos”, porque tienen garantizados sus puestos de trabajo.

“La evaluación es positiva, esta reunión fue pedida por la UOM nacional, se lo pedimos al señor ministro de industria y queríamos ver cómo íbamos a llevar adelante el acuerdo que firmamos con los empresarios, para que no despidan a nadie por dos años a cambio de que la UOM no pida aumento”, sostuvo.

“Mi intención fue ponerlos a todos en la mesa y aclarar la situación. Veo que el acuerdo se cumplió hasta ahora y lo van a seguir cumpliendo en adelante, así que para mí la reunión fue fructífera, más allá de algunos problemas personales o individuales que se presentaron de cada fábrica”, aportó como balance.

“Nosotros seguimos estando esperanzados en el acuerdo que firmamos. Yo recibí muchas críticas porque muchos compañeros criticaron que no pidiéramos aumento por dos años, pero hoy en día todo el mundo está reclamando que se cumpla ese acuerdo porque, si no, se quedan todos sin trabajo. La situación del país no está bien y más en la electrónica. Esperemos que esto continúe los dos años. Hasta ahora los 3.500 compañeros que había en Río Grande y los 2.000 que había en Ushuaia se siguen manteniendo. AFARTE planteó que sigue manteniendo los mismos planteles que había cuando firmamos el acuerdo y Ushuaia con Newsan planteó que más allá de la cantidad de compañeros que tenían cuando firmaron el acuerdo tienen cien trabajadores más. Esto es bueno para la UOM y siempre estamos en la defensa de los puestos de trabajo. Los compañeros de Tierra del Fuego tienen que seguir teniendo confianza porque por ahora tienen garantizado los puestos de trabajo”, concluyó Caló.