Peña 2 de Abril y asociación ACHER finalizaron con la “Colecta Solidaria”

El domingo 21 de marzo a partir de las 19.00 horas, en la sede la asociación ACHER (Asociación Chilena y Hermanos), que está ubicada en Pacheco y Perón, junto a la ‘Peña 2 de Abril’ del Club Atlético Boca Juniors de nuestra ciudad, finalizaron con la “Colecta Solidaria” para las familias afectados por los incendios en la Patagonia donde reunieron una cantidad importante de frazadas, pañales, pasta dentífrica y jabones, como así otros elementos no perecederos.

Río Grande.- Como ya anticipábamos en la edición del viernes 19 de marzo en Provincia 23 con respecto a la campaña correspondiente a la “Colecta Solidaria” para las familias afectadas por los incendios en la Patagonia; la ‘Peña 2 de Abril’ del Club Atlético Boca Juniors, la asociación ACHER (Asociación Chilena y Hermanos), y la Secretaria de Gestión Ciudadana del Municipio de nuestra ciudad, realizaron por el término de cinco días una maratónica recaudación de donativos voluntarios que tuvo como protagonistas a las tres instituciones arriba mencionadas, pero además debemos destacar la indisoluble ‘Solidaridad’ de la comunidad riograndense, que a la hora de aportar su granito de arena, y más por causas nobles que inclusive ya caracteriza a todos los vecinos de Tierra del Fuego, es que el domingo 21 de marzo en la sede de (Acher), se cerró con un saldo muy positivo, esta acción de contribuir con los más necesitados donde se reunieron un número importante de ‘Frazadas’, ‘Jabones’, ‘Pasta Dentífrica’ y ‘Pañales’, además de otros productos no perecederos que se entregaron oportunamente en el Barrio Austral; Hoiken 511, Barrio Chacra IV; José Romero 3090 y en el Barrio Chacra XI; Halcón Peregrino 2347. Contemplando además que estos elementos ya están en camino hacia la ciudad de Ushuaia, que desde la ‘Peña del Fin del Mundo’ del Club Atlético Boca Junior que está a cargo de su Presidente; Emiliano “El Tano” Veneroni, que de allí saldrá un camión que recorrerá todas las ‘Peñas’ Patagónicas como Gallegos, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y finaliza en Trelew, y de ahí continuará hacia su destino final que es la zona afectada.

Al respecto dialogamos con Miguel Cárdenas, Presidente de ACHER, que nos detalló lo siguiente: “Estoy convencido de que Río Grande siempre se porta de una manera ejemplar en lo solidario, y creo que tenemos una marca registrada aquí en Tierra del Fuego, en la cual siempre están dispuestos a dar un ayuda, y siempre están dispuestos a dar una mano en cualquier catástrofe, así sea mundial, nacional o provincial, siempre el ciudadano riograndense y el de Tierra del Fuego está dispuesto a trabajar”. “Nosotros desde la asociación ACHER, junto a la Peña 2 de Abril y el Municipio de la ciudad de Río Grande, hemos tratado de hacer algo, de llegar a concretar en nuestra ciudad, el de juntar elementos para los hermanos patagónicos, ya que es de público conocimiento la tragedia que sufrieron con los grandes incendios que tuvieron en la comarca andina”. “Así es que bastante bien la “Colecta Solidaria”, si bien esperábamos más, pero bueno, dado el corto plazo y el ajustado tiempo para dar a difusión esta acción, estamos muy satisfechos por todos los elementos reunidos como ‘Frazadas’, ‘Pañales’, ‘Pasta Dentífrica’ y ‘Jabones’, además de numerosos productos no perecederos que sabemos vendrán muy bien para todos los afectados”. “Para cerrar quiero agradecer a todos los vecinos de los diferentes puntos de nuestra ciudad, que sin vacilar colaboraron con todos los elementos solicitados, así es que nosotros estamos totalmente agradecidos desde la asociación (Acher), ya que nos destacamos en numerosas campañas solidarias como fue el caso del terremoto de Haití, en la inundación de Mar del Plata o Buenos Aires como ejemplos; y que quizás esto no se noticia para algunos, pero si es noticia para cada uno de nosotros que lo hacemos normalmente callados, no hacemos publicidad, y sabemos muy bien que el boca en boca de nuestros amigos riograndenses es determinante a la hora de colaborar en estas nobles causas, muchas gracias”.

Por su parte, Roque Lorenzatto expresó que: “La verdad que en estos días de maratón, por así decirlo; lograr obtener en tiempo record una buena cantidad de los productos que solicitamos, es realmente satisfactorio para nosotros ya que hace cinco días comenzábamos con esta especial campaña de “Colecta Solidaria” para de alguna manera poder alivianar esta gran catástrofe que hoy día están padeciendo todas las familias que fueron afectadas por los incendios en la Patagonia, así es que creemos que con este pequeño aporte podemos ayudar, al menos en algo, que sabemos no es todo y no alcanza, pero estas acciones que realizamos desde Tierra del Fugo lo llevamos muy dentro todos los riograndenses, como así también todos los fueguinos”. “Además quiero acotar con no solo fue la ‘Peña 2 de Abril del Club Atlético Boca Juniors’ que colaboró, también fueron parte de esta especial cruzada la asociación (Acher), el ‘Sindicato de Petróleo y Gas Privado’, el ‘Centro de Veteranos de Guerra’ de nuestra ciudad, y la Secretaria de Gestión Ciudadana del Municipio riograndenses, que siempre aprestos están y apoyan solidariamente en cualquier situación de emergencia o catástrofe que suceda en el ámbito local, provincial o patagónico, así es que muy contentos por todo lo que se ha logrado”. “Realmente ha sido un acto solidario de cinco días donde la gente se comportó muy bien y sinceramente ayudo muchísimo, y yo personalmente agradezco mucho a los “Bosteros” por sus buenas acciones, y tengo para contarte una anécdota muy linda que me sucedió, ya que antenoche a mi casa llegaron varios amigos con los elementos que solicitamos, y realmente estas acciones me conmovieron muchísimo, sinceramente admiro a la gente solidaria porque es un acto de bondad, es hermoso, y aquí no hablamos de clubes determinados ni de colores políticos, hablamos de hermosas acciones de personas que quizás no puedan aportar mucho, pero el solo hecho de traer un elemento, es más que suficiente, y sabemos muy bien que nuestros vecinos riograndenses son muy comprensivos con cualesquiera lo necesite, y por eso vale la pena continuar, continuar y continuar, estoy muy contento”. “Para cerrar quiero agradecer a todas las familias que han colaborado desinteresadamente, a los medios de comunicación, que sin ellos estas acciones serían imposible de llevar adelante, a todos los integrantes, socios y amigos de la ‘Peña 2 de Abril del Club Atlético Boca Juniors’, a la asociación (Acher), a la Secretaria de Gestión Ciudadana del Municipio local, al ‘Sindicato de Petróleo y Gas Privado’, y al el ‘Centro de Veteranos de Guerra’, a todos muchísimas gracias”, finalizó.