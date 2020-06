Pedro Franco es el flamante interventor de Bomberos Voluntarios de Tolhuin

Con serias falencias en el cuartel, el nuevo interventor Pedro Franco puso como meta recuperar la imagen de la institución y equiparla como corresponde. Recordó que BVT debe atender no sólo necesidades de la ciudad de Tolhuin sino accidentes en la Ruta 3 e incendios forestales, entre las intervenciones más importantes, por lo que su funcionamiento es esencial. Hay faltante de balance contable desde el año 2014 a la actualidad. Con el respaldo del Ejecutivo provincial, de la Ministra de Gobierno, Dra. Adriana Chapperón y desde la Secretaria de Protección Civil, se harán las gestiones ante la IGJ y el Tribunal de Cuentas para comenzar a regularizar y transparentar todo lo relacionado a la institución.

Río Grande.- El nuevo interventor de los bomberos voluntarios de Tolhuin, Pedro Franco, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre esta nueva función que le toca cumplir y dijo que las recomendaciones del gobierno son “regularizar y transparentar a la institución. Han garantizado todo el apoyo necesario desde el Gobernador Gustavo Melella, la ministra Dra. Adriana Chapperón y el área de Protección Civil. Va a ser un esfuerzo denodado de todos los sectores involucrados, especialmente de los bomberos voluntarios del Cuartel de Tolhuin, que son los perjudicados”.

“Una de las directivas es que sea un cuartel de puertas abiertas, esto se lo manifesté al cuerpo activo, y también tenemos que lograr los cambios desde adentro que van a redundar en beneficio para toda la comunidad. Hay muchos frentes por atender, hubo mucha desidia y abandono en este tiempo, y lamento que algunas situaciones y condiciones son paupérrimas”.

“Ahora, la idea no es dar una mala imagen de los bomberos como institución, no polemizar ni profundizar la difícil crisis que se está atravesando, pero no hay balances desde el año 2014 hasta la fecha. A partir de ahí se pueden sacar todas las conjeturas. En esta semana se deberá elevar un informe a la IGJ y hay situaciones urgentes por resolver, tanto en la faz administrativa como operativa. Es necesario llevar la tranquilidad a la ciudad de tolhuin y decirles que el servicio de bomberos está garantizado. Los vehículos están, el equipamiento individual o personal no es el óptimo, pero también está”, reveló.

“El viernes tuvimos una conversación con la ministra Chapperón, quien brindó su apoyo para poder resolver estos problemas. El cuerpo activo actual es de 14 bomberos, no es una cantidad óptima, porque con ese personal tenemos que enfrentar las situaciones de la ciudad y de la ruta, porque los bomberos de Tolhuin no solamente atienden la localidad, están los accidentes en la ruta 3, los incendios forestales, entre las situaciones más emergentes. El equipamiento que tienen es mínimo y hay ausencia de equipos autónomos, que son vitales para la actividad. Si uno analiza la situación, pareciera que hay que cerrar el cuartel, pero esa no es una opción porque se trata de un servicio esencial y la ciudad lo necesita”, subrayó.

“Hay un camión de primer ataque, dos camiones cisterna, una camioneta. Hace muy poco tuvieron un accidente y hay una camioneta que está intervenida por la justicia. Estamos gestionando la rápida liberación porque es una camioneta de primera respuesta. Ante esta falencia la Secretaría de Protección Civil entregó una camioneta provisoria hasta que se libere la de bomberos, y está prestando el servicio de primera respuesta”, informó.

“Los vehículos tienen sus neumáticos en condiciones, también las cadenas, y están funcionando. Estamos en condiciones de dar respuesta. De los 14 bomberos, algunos cumplen un servicio de 24 horas y están remunerados, pero son monotributistas. El resto hace trabajo voluntario”, apuntó.

Consultado sobre la recepción que tuvo, no negó la tensión que se generó inicialmente: “Los bomberos vienen con muchas intervenciones y es difícil que aparezca un nuevo interventor. Yo les aclaré que no venía a tomar represalias con ellos sino que les hablé desde mi conocimiento y desde mi impronta personal, porque lo que se pretende es valorizar y realzar la figura de los bomberos voluntarios y del propio cuartel como institución, la que está vapuleada y menospreciada en la ciudad debido a los conflictos de todos éstos años. No prometí grandes cosas, sí trabajar desde todos lo s sectores y con el apoyo del Ejecutivo, y las cosas se van a ir solucionando paulatinamente”.

“La situación es compleja, la estación de YPF de Tolhuin les cerró la cuenta y no está cargando el combustible, que es una de las cosas a revertir inmediatamente. Hay que recordar que desde 2014 no hay balances contables y es complejo pedir que en estas condiciones el Estado siga pagando subsidios. Los caminos de diálogo están abiertos, la Dra. Chapperón va a allanar la situación y yo le pedí mirar hacia adelante porque hay necesidades que tenemos que cubrir de inmediato y la ministra lo entiende así y se está ocupando de eso. Hay que normalizar, regularizar y transparentar la institución, tenemos que tener un cuerpo activo profesional, bien equipado, para brindar un óptimo y excelente servicio y a la vez cuidar al bombero, que es quien está en riesgo”, priorizó.

“Ante esta situación el cuartel tampoco recibe fondos de Nación. Actualmente, desde el ejecutivo provincial, se estableció una nueva guía sobre la forma de rendir, un manual de rendición, para transparentar y darle equidad a las ayudas económicas que se reciban y nos ajustaremos a eso con los fondos que empiecen a ingresar”, concluyó.