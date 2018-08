Pedirán informes por desvío de fondos de la soja

La legisladora Liliana Martínez Allende denunció un presunto desvío de fondos de la soja de parte del gobierno provincial, dado que la mayoría de los recursos girados por Nación habría ido a gastos generales. El bloque UCR-Cambiemos presentará un pedido de informes para la próxima sesión, teniendo en cuenta el destino específico para obra pública dispuesto por las normas en vigencia. Además, cuestionó la reacción “desmedida” del gobierno y de los municipios frente al recorte en las asignaciones familiares, por ahora suspendido, y la eliminación del fondo de la soja. Aseguró que este año la provincia recibió “800 millones más de lo que le correspondí, coparticipables a las municipalidades. Respecto de la reforma política, si no se aprueba este jueves no darían los tiempos para la implementación y se prevé consensuar un dictamen en la reunión de comisión 1, que preside Myriam Martínez.

Río Grande.- La legisladora del bloque UCR-Cambiemos Liliana Martínez Allende cargó por Radio Nacional Ushuaia contra las críticas del gobierno y los municipios a las medidas dispuestas por el gobierno nacional, tanto respecto de las asignaciones familiares como del fondo sojero.

“El decreto de las asignaciones familiares se ha suspendido, nosotros participamos con Oscar Rubinos y con Fermín Randón de la primera reunión que hubo en Buenos Aires luego de ese decreto. Allí el presidente Macri definió suspenderlo por 30 ó 40 días, entendiendo que no es lo mismo para todos y hay que ver provincia por provincia. Está la posibilidad de enviar un proyecto alternativo desde Tierra del Fuego y en eso está trabajando Fermín Randón con su equipo, para modificar ese decreto”, dijo de la labor encarada por el gerente de la UDAI Río Grande de ANSES.

“El viernes pasado estuvimos conversando con él, porque está trabajando en la propuesta, viendo la posibilidad de que los que menos tienen no sean afectados. Yo no quiero que se bajen las asignaciones familiares y no lo comparto, pero el espacio Cambiemos no es como en otros lugares donde tienen represalias por decir lo que uno piensa. Por lo menos escuchan, y muchas veces han vuelto para atrás con algunas decisiones. En esta gestión se le puso zona a la asignación universal por hijo, se extendió a los monotributistas, que en la anterior gestión no existía. Por lo tanto se cobran casi 3.500 pesos de salario familiar, lo que no sucede en la provincia ni en los municipios”, comparó.

“Hay una reacción por parte del gobierno provincial y municipal, que salieron desaforadamente a atacar al gobierno nacional y no comparto la manera en que lo hicieron, siendo que el Municipio de Ushuaia paga 992 pesos de asignación familiar, el gobierno de la provincia a partir de este año paga 2.040 pesos; y el Municipio de Río Grande paga 2.300 pesos. El gobierno nacional pensó en reducir un poco las asignaciones familiares para los que cobran menos de 40 mil pesos, y hubo una reacción de los Ejecutivos de acá, cuando al personal le están pagando la cuarta parte en algunos casos, como la Municipalidad de Ushuaia”, fustigó.

Calificó como “extraño que ante cada decisión del gobierno nacional se sale a pelearlo, cuando en la propia provincia se paga la mitad o la cuarta parte. Realmente es llamativo”.

Fondos desviados

En cuanto a la eliminación del fondo de la soja, acusó a la gestión Bertone de un desvío de fondos, que dará lugar a un pedido de informes. “Ya la provincia ha percibido más de cien millones de pesos este año, pero el año pasado y el anteaño la provincia no ejecutó todo en obras como tiene que hacer. Si se reciben 140 millones por la soja, se debe gastar ese dinero en obras, y tanto en 2016 como en 2017, no se gastó todo ese dinero en obras, sino que parece que una gran parte de ese dinero fue a gastos generales”, dijo.

“Nosotros estamos haciendo un pedido de informes con respecto a esto, y quien preside la comisión 2 -Pablo Blanco- va a poder dar mayor precisión de este tema. El fondo de la soja es solamente para obras y la provincia ha recibido de enero a julio 800 millones más de lo que le correspondía recibir, no en concepto de la soja sino por distintos ítems. Creo que es injusta la reacción que ha habido, tanto por parte del Ejecutivo provincial como por parte de los Ejecutivos municipales, porque son fondos coparticipables, así que han recibido mucho más de lo que les correspondía”, subrayó.

Apuntó que “la provincia, en el mismo momento que asumió el presidente Macri, ingresó en -la devolución- del 15% de distribución de ingresos, porque solamente tres provincias habían ganado el juicio y sin embargo Macri lo universalizó para todas las provincias del país, y los recursos que el estado envía a seguridad social por supuesto son el 50% de lo que tiene en concepto de recaudación la nación. Hay otros ítems que no se han tocado, los que tienen que ver con el salario por hijo discapacitado que no se va a tocar. Ha habido una reacción demasiado fuerte”, insistió.

“Todos queremos defender a nuestros trabajadores, pero no queremos que el salario familiar termine siendo parte de la negociación salarial”, expuso.

Respecto del desvío de fondos, precisó que “sobre 328 millones se ejecutaron 112 millones en obras en los últimos dos años, que equivale al 34%. El saldo de 216 millones, que es el 66%, se utilizó para gastos corrientes”.

“Nadie querría estar hablando de una rebaja en este momento, pero si gastamos más de lo que ingresa, no es viable”, sentenció.

Liliana Conti en comisión

Respecto del paso de la titular de la OSEF Liliana Conti por la comisión 5, que preside Martínez Allende, dijo que “no habíamos tenido ninguna reunión hasta el momento y había consultas de distintos legisladores que me habían pedido que tuviéramos una reunión con ella. Fue una muy buena reunión, vino con su equipo, fundamentalmente se habló de la imposición de que el profesional que daba las recetas o prácticas médicas tuviera que ser una persona que presta servicios para la obra social. Si no era así, esa práctica no se cubría aunque la brindara un prestador convenido. Se había dictado una resolución vinculada con el médico que debía ser prestador y hubo muchísimas quejas, porque hay muchos médicos que no son prestadores de la obra social. Eso se modificó y también hablamos de los médicos itinerantes, que vienen a atender las diferentes necesidades de los afiliados. Además se habló de un nuevo prestador en Buenos Aires, que es el Sanatorio Güemes y tiene valores muy diferentes al hospital Italiano. Creo que es una buena noticia porque es un buen prestador y aparentemente los montos son bastante menores que con los otros dos hospitales convenidos, el Italiano y el Británico. Vinieron dos o tres afiliados con algunos reclamos, la presidente los atendió, tomó los reclamos y se comprometió a reunirse y ver las cuestiones personales, sobre todo de las personas con discapacidad. Hay una persona que perdió un ojo por una operación de un médico itinerante y son temas que se van a analizar en particular. Hubo una buena predisposición a escuchar. También hubo reclamos por parte de Tolhuin, porque se necesitan médicos pediatras fundamentalmente y la funcionaria tomó nota de todo. En dos semanas más nos estaremos reuniendo nuevamente para ver si estas cuestiones ya fueron resueltas”, informó.

Reforma política ya

Finalmente se la consultó sobre la reforma política y dijo que “en esta semana tenemos reunión de comisión 1, a la que no pertenezco, pero seguramente allí se va a volver a instalar el tema. Hay que buscar los consensos para la reforma. Lo que se hizo de parte de la presidente de la comisión Myriam Martínez fue convocar a todos los sectores de la comunidad, a todos los partidos políticos, los Ejecutivos provincial y municipales, cada uno brindó su opinión y ahora hay que buscar el consenso dentro de la Legislatura, para ver si lo hay y tomar una decisión”.

“Habíamos hablado informalmente de hacer como Salta e implementarlo en una parte de la población para ver qué resultado tiene, y también implementar en otra parte la boleta única, que es un proyecto nuestro y en general fue el que más aceptación tuvo de parte de los distintos sectores. De esta forma la justicia electoral tendría que brindar las boletas a cada uno de los presidentes de mesa, que sería única para cada elector, y sería una manera de que los partidos políticos no tengan que imprimir sus boletas, porque sale muy caro para la cantidad de votantes, sobre todo para los partidos chicos”, observó.

“Son decisiones que se tienen que tomar en estos días para ya definir el tema, porque estamos con los tiempos justos”, admitió, por lo cual en la comisión 1 se definirá si se vota este jueves. “Los tiempos nos apremian y creo que ya debería resolverse en esta sesión si va a haber reforma política o no. Por eso se ha convocado a la comisión 1, y el tema es que se logre consenso para que salga en esta sesión. Si no, me parece un poco difícil que pase para septiembre, cuando sería la próxima sesión, salvo que haya una sesión especial. Estamos demasiado jugados con los tiempos, viene el análisis del presupuesto y hay muchos temas para tratar. No nos van a dar los tiempos y ya el juez electoral se ha expedido al respecto y ha pedido que cuanto antes tengamos una resolución para poder trabajar con mayor holgura”, recordó.

Grooming y cannabis medicinal

Por último dio a conocer que esta semana se van a tratar “dos temas importantes, uno es el grooming; y el sábado vamos a tratar el tema de cannabis medicinal. Hay una reunión especial para todos los legisladores, está organizada por Myriam Martínez porque el proyecto es de ella y está en la comisión 5 que yo presido. Hay muchas asociaciones y no tenemos a todas registradas, por eso sería bueno que se comunicaran con la Legislatura para inscribirse, saber la cantidad de gente que está interesada, y ver si el espacio que se ha elegido -el gimnasio de la escuela 3- es el adecuado. La reunión es el sábado a las 14 horas y están todos invitados. No queremos que nadie quede excluido de esta convocatoria”, concluyó.