Patricio Apaza graba su nuevo CD en la ciudad de Córdoba

El cantautor fueguino compartirá su CD con el grupo Sabroso y Facundo Toro “Voy a compartir este CD el cantante más famoso de ritmo del cuarteto que del grupo Sabroso Wally Acapella, también con Willy Campero”, dijo Apaza, quien en esta entrevista cuenta detalles de su vida, de sus aspiraciones y sueños.

Patricio Apaza, compositor, músico de esta capital provincial representó a Tierra del Fuego como embajador de la música en Brasil. Artista con un recorrido amplio en distintos festivales provinciales nacionales e internacionales, además de fundador del grupo Raices Argentinas, se encuentra grabando su nuevo material.

Ya ha grabado tres CDs que fueron lanzados a nivel nacional a través de compañías discográficas. Asimismo grabo un video clip con los Veteranos de Malvinas.

Desde el 2013 inicia su carrera como solista, grabando el primer CD “Sueños”, realizo dos videos clips, uno en Iruya (Salta), su pueblo natal y el otro en Rio de Janeiro Brasil.

Apaza es también fundador del Festival de la Canción Malvinas Argentinas, que ya se realizó en su Tercera Edición.

Periodista: Contanos un poco de tu trayectoria

Patricio Apaza: “Llegué a la ciudad de Salta como un salvaje, todo era nuevo para mi. Vivía fuera del sistema y no me daba cuenta. Nací en un pueblo que se llama San Isidro, viví hasta los 11 años. Mi casa un rancho de adobe, sauces y álamos que lo rodeaban, techo de paja y piso de tierra. Soy de una familia de 8 hermanos, viví trabajando, ayudando a mamá a papá, nos levantábamos a la mañana tomábamos mate cocido a veces con pan casero cuando había sino con mote (es maíz hervido). No teníamos luz eléctrica, nos iluminábamos con mechero a querosén”.

Relató que “después del desayuno a regar la chacra, buscar leña, buscar los animales o pastorear las ovejas. Siempre contento cantando coplas. Mi horizonte era muy pequeño y mira todo esto, se enorgullece. Mi escuela primaria está a una hora y media caminado. Ahí mi niñez era en el recreo jugar con pelota de trapo o a la bolita o al poroto. Los domingos eran encuentros sagrados todo en familia, a la iglesia y después a la cancha a divertirnos. Termina el domingo y el lunes a trabajar como todo los días de sol a sol. Qué bellas historias, tan sanas. Me acuerdo que cuando terminó la primaria y a mi hermano le regalan una guitarra, lo hizo su padrino que fue maestro de los dos en la primaria y fue incentivo para la música”.

Periodista: Cuesta encontrar detalles de tu vida en tu origen. ¿Hablas poco de eso porque fue doloroso?

Patricio Apaza: “He sufrido mucho y al estar lejos de los hospitales no me curé bien de una osteomielitis que me agarró a los 6 años y me quedé con un discapacidad motora. Es increíble pensar en todo lo que pasó. Yo vengo de un lugar inimaginable, que para ustedes aún está lejos, no integrado a la sociedad y al mundo. Un lugar inhóspito, vulnerable, olvidado, con problemas de educación y pobreza extrema. A mí esa experiencia me hizo crear nexos con esta realidad”.

Periodista: Describimos esa vida

Patricio Apaza: “Mi padre era policía, pero todos los días viajaba de San Isidro a Iruya donde estaba el destacamento –a 8 horas- y volvía y se ponía trabajar la tierra, a sembrar, criando de animales como ovejas y vacas. Mi vieja carneaba, preparaba el queso, sabía hacer de todo. Frente a casa hay un río donde acompañábamos a mamá a lavar la ropa y tirarnos ahí. Este río crecía y era peligroso. No tenía miedo, el peligro me motivaba. A los diez años ya domábamos burros y potros . Mi ámbito natural era los cerros, el canto de los pájaros mi lugar rústico”.

Periodista: ¿Pasaste hambre?

Patricio Apaza: “Hambre pasan ahora. Nos valíamos de lo que la tierra nos daba, pero nuestra civilización ha ido avanzando sobre el paisaje y la gente no puede proveerse de la naturaleza. Eso te empuja fuera del sistema, y estar fuera del sistema es un arma filosa. Papá siempre nos traía algo del pueblo una Fanta una Coca-Cola era una alegría inmensa”.

Periodista: ¿Por qué decís que eras feliz?

Patricio Apaza: “Era feliz y no me daba cuenta de que no pertenecía al ámbito urbano. Esa convivencia con el pueblo construye una identidad y no hay maldad y todos se ayudan y de ahí vengo. De un lugar donde las expectativas de vida de un chico son muy escasas. Mi horizonte era pequeño. No me di cuenta de que estaba en estado salvaje hasta que llegué a Iruya y ahí empecé a ver otra realidad”.

Periodista: Iruya tu otro destino ¿y otra forma de vida?

Patricio Apaza: “Me costó adaptarme, a pesar de que siempre fui entrador o mejor dicho no tenía miedo en hablar; me costó todo por que vivía solo y extrañaba a mis hermanos y madre”.

Periodista: ¿Con la música dejabas de ser invisible?

Patricio Apaza: “Sí, me empezó a gustar comunicarme de esa manera. Lo que me dolía, lo cantaba con una copla. Hasta hoy es mi manera de hacerle saber al otro lo que siento a través de la canción escribo y hago mis canciones lo que m pasa en la vida”.

Periodista: De Iruya a salta. ¿Por qué finalmente elegiste salta?

Patricio Apaza: “A Salta me fui por estudios, también fue otra etapa donde sufrí mucho el desarraigo. Ya había terminado el secundario y quería estudiar música y papá no me podía bancar tantos años de estudio y así que estudie enfermería que eran 3 años”.

Periodista: ¿Cómo llegas a Ushuaia?

Patricio Apaza: “En salta ya había terminado la carrera y la necesidad de trabajar me obligó a emprender un viaje al sur con mi guitarra, incentivado por mi hermano el ‘Chango Coplero’ quien ya vivía acá en Ushuaia y eso fue en año 1995”.

Periodista: En Ushuaia integrabas el grupo Raíces Argentinas donde hicieron historia, ¿Cómo fue eso?

Patricio Apaza: “En Ushuaia conozco a Francisco Flores, policía; quien también había empezado a estudiar la licenciatura en Enfermería. Nos hicimos amigos y le gustaba las guitarreadas. En vez de estudiar nos amanecíamos guitarreando. Lindos recuerdos con amigos. Francisco Flores es padre de Oscar y Jorge Flores y su vez ellos conocen a Franco Lamas y a Rodrigo Gonzalvez y ahí formamos el grupo Raíces Argentinas en el año 1999. Empezamos como un hobby, el que luego se fue trasformando en compromiso. Grabamos nuestros primer CD con cinta como hacían antes los artistas.

Las peñas eran todos los fines de semana. Eran todo tan lindo y la gente nos apreciaba muchísimo y donde íbamos sentíamos ese acompañamiento”.

Periodista: ¿Cuándo fue su primer recital?

Patricio Apaza: “Me acuerdo nuestro primer recital fue en la Casa de la Cultura en ese entonces estaba secretario de cultura Oscar Umfiure, donde habíamos hecho nuestro viernes y sábado. Fue lleno hasta los pasillos. Eso me marcó el gran amor que nos tenía la gente”.

Periodista: Desde aquel recital ¿vinieron más alegrías?

Patricio Apaza: “Sí, recitales en el gimnasio del Colegio Ana Giró para 700 personas. Eso fue también inolvidable, ver la gente haciendo fila para venir a vernos. En ‘La Noche más Larga’ fuimos revelación. Festival de la Tradición fuimos consagración, también recorrimos el país cantando, incluso fuimos finalistas en Cosquín. Grabamos otro disco y video con los veteranos de Malvinas. Realmente la música me dio y me sigue dando muchas satisfacciones”.

Periodista: Después de tanta trayectoria y reconociendo con Raíces Argentinas te largas como solista ¿cómo esa experiencia?

Patricio Apaza: “Desde el 2013 inicio mi carrera como solista, grabando el primer CD ‘Sueños’, también realizo dos videos clips, uno en Iruya (Salta), mi pueblo natal y el otro en Rio de Janeiro Brasil. Soy Fundador del Festival de la Canción Malvinas Argentinas, que ya se realizó la Tercera Edición. Todo esto que me pasa lo vivo feliz, porque hice mucho para que me pasara y cuando uno es feliz con lo que hace, no tiene que sentir culpa. Hoy también trabajo desde la Fundación Malvinas donde soy Coordinador General de Cultura, que preside Conrado Zamora”.

Periodista: “Patricio Apaza es un reconocido poeta, exponente cultural de Tierra del Fuego” ¿o es exageración?

Patricio Apaza: “Poeta es otra cosa. Yo escribo canciones. Eso me hace letrista. Qué se yo. Por ahí cuando escribís unos versos creen eso, pero poetas son otros. El título no es del todo correcto. Un poeta es más grande que un autor. Yo escribo mis realidades mi vida cotidiana. Creo que soy un luchador de la Cultura, de que nos den el valor que merecemos los actores culturales. Amo cantar. Anhelo que se abran los espacios para los artistas, que tengamos un anfiteatro, que las fiestas y tradiciones no se pierdan jamás”.

Periodista: Sos fundador del Festival de la Canción Malvinas Argentinas ¿como lo llevas?

Patricio Apaza: “El Festival de Malvinas nace también porque desde que llegué a Ushuaia siempre me llamaron la atención los veteranos, la vigilia, su historia y realmente eso me quedó muy marcado. De hecho con el grupo Raíces Argentinas cantamos la canción ‘Te escribo desde el Sur’ y anexamos un fragmento de Malvinas y lo grabamos en todo los discos y distintas versiones y hasta que hicimos un video clip con los veteranos de Malvinas. Y hoy como cantor he decidido armar este festival para que los artistas mantengan vivo la Causa de Malvinas a través de la canción. Como todo festival cuesta mucho y estamos en eso que se ponga en el calendario anual, como ahora que quiero hagamos el festival del Poncho Fueguino”.

Periodista: ¿Qué piensas de la Cultura de Tierra del Fuego?

Patricio Apaza: “La cultura de Tierra del Fuego es muy rica porque somos un crisol de provincias. Tenemos grandísimos exponentes culturales, solo falta ese apoyo y darle las herramientas para lleven su trabajo cultural hacia país”.

Periodista: Haciendo el balance ¿tuviste que pelear más como solista o el esfuerzo fue peor en los inicios del grupo?

Patricio Apaza: “Mi etapa anterior fue una aventura increíble. Todo lo que hacíamos nos divertía mucho. Era chico y estaba solo lanzado a esa experiencia. Pero mi etapa de solista me enseñó a trabajar, a tomar con seriedad otras cosas. La juventud fue la aventura y el descontrol. Esta etapa tiene que ver con una vida adulta y equilibrada, con la familia involucrada”.

Periodista: Ahora se viene el nuevo CD ¿cómo va eso?

Patricio Apaza: “Ahora estoy en una pre producción de un proyecto musical muy ambicioso, súper profesional, con canciones propias de mi historia de vida. Ya están trabajando mis productores musicales, los músicos reconocido a nivel nacional. Gracias a Dios estoy feliz con este nuevo desafío y espero que a la gente le guste mis canciones y con el tiempo se adueñen y seré muy feliz que después coreen mis canciones. Este nuevo estoy grabando en la ciudad de Córdoba, en el Estudio de Grabación BFC Records y los músicos, productores y arreglistas son Pablo Apaza -Producción General, arreglos, guitarras-, Martín Lisandrón -piano, teclados, Dirección Musical-, Marcelo Settembrini -tecnico de edición, mezcla masterización-, Julio Settembrini -armonización de brass y saxo-, Mariano García –trombones, Eduardo Junco –trompetas-, Franco Celiz y Facundo Apaza –bajos-. Por ahora lo que aportaron con pequeño auspicio fueron ATE, Sindicato de Camioneros, Ushuaia Resto Pub, Fundaion Malvinas. Obvio que falta el dinero por lo que espero se sumen más auspiciantes para concretar el sueño de un artista que humildemente se considera un luchador incansable de la cultura de Tierra del Fuego. Agradezco a todos por ser de una u otra manera parte de este sueño y espero que me sigan acompañando a los artistas”.