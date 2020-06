“En este contexto no hay nada que amerite que acompañemos el proyecto”

La legisladora del Partido Verde Laura Colazo destacó el paso del Fiscal de Estado por el plenario de comisiones de ayer, y dijo que coincidió con varios legisladores de la oposición sobre la falta de un plan estratégico a partir de la creación de Terra Ignis SAU. Además valoró el aporte del ingeniero Walter García, que concurrió en representación de la Cooperativa Eléctrica, y dio un detalle de la trayectoria y los proyectos a futuro sobre generación de energía eólica y geotérmica. Confirmó que será reformado el punto vinculado con la generación y distribución de energía eléctrica, a partir de la posición que tomó Daniel Rivarola desde el oficialismo. A su criterio quedan muchas respuestas pendientes todavía como para sentar posición de acompañar el proyecto.

Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Laura Colazo hizo un balance por FM La Isla sobre el plenario de comisiones de ayer, en el que se siguió debatiendo el proyecto de creación de Terra Ignis SAU, la empresa de hidrocarburos provincial. “Fue una jornada intensa que comenzó por la mañana con la presencia de los representantes del Tribunal de Cuentas, estuvo el contador Hugo Pani, también el Fiscal de Estado con el Fiscal Adjunto, quienes hicieron un análisis muy detallado. En el caso del Fiscal de Estado, hizo un racconto histórico de lo que ha sucedido con diversas empresas de energía que se han creado a lo largo de la historia de la provincia, y también hizo consideraciones respecto de cuestiones clave, que tienen que ver con el control que necesita tener esta empresa del Estado, donde se van a afectar fondos públicos”, dijo.

“También se planteó muchos interrogantes vinculados con la necesidad de un plan estratégico, que debemos conocer, sobre todo los fines que se propone la empresa, el capital social. Tiene que ver con muchos de los planteos que hicimos todos los bloques”, señaló sobre las coincidencias de la oposición con las objeciones del Fiscal.

“En la segunda etapa del trabajo se hicieron presentes representantes del sindicato de Luz y Fuerza, de la Cooperativa Eléctrica, y hubo un informe muy detallado del ingeniero Walter García, donde se pudo visibilizar la importancia del trabajo que viene haciendo la Cooperativa desde hace 40 años en la ciudad de Río Grande, y el impacto que tiene en la economía, con el servicio de energía eléctrica que se brinda, y el contexto social y ambiental de los planes de desarrollo que trabajan. Me pareció una alocución muy interesante, porque si bien todos los riograndenses conocemos cómo trabaja la Cooperativa, era importante que quede registrado en el trabajo en comisiones, donde estamos los 15 legisladores y muchos son de la ciudad de Ushuaia. Es importante que puedan conocer en detalle la importancia que la Cooperativa tiene para Río Grande y la necesidad de garantizar el trabajo a futuro de la Cooperativa”, subrayó.

“Como planteó el ingeniero García y los sindicatos, debe quitarse del proyecto del Ejecutivo la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. En caso de aprobarse la empresa, en esta primera etapa va a estar abocada a la provisión de gas y el desarrollo del petróleo en la provincia, y no tiene conexión con el objeto incluir la energía eléctrica. Más allá de que se entiende que es inherente al funcionamiento, ya está implícito en el objeto”, evaluó la legisladora.

Reforma confirmada

“Una cuestión importante que plantearon los legisladores, y desde el Partido Verde lo hizo Jorge Colazo, es que se va a trabajar en una propuesta alternativa a este proyecto, para que quede contemplada la situación que planteó la Cooperativa Eléctrica. Eso fue lo más importante de la jornada, porque transmitió mucha tranquilidad a los trabajadores, que son más de 200 familias, y a muchas personas que nos consultaban qué iba a pasar con la Cooperativa”, sostuvo.

“La presentación del ingeniero García fue impecable, sobre el trabajo pasado y el desarrollo a futuro. Hay muchos proyectos en los que ha trabajado la Cooperativa a lo largo de estos años, en concreto nos acercaron una carpeta con el proyecto de desarrollo de energía eólica, han hecho un racconto del trabajo para lograr la interconexión no solamente con el continente sino entre las tres ciudades. Dejaron en claro que ellos no se oponen a la creación de una empresa que desarrolle el gas y el petróleo, sino que no es el momento de incluir en el estatuto las cuestiones vinculadas con la generación de energía eléctrica, porque se podrían ver perjudicados los intereses de la Cooperativa, que también presta un servicio social en la provincia”, manifestó.

Apuntó que “por parte del bloque oficialista de FORJA, el legislador Daniel Rivarola expresó que iban a modificar el proyecto en ese punto y pudo transmitirle tranquilidad a los trabajadores de la Cooperativa y de la DPE de que no se van a afectar sus intereses”, con lo cual ya es un hecho la eliminación de la competencia de la empresa Terra Ignis en materia de generación, distribución y comercialización de energía.

“Lo más importante para el Partido Verde es sacar del estatuto el inciso tercero del artículo 3, que perjudica a la Cooperativa Eléctrica. Si sacamos ese inciso va a quedar bien claro el respeto que hay para que la Cooperativa pueda seguir funcionando en las mismas condiciones y prestando servicios vinculados con el desarrollo sostenible a futuro de nuestra provincia, como es el desarrollo de la energía eólica y geotérmica. Yo rescato que se haya ingresado material y documentación para analizar, que es lo que reclamábamos a los funcionarios y no lo hicieron”, cuestionó.

“El Fiscal de Estado tiene las mismas inquietudes que tenemos muchos de los legisladores de la oposición, por no conocer el plan de desarrollo estratégico que se quiere llevar adelante con la creación de esta empresa. Fue una de las preguntas en concreto que se hizo el fiscal y la que nos venimos haciendo desde hace varios días. Todavía no tenemos respuesta y realmente es preocupante, porque lo que vimos hoy con el planteo del Fiscal de Estado reforzó esa duda. Desde el gobierno de la provincia no han explicado aún para qué quieren crear la empresa y no sabemos si hay intención de aliarse con alguna otra empresa u otra forma jurídica”, enfatizó.

De parte de los funcionarios hubo “muchas alocuciones informales pero nada concreto, no hay documentación ingresada y al menos desde el Partido Verde no hemos tenido acceso a un plan estratégico que fundamente la creación de una empresa del Estado bajo una forma que también es cuestionable, porque es una sociedad anónima unipersonal. Hay muchas cuestiones que preocupan y todavía no podemos tener certezas. Cuando consultamos al secretario Legal y Técnico, dijo que era la forma jurídica que ellos habían planteado, y en lo que se refiere al estatuto, si se aprueba en la Legislatura no puede sufrir ninguna modificación posterior. Le preguntamos si había alguna consulta por escrito a la IGJ para constatar si hay alguna observación para hacer al estatuto, y el secretario Legal y Técnico dijo que no, pero que ahora que lo habíamos planteado lo iban a tener en cuenta”, relató.

Lo cierto es que esta consulta a la IGJ “no la habían hecho. Hemos recibido respuestas preocupantes, porque estamos hablando del destino del patrimonio de los fueguinos, de los recursos naturales como el petróleo y el gas. No son cuestiones menores y vemos que muchos funcionarios de gobierno lo han tratado con mucha liviandad, sin precisiones, sin documentación. Como legisladores nos preocupa porque somos los que vamos a tener que tomar la decisión”, advirtió.

De no tener esas respuestas que buscan, no habrá acompañamiento del bloque: “En este contexto no hay nada que amerite que acompañemos el proyecto. Estamos esperando que nos llegue la documentación concreta que solicitamos al gobierno porque tenemos toda la intención de fijar una postura como bloque, pero hoy no tenemos los elementos de juicio para poder hacerlo”, concluyó Colazo.