Participación fueguina en congreso internacional

Hasta el próximo domingo se desarrollará un congreso virtual internacional sobre “educación en contexto de pandemia”. El mismo será totalmente gratuito y contará con expositores de distintos puntos del planeta. Lo organiza una Fundación de la provincia de Tucumán y participarán integrantes de la Cooperativa “Sembrando Cultura” de Ushuaia. Durante su disertación, además difundirán imágenes de la capital provincial.

“Todo el equipo de Sembrando Cultura estamos muy contentos, orgullosos y ansiosos por la participación, que surgió por una invitación de la fundación Fiecyft de Tucumán”, mencionó Julio Encina, integrante de la Cooperativa de Trabajo Cultural Sembrando Cultura Ltda. de Ushuaia, al referirse a la posibilidad de ser parte de los expositores en el Primer Congreso Internacional de Educación, que organiza la Fundación de Investigación, Estudio, Capacitación y Formación de Tucumán, bajo el lema “La educación en contexto de pandemia”.

El evento, que se desarrollará durante los días 9, 10, 11 y 12 del corriente, puede seguirse a través de las redes sociales de Fiecyft y por el canal de YouTube de la mencionada entidad: http://www.youtube.com/FiecyftTucuman. Los integrantes de la Cooperativa Sembrando cultura tienen prevista su participación para el día 12, en horario a confirmar.

Encina contó que firmaron “un convenio de cooperación mutua para promover carreras universitarias y de grado para todo el país, y a través de ellos concretar convenios con otras universidades e institutos universitarios”. Pero indicó luego que además “en este contexto de pandemia, surge la necesidad de generar este congreso y ante la invitación nos sumamos al ciclo de disertaciones”.

El representante de la Cooperativa fueguina indicó que “en el caso nuestro vamos a participar con el eje temático de arte y cultura, enfocado desde nuestra mirada y con una experiencia de seis años y medio trabajando en la promoción del arte y la cultura acá en Ushuaia”, expresó. Mencionando que además hablarán de “las innovaciones y las nuevas formas de trabajo, desde la pedagogía y lo didáctico en la virtualidad”.

Por último Julio Encina destacó la participación en el evento de expositores “de varios países como México, Chile, Colombia, España, Panamá, Perú, Ecuador” y otros, indicando también que, en el caso de la Cooperativa Sembrando Cultura, aprovecharán la oportunidad para difundir un video con imágenes de Ushuaia, que servirá para promocionar las bellezas paisajísticas de la parte sur de la Isla.

Para concluir se preguntó “qué está pasando en la provincia, porque las instituciones tendrían que promover todo esto no nos están viendo. Y no es que seamos una cooperativa desconocida, porque lo venimos publicando en nuestras redes, a través de correos electrónicos, y no estamos recibiendo apoyo. De todas formas este Congreso va a ser declarado de interés provincial y municipal, entonces al menos creemos que será un reconocimiento”, concluyó.

Vale mencionar, finalmente, que los tres disertantes de Tierra del Fuego son la Profesora Susana Pinto, la Profesora Daniela Sandoval y el Licenciado Julio Encina.