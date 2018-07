“Parte de estos recortes tienen que ver con haber tirado manteca al techo durante muchos años”

La senadora Miriam Boyadjián expresó su rechazo al decreto presidencial que dispuso un recorte a las asignaciones familiares para la región patagónica, pero diferenció la situación de Tierra del Fuego y Santa Cruz del resto de las provincias afectadas. Consideró que, en el camino hacia “la Argentina que queremos” hay ajustes necesarios, y en este caso “estamos pagando años de haber tirado manteca al techo”, argumentó. Instó a un trabajo de todas las instituciones, con la gobernadora a la cabeza, para defender “un derecho adquirido”.

Río Grande.- La senadora del interbloque Cambiemos Miriam Boyadjián fue consultada ayer por Radio Universidad 93.5 sobre el decreto que dispuso el recorte de las asignaciones familiares para la región patagónica, y estableció una diferenciación entre la situación de Santa Cruz y Tierra del Fuego con el resto de las provincias afectadas.

“El decreto 702 nos tomó por sorpresa y, si bien tiene que ver con parte de los recortes que el gobierno nacional está haciendo, en este caso me parece que tendría que haber analizado la situación junto a los ministros de economía, porque se juntaron la semana pasada. Mi idea era que iban a trabajar en conjunto con las provincias para ir adecuando sus números, pero nos llevamos una sorpresa y no creo que haya sido consensuado, porque la verdad que no está bien recortar las asignaciones familiares a través de las zonas diferenciales”, opinó.

“Vivimos a 3.000 kilómetros de distancia y los costos de todo lo que consumimos en la provincia son mucho más altos. Realmente tenemos un costo de vida muy alto y cualquier persona que vive en Tierra del Fuego lo puede decir, porque para salir de la isla por una urgencia, una enfermedad o lo que sea, tenemos un costo muy elevado de pasaje. El clima, la lejanía y todo lo que tiene que ver con nuestra geografía, tiene que tomarse en cuenta”, sostuvo.

“Más allá de qué partido pertenezcamos, nuestra voz siempre estuvo comprometida en demostrar que es hermoso vivir en Tierra del Fuego, porque tenemos una provincia hermosa, pero que tiene un costo muy alto y esto lo tienen que comprender a la hora de tomar medidas, que muchas veces se toman de manera muy centralista y no se adecuan a la realidad de lo que tenemos. La zona incluso es un derecho adquirido”, subrayó, instando a “luchar juntos y trabajar consensuadamente, más allá del espacio político al que pertenezcamos”.

“Primero somos fueguinos y nuestro compromiso es con Tierra del Fuego. A mí me van a tener siempre apoyando cualquier situación que tenga que ver con la defensa de cualquier habitante y sobre todo de los trabajadores de la provincia”, dijo, y tomó en cuenta que “el poder adquisitivo está por demás desvirtuado, por lo que significa la canasta familiar, pagar un alquiler y el costo de vivir en Tierra del Fuego. Debemos ser sensibles a la hora de ver a nuestra sociedad, que realmente no la está pasando bien. Tenemos que acompañar y soy optimista”, adelantó, sobre la posibilidad de revertir esta medida aunque sea para parte de la región del extremo sur.

“Nuestra situación no es la misma del resto de la Patagonia, y no por eso voy en detrimento de La Pampa o de una ciudad que está a mil kilómetros de distancia de los grandes centros”, observó.

Consultada sobre la posición que va a tomar el miércoles en la reunión del foro de senadores patagónicos, donde se esperan adhesiones al proyecto ingresado el viernes por Miguel Ángel Pichetto, José Ojeda y Julio Catalán Magni, para dar marcha atrás con este decreto, no fue contundente en el rechazo: “Somos 18 senadores y todos van a expresar su posición. Obviamente desde La Pampa hacia acá todos van a expresar su rechazo y, más allá de eso, Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen una situación diferente al resto. Esto es lo que tenemos que expresar”, dijo.

“A la hora de debatir el presupuesto tenemos que ver qué proyecto queremos para Tierra del Fuego y seguir planteando ante el foro patagónico y en cualquier otra reunión o plenario de comisión, nuestra posición con respecto a la industria. Tenemos que dar un horizonte de previsibilidad a nuestra economía, y tanto la gobernadora como los intendentes tienen mi disposición para trabajar en conjunto, más allá de que no pertenecemos a sus espacios. Ya le he dicho a la gobernadora que, a la hora de reunirse con gente que toma decisiones sobre nuestra provincia, que me incluya; porque si la defensa se hace en conjunto es mejor todavía”, afirmó.

También se le indicó que el viernes se reunieron en Calafate los 15 intendentes de Santa Cruz con la gobernadora, para resistir esta medida, y consideró apropiado llevar adelante algo similar en Tierra del Fuego. “Creo que todo eso se puede dar y, dentro de este marco, es totalmente previsible. Yo hubiera hecho lo mismo, hubiera juntado todos los espacios, senadores, diputados”, dijo.

“Pagando el precio”

La senadora atribuyó “parte de estos recortes a haber tirado manteca al techo durante muchos años y haber planteado una forma de vida dentro del país que no teníamos. Hoy estamos pagando el precio de todo eso”, lamentó.

“Siempre he tratado de acompañar algunas políticas, porque a la hora de trabajar sobre la Argentina que todos queremos también hay muchas cosas que tenemos que acompañar y trabajar, porque vivíamos en una situación que no era real”, dijo, dando su aval a parte del ajuste propuesto por nación.

“Yo entiendo que el presidente tiene que cumplir con metas previstas, pero hay que analizar a la ahora de recortar. No digo que sea él, pero muchas veces hay funcionarios de diferentes oficinas que trabajan para generar estos recortes y no saben que muchas provincias tienen necesidades. Nuestra provincia, por encima de las otras, tiene la lejanía más grande de la Capital Federal y eso se tiene que tomar en cuenta. Somos la única provincia que tiene una condición insular y, cuando uno expresa cómo es salir de nuestra provincia para entrar a Santa Cruz, pasando por puestos fronterizos, entrando por Chile, muchos ni lo saben. Eso es lo que tenemos que expresar a la hora de defender a Tierra del Fuego”, remarcó.

“Si esto se hace en conjunto, con la gobernadora encabezando este tipo de reuniones como hizo Santa Cruz, con el nuevo Ministro de la Producción, con parte del gabinete, con la gente de AFARTE, es bueno, y habla a las claras de que más allá de las banderías políticas tenemos el mismo objetivo como fueguinos”, manifestó.

Consideró que “Malvinas, la industria local, la conectividad por nuestra posición insular, son puntos que hay que acompañar con políticas de estado que tomemos y defendamos entre todos”.

Dado que en Tierra del Fuego son 25.000 los trabajadores afectados por el recorte, indicó que “si analizamos bien todo esto, si llevamos números, no es mucho”, para las arcas de la nación.

“Si levantamos todos las voces en forma unánime, sin sacar tajada y sin mezquindades políticas, creo que nos van a entender. Es una condición criteriosa y razonable. Aunque sean 1.500 pesos por hijo no importa, porque todo ayuda frente al encarecimiento del costo de vida y la recesión económica que hay”, planteó.

Despenalización del aborto

Por otra parte, se le preguntó sobre la sesión prevista para el miércoles 8 de agosto, en la que se votará el proyecto de despenalización del aborto en la Cámara Alta. Dijo que esta semana se realizan las últimas exposiciones y “mi posición no ha variado. Esta media sanción que vino de Diputados ha llevado a enriquecer más el debate pero, si bien tenemos un final abierto porque muchos senadores no tomaron posición, creo que cada uno lo analizará y después de las exposiciones veremos cómo salen los dictámenes que se están dando en los plenarios de las comisiones de salud, asuntos constitucionales, asuntos penales y justicia”.

“Espero que salga lo mejor para los dos derechos, tanto de la mujer, con todo lo que significa la política sanitaria, y sobre todo un plan de prevención real para reducir el embarazo no intencional en la adolescencia. Tenemos que apuntar ahí, no sólo para que no haya embarazos no deseados, sino como prevención en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual. Son chicos que necesitan educación y programas de salud sexual responsable. El otro derecho obviamente es el derecho del niño por nacer desde la concepción, y nuestra Constitución provincial fue pionera en establecer que los derechos comienzan desde la concepción”, sentenció.

Posibles alianzas

Finalmente se le preguntó sobre las declaraciones de la legisladora del MPF Mónica Urquiza, a quien se la ve muy cerca del intendente Gustavo Melella y no niega conversaciones políticas. La mopofista, al ser preguntada sobre la posibilidad de un acuerdo electoral con el intendente, mencionó que deberá conversarlo con la senadora Boyadjián primero. “Tengo muy buena relación con todos y Mónica es una gran trabajadora. Siempre me saco el sombrero por una mujer que participa en política, porque la mujer ha avanzado muchísimo en el campo político, pero siempre cuesta mucho más. Mónica es una trabajadora tremenda en el ámbito legislativo, una mujer con una proyección muy importante, y no hemos hablado formalmente de todo esto. Compartimos varias charlas sobre lo que puede venir el año que viene, pero no todavía formalmente dentro de la convención. Yo creo que dentro de un tiempo empezaremos a establecer las propuestas. Yo voy a estar acompañando lo que sea mejor para apuntalar el partido y sobre todo para hacer crecer a Tierra del Fuego. Mi compromiso no es sólo con los afiliados sino con los fueguinos”, sostuvo.

Se le preguntó si está más cerca de Bertone o de Melella: “Yo estoy cerca del MPF, no estoy ni de un lado ni de otro. Tengo la misma afinidad con los dos. Cuando necesito saber algo del municipio, lo llamo al intendente, y cuando tengo que acompañar políticas de estado y medidas, la llamo a la gobernadora. Soy yo la que siempre llama, porque me interesa y quiero estar en lo que me necesitan. Después para hablar de política hay tiempo. Hoy tenemos que estar comprometidos con lo que la gente nos pide”, concluyó.