Paro y piquete en Tecnomyl

Los trabajadores de la empresa Tecnomyl montaron un piquete y llevan adelante un paro de actividades desde esta mañana bien temprano. Denuncian aprietes por parte del gerente quienes hace reuniones amenazando con despidos. La medida es para pedir el cese de las persecuciones, que se cumpla un acuerdo ya firmado y la desvinculación del gerente.

“Desde la una de mañana nos hicimos presentes en la puerta con este reclamo, que tiene que ver con lo que sucedió la otra vez con el preventivo de crisis que finalmente fue suspendido. Después de eso es gerente empezó a realizar aprietes al personal, empezó con reuniones grupales amenazando con que los iba a echar si no se llegaba a un acuerdo con el sueldo, reuniones a las que no era invitado el sindicato”, aclaró Pablo Cabrera, delegado de los trabajadores.

Después mencionó que la empresa “firmó un acuerdo en el año 2012 y no lo quiere respetar” y manifestó que “con esto de los aprietes hicimos reuniones con la gente, hicimos asambleas, donde todos manifestaron miedo por estas amenazas de que van a echar a 30 personas”, dijo el delegado en declaraciones a Radio Fueguina.

Aclaró que el paro de actividades es “por tiempo indeterminado, hasta que haya una respuesta”. El gremialista además contó que por la mañana, en el cambio de turno, el gerente pretendía que el transporte no trasladara al personal que no se adhería al piquete y tenía que retornar a la ciudad “dejándolos tirados en la ruta”, hasta que el chofer resolvió traerlos.

Finalmente confirmó que “nadie ingresó a trabajar” y denunció que “hay patrulleros en la puerta y presencia policial desde las seis de la mañana. Pero está ejerciendo miedo al personal, llamando a todos y diciendo que le va a enviar el telegrama a quien no entre a trabajar”.

El representante de los trabajadores adelantó que como gremio recurrirán al Ministerio de Trabajo para realizar una presentación, además de reclamar la desvinculación del gerente “porque la gente ya no soporta más”. Contó que “hay gente que estuvo con ART y la llamó para decirle que si no estaban al 100 por ciento a la empresa no les servía y los iban a desvincular”.

Dijo que “siempre dicen que están con pérdida”, sin embargo “la planta sigue en crecimiento”. Rechazando esos argumentos y reclamando nuevamente el cese de las persecuciones, que se cumpla el acuerdo ya firmado y la desvinculación del gerente.