“Parece ser que este año vamos estar muy mal”

El secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, se refirió a la situación del sector y confirmó que tenían “500 compañeros trabajando que ahora van a estar desocupados”. Se trata de quienes se desempeñaban para la actividad petrolera “pero ese trabajo se está terminado”, afirmó el dirigente gremial. Además se suman quienes vienen del norte del país buscando trabajo “pero no le podemos dar respuesta”, señaló Ramírez y alertó sobre “lo que puede pasar en el invierno”.

“Veníamos con una temporada medianamente buena, porque teníamos trabajo en el campo. Teníamos poco más de 500 personas trabajando en la Total y en la zona de los yacimientos, pero ese trabajo se está terminando y ya quedaron casi 200 compañeros fuera de las empresas”, comenzó relatando el secretario General de la UOCRA.

Después indicó que quienes se quedan sin trabajo “terminan viniendo, como siempre sucede, al sindicato porque quedan desocupados. A fin de mes van a estar terminando un trabajo los 300 compañeros que quedan y entonces estamos preocupados porque esa gente queda desocupada y no tenemos donde colocarla”, advirtió Ramírez.

El sindicalista además mencionó que “las obras que son del Gobierno, por la obra pública, están trabajando con el mínimo de gente. Están con la menor cantidad de gente que pueden, así que la realidad es que estamos comenzando este año con suma preocupación”, remarcó. En ese mismo sentido expresó que “lo cierto es que volvimos a tener una cantidad importante de despidos, entonces no me quiero imaginar lo que puede ser el invierno, si en plena temporada tenemos esta cantidad de desocupados”, remarcó.

Sobre la baja del trabajo dijo que la situación “la notamos en toda la provincia”, mencionando que “en Ushuaia empezó la obra del corredor, así que vamos a tener unos cien compañeros que van a trabajar. Pero por otro lado también están despidiendo y acá teníamos 500 compañeros trabajando que ahora van a estar desocupados, así que la situación se va complicando”, reiteró.

Ramírez indicó que “todo se va manejando muy con pinzas, nadie se quiere jugar porque la situación económica está complicada, por el precio de los materiales, todo está caro entonces parece ser que este año vamos estar muy mal”, alertó.

Luego señaló que “por otro lado, se está sumando mucha gente que viene del norte y busca trabajo en nuestro sector. Pero nosotros no tenemos ocupación para la gente que está radicada en la provincia muchos mineros para quienes están llegando recién al compañero que entienden y otros que no pero esa es la situación lo cierto es que no hay nada y la prioridad cuando por ese trabajo para nosotros es para la gente local sabemos que la situación en el norte del país está muy complicada también pero a cada provincia la situación no está demasiado mejor vamos estar atentos a como si esta situación tendremos que hablar con el gobierno con obras públicas con el ministerio para ver si nos pueden dar una mano con la gente y ver qué podemos hacer pero el panorama realmente es muy preocupante”, concluyó.