Diego Espósito, Socio Gerente de Santa Elena, la nueva prestadora del servicio de recolección de residuos domiciliarios en Río Grande, destacó que “para nosotros es un desafío trabajar en esta ciudad fueguina” y remarcó que en 15 ó 20 días estará completamente ordenado el servicio con la llegada de más equipos. Asimismo valoró haber absorbido al personal de la anterior empresa -Agrotécnica Fueguina- porque “son gente con experiencia y saben lo que hacen, lo que a nosotros nos facilitará enormemente la tarea”.

Río Grande.- Con muchas expectativas la empresa Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL -que ya tiene experiencia en diez ciudades del país- comenzó a prestar servicios en esta ciudad. Diego Espósito, Socio Gerente de la empresa mendocina, resaltó que “para nosotros es un desafío trabajar en Río Grande”.

Sobre los camiones presentados, Espósito detalló que “son camiones Volkswagen 17280 equipados con cajas de 21 metros cúbicos para una capacidad de carga de unos 12 a 13 mil kilos, con lo que se cumple con los requisitos y a medida que vayan pasando los días van a seguir llegando equipos como compactadoras, barredoras, camiones volcadores y los restantes camiones recolectores.”.

En este sentido destacó que “estos camiones se adaptan a la ciudad y al territorio” y asimismo recordó que “fuimos notificados el jueves pasado y llevamos tres días hábiles de iniciados y estimo que en pocos días más se van a normalizar los circuitos, entre quince y veinte días estimo que estarán todos los equipos en la ciudad”.

Asimismo, Espósito enfatizó que “la totalidad del personal (que prestaba servicios con Agrotécnica Fueguina) fueron absorbidos por Santa Elena”.

Agregó que “son gente con experiencia y saben lo que hacen, lo que a nosotros nos facilitará enormemente la tarea”.

Actualmente “estamos buscando un lugar para nuestra base de operaciones, el gremio (Sindicato de Camioneros) está en una posición bastante colaborativa. Hoy nos está facilitando el lugar la empresa de colectivos (City Bus)”.

“Fue gratamente sorpresiva esta adjudicación”

El alto ejecutivo de Santa Elena confió que “fue gratamente sorpresiva esta adjudicación; entramos a la compulsa y teníamos la esperanza de ser los adjudicatarios, pero fue sorpresivo (puesto que se había declarado desierta la licitación) pero el jueves pasado nos notificamos y al otro día ya estábamos acá hablando con la gente del municipio y del gremio. Nosotros tenemos un stock de camiones guardados por si sale alguna operación nueva e inmediatamente los trajimos vía terrestre”.

“Teníamos muchas expectativas de venir a trabajar a esta ciudad y nos acompaña un gran equipo de gente para prestar el servicio de calidad que los vecinos necesitan y la verdad era muy interesante para nosotros venir a presentar nuestros servicios a Tierra del Fuego; estamos en diez ciudades y Río Grande es la más austral donde hacemos pie. Todas las ciudades tienen sus particularidades, pero Río Grande tiene su distinción en el clima y obviamente que nos vamos a adaptar”, compartió Espósito.

Sobre el sistema de contenedores, dijo que “nosotros tenemos un sistema dual de elevador de contenedores que opera tanto con contenedores de chapa como de plástico; vimos que algunos contenedores que hay en Río Grande están un poco deteriorados y por eso no terminan de enganchar, pero habrá que corregir el problema poniendo contenedores nuevos; es decir, Santa Elena va a cambiar y reponer los que no sirven porque sino, no se puede operar y esto estará completado en un lapso de 60 días como máximo”, expuso Espósito.

“Somos una empresa relativamente joven que ambiciona estar en expansión, pero primero tenemos que ordenar este servicio, y después veremos el tema del relleno sanitario. Nosotros, de hecho, manejamos relleno sanitario en Mendoza, pero primero, reitero, tenemos que ordenar y readecuar este servicio”.

“Es muy probable que avancemos con el reciclaje”

Asimismo, ante la consulta periodística, Espósito aventuró que una vez ordenado el servicio de recolección de residuos, “es muy probable que avancemos con el reciclaje, pero esto hoy aún está verde porque recién estamos comenzando y son cinco años los que tenemos por delante”.

También se evaluará la instalación de una planta de transferencia, “pero para esto necesitamos volumen, sino, no tiene sentido”.

Diego Espósito llegó a Río Grande acompañado por el Gerente Financiero de la empresa, Fabián Mateu y el asistente del Directorio, Eduardo Casal.

Asimismo, desde San Justo, provincia de Buenos Aires, arribaron asesores técnicos encabezados por Héctor Piaggio.