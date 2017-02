Para Melella obras de Margen Sur son de Fabiana Ríos y Cristina Kirchner

“Todas las obras fueron pensadas, gestionadas y comenzadas por Fabiana Ríos. Hablan tanto de la extensión y ampliación del gasoducto, y fue Fabiana Ríos. La expropiación de las tierras la hizo la Legislatura y Fabiana Ríos. La obra del PROMEBA de agua y cloacas para el barrio Mirador Argentino fue de Fabiana Ríos”, dijo ofuscado el intendente de Río Grande Gustavo Melella.

El intendente Gustavo Melella dejó expuesto ayer su malestar por FM Aire Libre, ante la información confusa que surge de fuentes del gobierno, vinculadas con la Margen Sur de Río Grande.

“Yo lamento que desde el gobierno provincial a veces informen tan mal a la gobernadora”, expresó, recordando que se están atribuyendo como propias obras en la zona que se gestionaron con anterioridad a la asunción de Bertone.

“Todas las obras fueron pensadas, gestionadas y comenzadas por Fabiana Ríos. Hablan tanto de la extensión y ampliación del gasoducto, y fue Fabiana Ríos. La expropiación de las tierras la hizo la Legislatura y Fabiana Ríos. La obra del PROMEBA de agua y cloacas para el barrio Mirador Argentino fue de Fabiana Ríos. Me parece que hay que tener más humildad, reconocer y no querer poner sobre la mesa una discusión, como puede ser la autonomía de la Margen Sur, habiendo temas que son más importantes. En el fondo a veces es sacar la atención de lo que es realmente importante. Y hoy en Río Grande es importante la desocupación creciente, la inseguridad creciente, nuestras familias que están en crisis, las familias que se acercan a la Municipalidad para recibir ayuda. Eso es lo realmente importante. Lo otro es un tema secundario y para mí de oportunismo político”, disparó.

Para Melella con esta controversia generada ex profeso quieren “tapar la realidad”, además del perjuicio que implica para el sector haber realizado una gestión paralela a la municipal desde el gobierno, que no dará respuesta a la demanda.

“El gobierno acaba de sacar una licitación para una planta de tratamiento de líquidos cloacales para la Margen Sur, que también había gestionado el Municipio ante la Secretaría de Hábitat de la Nación y era para 60 mil habitantes. Creemos que hoy la Margen Sur está cerca de los 40 mil habitantes pero la provincia licita una obra para 20 mil habitantes. Hay una incoherencia muy grande y las dos licitaciones no van a salir, porque ya la Nación se la dio al gobierno provincial. Es una planta de tratamiento de líquidos cloacales que no va a servir cuando se inaugure, porque es para 20 mil habitantes”, remarcó.

Expuso la contradicción también de funcionarios de gobierno que gestionan una planta para 20 mil personas pero al momento de plantear la municipalización “dicen que hay 40 ó 50 mil. No se entiende”, lamentó.

“Hay que evitar la polémica por la Margen Sur y es un tema que hoy no pasa por nuestra agenda. Nuestra agenda pasa por llevar los servicios y lo estamos haciendo, al llevar la salud como la llevamos, hacer el pavimento y los ingresos como hicimos. Hay licitaciones del Paseo de las Provincianías, se va a poner en marcha más infraestructura deportiva, y quien realmente hoy tiene presencia permanente es la Municipalidad”, subrayó Melella.

Cargó contra el gobierno al señalar que las promesas que se están haciendo “es discurso y agarrarse de obras que empezó la gestión anterior, tanto el gobierno nacional anterior como el gobierno provincial. Tendrían que ser más humildes y reconocerlo”, reiteró.

Melella aseguró que no será candidato a gobernador

El intendente Gustavo Melella aseguró “hoy no soy candidato a gobernador y tengo que preocuparme por mi ciudad, que atraviesa momentos muy complicados. La verdad no me gustaría ser candidato y lo que quiero es terminar bien mi gestión municipal, para dejar en manos de quien venga un municipio como el que tenemos hoy”.

Entendió que “a algunos les molesta y les duele que hayamos hecho la obra pública que nadie hizo en tantos años. Les duele que sigamos proyectando y avanzando con más obra pública, con salud, con deportes. En unos días más vamos a anunciar el plan de infraestructura deportiva para los próximos tres años. Esto a algunos les duele y mucho”, enfatizó.

“A mí no me cabe duda de que hay más interés político que otra cosa. Si tanto les interesa estar al lado de la gente, que hagan obras”, los desafió Melella, y se preguntó “¿qué obras hizo el gobierno provincial en la Margen Sur, que sean propias y haya comenzado este gobierno? Ninguna. Son todas obras del gobierno nacional y provincial anterior. Ahora licitaron una planta de tratamiento para 20 mil habitantes, y si el gobierno provincial dice que hay 20 mil habitantes no tiene datos reales. Eso es muy preocupante. La margen está cerca de los 40 mil habitantes y hay que pensar en serio las cosas”, pidió el intendente.

“No quiero discutir más ni con la gobernadora ni con ninguno de sus alfiles, porque lo único que hacen es confundir. Quien está todos los días trabajando es la Municipalidad de Río Grande y esto el vecino lo sabe”, concluyó.