Para Martínez Allende no hay apuro para aprobar la ley

La legisladora radical consideró que la Cámara deberá tomarse todo el tiempo necesario para analizar el proyecto oficial, “desmenuzarlo y ver artículo por artículo”, para no repetir errores. Quedan muchas preguntas sin responder y documentación que deben enviar los funcionarios del Ejecutivo, además se prevé citar a las universidades y expertos en el campo de hidrocarburos para que hagan su aporte. Martínez Allende deslizó críticas al Fiscal de Estado luego de la extensa exposición en el plenario de comisiones sobre la sucesión de irregularidades, porque “no hay nadie preso” y a su criterio debieron formularse las denuncias correspondientes.

Río Grande.- La legisladora del bloque radical, Liliana Martínez Allende, hizo su balance por Radio Universidad 93.5 del trabajo de comisiones de la semana pasada, que estuvo enfocado al análisis del proyecto de creación de Terra Ignis SAU, la empresa de hidrocarburos de la provincia. “Tuvimos una semana agitada para tratar este proyecto de creación de la empresa Terra Ignis. Asistió un menú bastante variado de personas de distintos sectores y el jueves no llegó una nota de una ONG que quiere participar y seguramente la vamos a invitar”, dijo.

“La verdad quedaron más dudas que certezas. El Poder Ejecutivo pudo responder sobre algunos puntos pero muchos quedaron pendientes y seguramente vamos a volver a invitarlos nuevamente. No se dieron las respuestas que estábamos esperando, por ejemplo cómo vamos a capitalizar la empresa con 10 millones de pesos, porque con eso no podemos hacer nada. Ese es el capital inicial que están planteando para la empresa”, indicó.

Respecto de la cantidad de puestos de trabajo, señaló que “las empresas petroleras invitadas hablaron de 1.200 empleados y, cuando se preguntó qué cantidad iba a generar esta empresa, dijeron que 1.200 empleos, y es lo mismo que ya tenemos. También queremos saber por qué es una sociedad anónima unipersonal y no una SAPEM. Hay muchas cosas que no se respondieron en comisión y no hay ningún apuro en votar esta empresa, porque además el Fiscal de Estado estuvo una hora contando las experiencias anteriores y que esta podía ser una nueva experiencia de esas características”, dijo.

Consultada sobre la opinión del fiscal sobre el proyecto, quien afirmó que busca “evitar controles”, remarcó que “la falta de controles no se puede permitir, y cuando se hace una sociedad anónima unipersonal se rige por el derecho privado y no por el derecho público. Esta es la cuestión particular que cuestionó el Fiscal de Estado. Nosotros queremos que nuestros recursos naturales tengan valor agregado, que tengamos un mejor ingreso, pero no vamos a rifar lo que la provincia tiene”, advirtió.

“Tenemos dudas y lo mismo expresaron los demás bloques, así que nos vamos a seguir reuniendo las veces que sea necesario, para que votemos algo que realmente sea positivo para la provincia. Pensar en el puerto de Río Grande es importante y habrá que ver si se puede hacer una empresa que le dé valor agregado a los recursos naturales”, apuntó.

La inacción del Fiscal

Teniendo en cuenta que el fiscal Virgilio Martínez de Sucre cuestionó la falta de un plan de negocios, el estatuto improvisado y el alto costo en salarios comparado con el capital de la empresa, la legisladora recordó que “el fiscal habló de un directorio y de varias personas y con esos 10 millones no va a alcanzar ni para el primer mes. Están hablando de síndicos además del directorio, los gremios que participaron pidieron que hubiera un representante, no solamente los de petróleo y gas, sino que hubo un dirigente de Chubut que dijo que tienen como representante a la UOM en este momento, en otro ha sido uno de Camioneros, en otro de Jerárquicos, y hay que redactar la ley de manera que queden incluidos todos con un representante que irá cambiando periódicamente. Ellos se tendrán que poner de acuerdo porque no vamos a tener 15 directores en una empresa”, expresó.

También deslizó críticas al Fiscal, dado que expuso una sucesión de irregularidades en empresas anteriores pero “hasta ahora no tenemos nadie preso. Hace tiempo que el Fiscal de Estado está en funciones y hay que realizar la denuncia. Si no, no se ha defendido bien lo que había que defender, o no había razones. El Fiscal habló del convenio chino y yo lamento mucho lo que sucedió con Claudio Ricciuti, que denunció ese convenio. No estuve en esa Legislatura que lo destituyó, y realmente se cumplió lo que él estaba diciendo, porque hoy tenemos un juicio por no haber incorporado determinadas cláusulas. También ha habido complicidad del Poder Ejecutivo de ese momento y hay que ver quiénes fueron todos los actores que tuvieron que ver con lo que pasó. Además hay que hacer un mea culpa, porque tenemos hace 29 años al Fiscal de Estado y no se han visto resultados. No es que tenga que haber gente presa o no presa, pero no hay resultados”, cuestionó de la eficiencia del organismo de control.

Documentación pendiente

Entre las respuestas que todavía esperan los legisladores, citó que “no sabemos para qué quieren este proyecto. En todo momento se compararon con Neuquén, que es una provincia muy rica y tiene muchísimos yacimientos que todavía no ha entregado. Cuando se va a sentar a una mesa con un oferente o una empresa que quiere explotar sus recursos, lo hace con los yacimientos que tiene y es su manera de poder negociar. Nosotros no tenemos eso y tenemos muy poquito para entregar. Nuestra postura va a ser siempre de minoría. No hay nada para aportar y siempre vamos a ser minoritarios. Sobre esto tenemos que tener certezas, saber cuál es el plan de negocios que se tiene previsto, porque debe haber un plan de negocios y todavía no lo conocemos”, dijo.

“No sabemos si se va a desarrollar la petroquímica en la zona norte, que es algo de lo que hemos hablado muchas veces. Fue un proyecto que había en la gestión anterior del gobierno nacional y no se llevó a cabo, pero es un proyecto viable. Los legisladores tenemos que saber estas cosas para darle luz verde al proyecto y todavía hay más dudas que certezas”, reiteró.

“Esperamos que nos envíen documentación que se requirió en las comisiones y eso va a generar que nos reunamos entre nosotros. No sabemos cuántas reuniones más tendrá que haber, pero no debe haber apuro. No hay una necesidad de sacar ya este proyecto, porque no creo que los inversores se vayan mañana y tampoco vamos a aprobar algo que no tenemos claro. No sabemos quiénes serían los inversores y tal vez la provincia ya tiene un plan de negocios establecidos y las empresas que puedan invertir, pero hasta ahora eso lo desconocemos”, dijo.

Convocatoria a especialistas

La legisladora adelantó que habrá más convocatorias a debate en comisión. “En un momento se propuso convocar a las universidades y es un tema pendiente. Si hay ingenieros en petróleo que están en Tierra del Fuego se los puede ubicar y sería muy bueno su aporte. Hasta ahora hemos recibido a todos los que se han acercado y aquellos que los bloques han pedido que se invite. Tal vez esto no se tuvo en cuenta y sería una buena ocasión para invitar a los ingenieros en petróleo de la provincia”, consideró.

Esta semana van a continuar las reuniones pero no se prevé seguir tratando el proyecto de la empresa estatal hasta que no ingrese la documentación. “El día martes tenemos convocadas a las comisiones 4 y 5 y el miércoles a la comisión 2 para tratar otros temas, porque también estamos dando tiempo a que el Ejecutivo envíe las respuestas que faltan. No hay apuro, hay que convocar a las universidades y seguramente a los ingenieros porque todas las opiniones son válidas. Yo quiero tener la certeza de que este proyecto va a ser para bien, para que la provincia tenga mayores posibilidades, porque los recursos se agotan y no podemos esperar la dádiva del gobierno nacional para pagar salarios. Necesitamos desarrollarnos de una vez por todas”, enfatizó.

“Por el momento no vemos necesaria la presencia del gobernador y lo importante es que los funcionarios del gobierno puedan despejar todas las dudas que tenemos. Con la ley anterior desmenuzamos artículo por artículo y estuvimos trabajando todos los legisladores. Es valioso podernos escuchar y cada uno va haciendo su aporte. Acá tiene que pasar lo mismo, desmenuzar la ley y buscar artículo por artículo para que no se cometa ningún error. Lo que se busca es que salga la mejor ley”, manifestó.

Ampliación de la Corte fueguina

Por último se le pidió opinión sobre el pedido de ampliación del Superior Tribunal. “Yo lo tomo como un proyecto que ingresó el Superior Tribunal y por supuesto se los va a citar para que den explicaciones de por qué necesitan tener dos miembros más. Sinceramente no le he prestado atención porque hemos estado abocados a otro tema. Para mí es un proyecto más que habrá que evaluar y ver si tiene un justificativo, si es el momento adecuado. Veremos qué nos dice el Superior Tribunal en el momento en que lo tratemos”, concluyó.