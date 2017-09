Para Martínez Allende los votos de Sciurano ya se han ido a Cambiemos

Ante la posibilidad de una renuncia de Federico Sciurano como candidato de UnirTDF, la legisladora Martínez Allende no lo consideró necesario, porque gran parte de sus votantes “se han ido a Cambiemos”, afirmó. Estima que luego de las elecciones de octubre, el comité de disciplina de la UCR analizará los pasos a seguir con los radicales que “desobedecieron” el mandato partidario, comenzando por el presidente. Tras el reproche de Romano a la UCR, dijo que no van a “distraer un ápice” en responder a “los que se fueron a otro espacio y perdieron”.

La legisladora Liliana Martínez Allende fue consultada ayer sobre el reclamo público que realizó el concejal Juan Manuel Romano a la UCR, por la falta de acompañamiento, y también sobre la posibilidad de que Federico Sciurano decline su candidatura por el frente UnirTDF.

Por FM Del Sur recordó que “la UCR tomó una decisión en marzo de este año y forma parte de Cambiemos, en esta coalición con el PRO. El reclamo que hace Juan Manuel Romano no sé a quién se lo hace. Nosotros nos reunimos con él junto con el legislador Pablo Blanco hará unos cuatro meses, y manifestó que estaba muy contento de ingresar a UnirTDF y que no tenía ningún jefe político, es decir que nadie le iba a indicar lo que iba a hacer. Para mí, desde que tomó la decisión de formar parte de UnirTDF, dejó de pertenecer a las filas de radicalismo, no como afiliado sino como personas que se fueron a otro sector y enfrentaron al radicalismo o a Cambiemos”, sostuvo.

Para la legisladora, Romano “se tiene que hacer cargo de las decisiones que tomó en su momento, porque no se puede abandonar el barco así. Romano llegó a la banca por la UCR y se afilió después de ser electo, porque hace menos de dos años es afiliado a nuestro partido. Se le dio la posibilidad de ser concejal y representarnos. Ahora, cuando las autoridades del partido tomaron la decisión de conformar Cambiemos, decidieron desobedecer y tomar otra postura, yendo por otro espacio político que respondía a Massa. Hoy, viendo los resultados, no sé si están viendo si vuelven o cuál es su postura. No alcanzo a entender qué pretenden”, aseguró.

En cuanto a los rumores vinculados con la declinación de Sciurano a la candidatura, respondió que “no sé si se baja o no se baja, lo desconozco. No digo que ya no pertenece a la UCR pero tomó la decisión de irse con otro espacio. Como presidente de la UCR debería haber tenido una cuota de ética y como mínimo pedir licencia, y luego renunciar a la presidencia del partido. El presidente de la convención tuvo que enviarle una carta documento diciéndole que se abstenga de nombrarse como presidente de la UCR en otro espacio político”, recordó, cuestionando que en el inicio de la campaña se presentara como máxima autoridad del radicalismo, sin integrar Cambiemos.

“En el camino cierto”

La legisladora remarcó que el tiempo les dio la razón y defendió la alianza Cambiemos, si bien fue crítica del gobierno nacional, porque “ha cometido muchos errores y lo he expresado públicamente. Hoy tenemos que reconocer que hay decisiones que redundan en beneficio de nuestra provincia. Tenemos más de dos mil millones en obras sólo en la ciudad de Ushuaia, porque son cuatro mil en la provincia. Tuvimos la visita del Ministro de Transporte, que ha recorrido el puerto, habló de las rutas. Yo quiero enviar un mensaje positivo a quienes acompañaron a Cambiemos, porque estábamos en el camino cierto. Si bien pasamos momentos duros, el gobierno nacional está atento a la situación de nuestra provincia y estamos viendo reactivación en la industria, sobre todo con el repunte de la fabricación de celulares”, observó.

“Es inédito la cantidad de obras que hay en Tierra del Fuego a partir de la gestión Macri. Nos ayudan a pagar los sueldos, los estatales cobramos en tiempo y forma y los jubilados cobran mucho mejor que hace un año y medio atrás. Hay un gobierno nacional que escucha y está permanentemente colaborando con Tierra del Fuego”, resaltó.

Le sugirió al concejal Romano “que lea bien lo que está pasando en la provincia”, porque “hay un trabajo paso a paso y día a día, que es importante y nos está llevando a una situación mucho mejor”.

Para Martínez Allende, a esta altura es indistinto si Sciurano sigue o renuncia a la candidatura: “Yo pienso que gran parte de esos votantes ya se han ido a Cambiemos. No hace falta que se baje o deje de participar. Es un voto que tiende a Cambiemos y, por la decisión que tomó el candidato decidieron acompañarlo, pero hoy es un voto de Cambiemos”, afirmó, y adelantó que luego de las elecciones de octubre “el comité de conducta de nuestro partido evaluará el comportamiento de los afiliados y verá qué decisión se toma. No hay que apurarse, yo no quiero ninguna renuncia. Solamente me hubiera gustado que hubiesen tenido un poco más de ética, al haber pegado un portazo a la UCR y dejarla sin candidato propio”, dijo.

“La UCR no es un club de amigos. Es un partido político orgánico que toma decisiones. Hoy les toca perder, se van a otro partido y no es así, pero no vamos a distraer un ápice en discutir sobre los candidatos que se fueron por otro espacio y perdieron”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23.