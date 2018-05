Para Leo Manfredotti, unir al PJ es una utopía

Tal como lo planteara Parménides en la antigua Grecia, “el Ser es y el No Ser no es” que echó a rodar la filosofía occidental, para Leo Manfredotti parece ser el fundamento de que el peronismo tiene una doctrina y por lo tanto, peronistas serían aquellos que siguen estos principios políticos fundamentales. “Las conquistas de los trabajadores son las bases del peronismo, no podemos pretender unidad cuando se avasallaron los derechos del trabajador y fueron la única variable de ajuste en estos dos años pseudo peronistas”, cuestionó.

Río Grande.- El partido político más numeroso de Tierra del Fuego tiene el desafío de lograr su unidad con vistas a las elecciones del año que viene, algo bastante complicado si se analiza la historia de los últimos treinta años y desde cuando el Paso Garibaldi era más una frontera que dividía dos espacios geográficos y posiciones irreconciliables.

Pero para el joven referente Leo Manfredotti, “no servirá de nada la unidad si solo vale para ganar una elección y no cumplir con el destino histórico que marcó el general Juan Domingo Perón y que se expresan en nuestra doctrina social, cuando se llega al poder. No somos el ‘macrismo’, debe haber fronteras ideológicas definidas como históricamente fue y que hizo poderosa a la clase trabajadora”.

Aseguró que “desde diferentes espacios se plantea la unidad del peronismo para las próximas elecciones de 2019, a esta altura de los acontecimientos parece una utopía solo pensar que estén dadas las condiciones para que eso ocurra”.

En la misma línea insistió como un mantra que “las conquistas de los trabajadores son las bases del peronismo, no podemos pretender unidad cuando se avasallaron los derechos del trabajador y fueron la única variable de ajuste en estos dos años pseudo peronistas”.

De paso marco la cancha al señalar que “para volver a unir al PJ, aquellos que tienen la responsabilidad de conducir y gobernar, ante todo deben pedir disculpas, volver a foja cero y restituir los derechos que fueron quitados”.

En este punto citó a Evita que decía “el capitalismo foráneo, sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos”

“Por eso hoy a dos años de gestión veo como una fantasía de algunos que el peronismo se vuelva a unir, sobretodo porque en este tiempo no hubo recomposición del salario a los trabajadores, no hay políticas públicas para generar empleo privado y no se le da respuesta a los más necesitados”, lamentó.

“Los peronistas no nos vamos a volver a unir a cualquier costo y menos cuando ese costo lo tienen que pagar los que menos tienen, solo nos uniremos con la Justicia Social como estandarte y por la victoria del pueblo”.

“Ojalá que las heridas sanen, y podamos juntos volver a sonreír, al pueblo se le quitó la felicidad y es algo que va a costar mucho tiempo volver a sanar, y cuando eso ocurra podremos volver a cantar nuevamente que todos unidos triunfaremos”, expresó finalmente.