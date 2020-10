Para la atención médica en la clínica San Jorge deberán abonar el total de las prestaciones

El presidente de la Asociación de Profesionales de la clínica informó sobre el corte de crédito a los afiliados de la OSEF a partir de hoy, ante deudas de la obra social estatal con el personal de salud que datan del mes de mayo. Además reclaman la actualización de los valores de los contratos, que no se modifican desde el año pasado. La medida afecta la atención por consultorios externos, las prácticas y cirugías programadas, que deberán abonar en su totalidad los afiliados, y luego reclamar el reintegro en la obra social. No incluye las prestaciones propias de la clínica, como los estudios de laboratorio, radiología, las urgencias y los pacientes ya internados.

Río Grande.- El Dr. Marcelo Torroba, presidente de la Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge, informó por Radio Provincia sobre el alcance de las medidas dispuestas a partir de hoy, que fueron dadas a conocer mediante un comunicado dirigido a afiliados de la OSEF, por el cual se anuncia la suspensión de crédito y prestaciones tanto ambulatorias como quirúrgicas por falta de pago de expedientes desde el mes de mayo.

“Por el momento no tenemos charlas formales. Tuvimos alguna comunicación por whatsapp y estamos tratando de armar algunas propuestas. Nos sentaremos a una mesa de diálogo a través de Zoom o video llamadas porque la gente de la OSEF está resguardada por algunas sospechas de contagio y contactos que dieron positivo, así que no están trabajando. Por ahora no tenemos nada en concreto y solamente se vislumbró una posibilidad de arreglo de pago y actualización de los nuevos contratos, pero no hay una respuesta final”, dijo el médico.

“Todavía mantenemos la actitud que hemos expresado en las redes sociales, hasta tanto no tengamos una solución concreta. Se mantiene la medida del día lunes y esperamos que ellos se comuniquen con nosotros”, señaló.

Consultado sobre los afiliados que tenían turnos para esta semana, tanto de consultorio como de estudios, ratificó que “la OSEF en este momento tiene un corte de crédito desde el lunes. Los turnos se mantienen pero el afiliado deberá pagar la consulta y luego tendrá que ir a hacer el reclamo correspondiente a la obra social. Se le va a mantener el turno de la práctica o la consulta pero el afiliado tendrá que abonar lo que corresponde. Con ese recibo irá a la obra social para pedir el reintegro. Tienen la posibilidad de reprogramar los turnos también”.

Deudas desde mayo

El motivo de la medida es la deuda acumulada y la falta de actualización de los valores de los contratos: “Nosotros tenemos expedientes desde el mes de mayo en adelante y estamos esperando que se cierre, porque luego de la presentación, que se hace a mes vencido, tienen 30 días para abonar la factura. Esto se nos ha atrasado unos cuantos meses y ya no se puede aguantar esta situación. Otro factor importante a tener en cuenta es la falta de actualización de los contratos, porque desde el año pasado no tenemos ningún tipo de incremento. El convenio se sigue prorrogando en la medida que ninguna de las dos partes lo rechace, pero no tenemos actualización de los valores. Ya venimos con charlas desde el mes de junio, hemos tenido la paciencia necesaria pero no tuvimos ninguna respuesta y es otra de las razones de la medida a partir del lunes”, explicó.

El Dr. Torraba expuso que son “70 profesionales los que están en la asociación, no son todos médicos porque hay otros prestadores de salud, y el monto de la deuda es importante”.

Lo cierto es que por el momento “el lunes tenemos el corte de crédito a la obra social. Si el paciente de OSEF tiene alguna consulta, una práctica o una intervención quirúrgica y quiere realizarla, lo va a poder hacer no con la cobertura de la obra social, sino que tendrá que abonar lo que correspondería a la consulta, los valores de las prácticas o de las cirugías a realizar. Con eso podrá el paciente ir a la obra social, con la factura que le ha realizado el profesional actuante, a pedir el reintegro de la práctica”, reiteró.

Respecto de las personas internadas actualmente, indicó que “lo que ya está hecho se mantiene igual, nosotros vamos a mantener las guardias y las atenciones de urgencias, los pacientes con COVID, porque no lo podemos cortar; pero las consultas por consultorio externo, las prácticas programables entran dentro de la modalidad que explicamos. Esto es sólo para la atención de profesionales de la clínica. La clínica seguirá su atención como siempre, donde no hay ningún inconveniente. La medida es sólo de la Asociación de Profesionales”.

En el caso del Laboratorio, aclaró que “eso corresponde a la clínica, lo mismo que radiología e internación. Eso no tiene nada que ver con nosotros y no hay ningún tipo de inconvenientes. La parte de profesionales son los trabajadores independientes que prestan servicios en la clínica”.

“Yo espero que haya una solución y creo en la buena voluntad de la gente de la obra social, hemos tenido siempre una buena relación pero a veces hay que tomar ciertas actitudes no deseadas para sacudir un poco la palmera y lograr una solución lo antes posible. En caso de una solución, si se levanta la medida estaremos informando oportunamente y seguimos abiertos al diálogo”, concluyó.