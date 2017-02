Para el legislador Blanco “era lo que correspondía”

El legislador radical Pablo Blanco valoró que el Ejecutivo haya “corregido un error”, al haber enviado un paquete de proyectos con tratamiento de urgencia, y volver sobre sus pasos. No lo consideró “un retroceso sino un avance”, y lo comparó a las medidas del gobierno nacional que también se fueron adecuando. Se mostró optimista respecto de la reactivación para este año y defendió el programa de Precios Transparentes, asegurando que ya se aprecia un cambio para mejor. De cara al año electoral, aseguró que de haber un candidato radical, lo apoyará aunque se trate de Federico Sciurano, con quien mantiene diferencias.

El legislador Pablo Blanco (UCR) fue consultado por Radio Provincia sobre la quita del trámite de urgencia al paquete de leyes que envió el Ejecutivo durante el receso legislativo. “Creo que era lo que correspondía. Así se lo había manifestado a la señora gobernadora: que era un desacierto y un error plantear las cosas como se plantearon. Seguramente ella, escuchando distintas opiniones, tomó la determinación de retirar el trámite de urgencia y permitir que estos temas sean discutidos en el período de sesiones ordinarias”, sostuvo.

“Hay un tema muy particular, que son las pensiones RUPE y a ninguno le encuentro sentido al tratamiento de urgencia. No sé por qué se tomó esta medida, que no era acertada”, remarcó.

En el tema RUPE manifestó que la urgencia, que implica promulgar sin debate cumplidos los treinta días, “no es un mecanismo no discutir el tema. Si había urgencia, como lo planteó el Ministro de Gobierno en algún medio, la herramienta idónea era el llamado a sesión extraordinaria. Pero esto ya está subsanado y veremos cómo seguimos con estos temas en las sesiones ordinarias”.

Consultado sobre el malestar de algunos legisladores por la modalidad con que se giró el paquete de leyes, dijo que “lo han manifestado pero esto por suerte ya es pasado. No hay sesión extraordinaria por este tema y tendrán el tratamiento en el período normal. Seguramente tomarán estado parlamentario en la primera sesión de marzo y a partir de ahí se hará la discusión en las comisiones”.

Error de presentación

Dado que Gustavo Blanco dijo que estaba mal presentado el trámite de urgencia, porque no podía ser en período de receso, indicó que “hay interpretaciones donde siempre hay dos bibliotecas. Algunos sostienen que es posible pero la discusión se vuelve abstracta, porque el tema está superado –insistió-. También se hablaba de cómo se cuentan los días, si son corridos o hábiles. Y es muy clara la Constitución, que dice que, cuando no se especifica que son días corridos, se consideran días hábiles. Si uno va al diario de sesiones queda claramente especificado que los convencionales constituyentes discutimos expresamente que eran días hábiles”, dijo Blanco, como ex convencional.

Adelantó el visto bueno para algunos temas, como “el quórum para sesionar en la caja y la obra social. El proyecto de ley pretende establecer el mismo sistema que tiene la Constitución provincial para el funcionamiento de la Legislatura, y que tiene el reglamento interno para el funcionamiento de las comisiones. La obligación de los que son elegidos para cumplir una función es concurrir a las sesiones y discutir. En Tierra del Fuego la herramienta del no quórum se dejó sin efecto en la Legislatura y todos deberían adecuarse a ese funcionamiento. Seguramente el tema se va a discutir en las comisiones”, señaló el radical.

Reiteró que “la mayoría de los temas no ameritaba un tratamiento de urgencia, pero es una herramienta que está en la Constitución, como también está la facultad del Poder Legislativo de convocar a sesión y quitar ese trámite de urgencia”.

“Tampoco hay que hacer un River-Boca de este tema. Lamentablemente en Tierra del Fuego todo lo planteamos así”, cuestionó.

“Un avance”

Lejos de considerar que el gobierno retrocedió sobre sus pasos con esta quita del trámite de urgencia, lo consideró un avance. “Yo opino lo contrario, que es un paso adelante. Han analizado la situación y es un paso adelante en el funcionamiento institucional de la provincia”, sostuvo.

“No está mal reconocer que uno puede haberse equivocado. Sucede con el gobierno nacional, que toma algunas medidas y después recapacita y vuelve para atrás. Todo el mundo lo plantea como una derrota y yo creo que es al revés: si uno se equivoca, lo bueno es reconocer la equivocación y actuar de forma diferente, en lugar de ser obstinado como en otro tiempo y mantener a rajatabla la equivocación”, dijo.

“Se ha tergiversado tanto esto, que parece que reconocer un error es una catástrofe. Yo lo veo como positivo”, aseveró.

Teniendo en cuenta que dos legisladores del oficialismo firmaron el pedido, no quiso hacer una lectura sobre la posible fractura y el voto dividido que se veía venir. “No voy a opinar sobre lo que sucede en otro bloque político, porque no formo parte. Serán ellos los que deben dar explicaciones al respecto”, expresó.

Agregó que “pertenecer a un bloque político no significa que siempre se haga lo mismo. Hay distintas maneras de pensar en un bloque y no siempre se coincide al ciento por ciento. A veces unos votan de una manera y otros de otra, y no por eso necesariamente se debe romper el bloque”.

No obstante se le señaló que el radicalismo es más proclive a una horizontalidad que no tiene el PJ, con su conocido verticalismo, por lo cual no era menor esta votación dividida, pero evitó profundizar en el tema.

Mejora en la economía

Por otra parte, destacó avances en la política económica de la provincia, si bien se conoció información de la necesidad de ayuda de Nación para pagar los salarios, la deuda importante que se mantiene con los municipios y los números que no cierran.

“Si ven el presupuesto del ejercicio 2017, hay una cifra importante de recursos de financiamiento. Eso se viene arrastrando del presupuesto del año pasado, que tenía un déficit proyectado de 1.100 millones y terminó en 450 millones. Eso se arrastra para este año y la realidad es que los recursos que ingresan no alcanzan para cubrir las obligaciones”, expuso.

“Los sueldos que se pagaron con dinero girado por nación esencialmente eran anticipos de coparticipación que se cancelan en el transcurso del mes. Esto sucede desde hace mucho tiempo. Es la realidad con la que hay que manejarse y trabajar para ir achicando el déficit. Yo confío que este año la situación puede estar un poco mejor. Uno escucha que está todo mal y eso juega en contra. Yo tuve una reunión con funcionarios nacionales, les planteé el tema de las cuotas, del sinceramiento de los precios, y me preocupa porque no sé si se sabe que fue a requerimiento de Tierra del Fuego”, observó sobre el programa de Precios Transparentes.

“El sinceramiento de los precios en los electrodomésticos lo pidieron los industriales de Tierra del Fuego porque se le cargaba el costo de financiamiento y el precio de fabricación era prácticamente el 50 por ciento. Esto de que había doce cuotas sin interés era una mentira grande como una casa, porque el interés estaba incluido en el precio y lo financiaban en doce cuotas”, dijo.

“Hace siete u ocho días que está vigente este programa y se empiezan a ver algunos reacomodamientos de precios. Esto va a llevar su tiempo, y lo que yo reclamaba a las autoridades nacionales es que hubiera una explicación clara del tema. Salieron informaciones de que se acababan los planes en cuotas, que se encarecía todo, cuando es todo lo contrario y, con el transcurso de los días, la realidad está demostrando que el precio contado va bajando”, afirmó.

“Creo que este año se va a revertir la situación, que va a haber mucha obra pública con financiamiento de Nación, y eso va a generar mano de obra y mayores recursos. No será lo óptimo que uno pretendía, pero se va a revertir esta situación y se va a ver mayor actividad económica, que va a repercutir en la producción de Tierra del Fuego. Hay cosas que no se solucionan de un día para otro”, advirtió el radical.

No omitió mencionar la herencia recibida de Ríos: “Cuando terminó el mandato anterior y se discutía el financiamiento en la Legislatura, muchos no saben que el gobierno anterior terminó con un financiamiento de 1.050 millones de anticipos de coparticipación, que terminó siendo endeudamiento, y fueron para gastos corrientes. Parece que todo el mundo se olvidó. El 66% de la deuda que tiene la provincia con Nación, son anticipos de coparticipación del 2015 que se utilizaron para el pago de gastos corrientes. Eso fue endeudamiento de los últimos siete meses del gobierno anterior. Muchos se olvidaron de eso, inclusive los que formaban parte del gobierno”, fustigó.

“Yo puedo asegurar que la situación de enero de 2016 a enero de 2017 es completamente distinta en lo económico. Por ahí no se ve reflejado en la actividad, pero en los números se ha ajustado bastante. La situación está mejor en 2017 que en enero de 2016”, ratificó Blanco, basado en “la realidad de los números que uno está viendo. Hubo mejoras importantísimas en la recaudación propia, que no ocurrió con los recursos nacionales que estuvieron por debajo de la inflación del año. Hubo avances sustanciales aunque quizás no los suficientes para notar la mejoría. Creo que este año va a ser mucho mejor, porque ya se están reactivando obras, que son generadoras de recursos y mano de obra”, destacó.

Fondo solidario

Consultado sobre la posibilidad de eliminar el descuento para el fondo solidario del ex IPAUSS, dijo que la situación del instituto, ahora dividido en dos cajas independientes, “no es lo que uno pretendiera, pero sostengo que estamos en condiciones de quitar el aporte solidario como mínimo a los jubilados. Eso no traería complicaciones”, aseguró.

Adelantó que harán “un pedido de informes de lo que ha percibido la provincia por ANSES, para demostrar que es factible sacar el aporte solidario”.

También afirmó que “la situación de los jubilados ha cambiado, ahora tienen fecha de cobro previsible, cobran cada treinta días todos los meses, con posibilidad de que el cronograma de tres fechas se transforme en dos. A lo mejor esto no lo ve el que sufre el descuento, pero ha mejorado sustancialmente el mecanismo de pago”.

Stefani o Sciurano

De cara al año electoral, se le preguntó a qué candidato apoyará, y respondió que será “el candidato que surja de las PASO en Cambiemos, en el caso de que en la provincia se conforme Cambiemos, como manifiestan las autoridades de la UCR a nivel nacional. Si no hay Cambiemos, apoyaremos al que gane las PASO dentro de los candidatos de la UCR”.

“Algunos radicales dicen que impulso a Stefani, y como en el dicho, el ladrón cree que son todos de su misma condición. Algunos radicales no apoyaron a los candidatos radicales, pero no somos todos iguales. Yo no saco los pies del plato: si hay un candidato de la UCR que se llama Sciurano, lo voy a bancar a Sciurano, aunque no me guste. Yo soy radical en las buenas y en las malas, y actúo siempre dentro de mi partido político”, enfatizó.

“Con Liliana Martínez Allende siempre estuvimos en el partido, cuando éramos dos y cuando éramos dos mil, en la derrota y en el éxito. Siempre militamos en el mismo lugar y otros no pueden decir lo mismo”, sentenció por último.

Fuente: Diario Provincia23.