Para Catalán Magni solo hay dos modelos: el de Rosana Bertone y el de Fabiana Ríos

El senador nacional Julio Catalán Magni consideró que en las elecciones provinciales se pondrá en juego el modelo de gestión de Bertone, que ha traído desarrollo y una inversión histórica en obra pública, además del ordenamiento del estado; y por otro lado el retroceso a la caótica gestión de Fabiana Ríos, con el estado paralizado, la provincia “sitiada” y los pagos en cuotas de jubilaciones y aguinaldos. Apuntó así contra el entorno que rodea el proyecto que encabeza el intendente de Río Grande Gustavo Melella, apoyado por la ex gobernadora Ríos, el sindicalista Horacio Catena y el MPF, “que en el Senado es Cambiemos”, remarcó.

Río Grande.- El senador Julio Catalán Magni se refirió por Radio Universidad 93.5 MHZ a la marcha de la campaña electoral y los dos modelos que se pondrán en juego en la provincia, más allá de la presentación de una tercera fórmula, encabezada por el radical “Pipo” Rodríguez.

“Yo soy muy respetuoso de todos los que toman la decisión de plantearse como una alternativa y me parece válido. Es una decisión personal muy valorable animarse a participar. Nosotros seguimos con la misma línea de gestión que tuvimos desde el primer día. No nos cambia un proceso eleccionario en cómo uno afronta la gestión, porque forma parte del trabajo que uno realiza desde el mismo momento que asumimos. Con Rosana tenemos la responsabilidad de gestionar una provincia que estaba en el peor de los mundos. No buscamos excusas, nos pusimos a trabajar y hoy tenemos una realidad diferente, una provincia equilibrada, con muchas cosas por resolver, con un debate paritario que nos gustaría que fuera más fuerte, pero siempre cumpliendo con lo que hemos dicho y haciéndonos cargo de lo bueno y lo no tan bueno que nos tocó”, resaltó.

“Hoy los salarios se cobran en fecha, la provincia tiene la mejor inversión de obra pública de su historia, no tenemos mayores problemas en el funcionamiento del estado, la salud funciona, la educación funciona, tenemos los 180 días de clases y hay que seguir trabajando en esta misma línea de gestión. Es un trabajo cotidiano, no es nada más que un momento electoral”, subrayó.

Del otro lado colocó la propuesta encabezada por el intendente de Río Grande y, si bien se dijo “muy respetuoso de las decisiones que toma cada uno”, pidió “tener memoria, porque uno ve la foto de Fabiana Ríos, de Horacio Catena, de Löffler, y yo por lo menos me llamo a la reflexión”, sostuvo sobre el entorno de Melella.

“No hay que olvidar que por Catena no teníamos clases y la provincia vivía sitiada. No hay que olvidar lo que fue el gobierno de Fabiana Ríos, y que el MPF forma parte de Cambiemos en el bloque del Senado de la Nación, porque la senadora Boyadjian es del bloque de Cambiemos –remarcó-. ¿Por qué debería ser distinto en la provincia, si esos actores están formando parte del armado que hoy lidera el intendente de Río Grande? –se preguntó-. El MPF en el Senado de la Nación es Cambiemos, y en la provincia cada uno sabe lo que han hecho Catena, Löffler y Fabiana Ríos”.

“Esta mirada es lo que se pone a consideración del electorado provincial, y se verá si se profundiza este modelo de crecimiento, de desarrollo, de responsabilidad de gestión, obviamente con mucha autocrítica por las cosas que nos faltan resolver; o si volvemos ocho o diez años para atrás a la provincia que teníamos, sin poder tener clases, sitiada, con un estado ausente, una salud que no funcionaba, una obra social que no funcionaba, con el pago de proveedores con un año de atraso, o el pago de jubilaciones en cuotas, donde no podíamos cobrar los salarios en fecha, se pagaban aguinaldos en cuotas, y la seguridad no tenía patrulleros para salir a la calle”, repasó.

“Esos son los dos modelos que se ponen a consideración y la gente elegirá, como corresponde en cualquier proceso democrático y seremos muy respetuosos de lo que dice cada uno”, sentenció.

Consultado sobre la emergencia comercial, que ya tiene dictamen, dijo que “nosotros lo gestionamos también con nuestra gobernadora y tenemos reuniones con el equipo económico casi diariamente, para ir dinamizando la realidad que nos toca y ver cómo podemos atenuar el impacto de las medidas del gobierno nacional. La Legislatura estuvo a la altura, se reunió con las cámaras de comercio para darle un marco institucional y aprobarlo lo antes posible. Además de la emergencia, el banco provincia ayuda con la mejor tasa del mercado, se decidió hacer un adelanto parcial del aguinaldo para inyectar más de 130 millones en la economía local, la AREF avanza con distinto tipo de moratorias y todos los que acceden a planes sociales también tienen un ingreso extra para poder atenuar lo que vivimos. Esto lo estamos articulando diariamente con nuestra gobernadora y el equipo económico, para poner el estado al servicio de la gente, que es nuestra forma de gestionar. A pesar de no compartir nada de la mirada que tiene el gobierno nacional, la provincia trata de que el impacto sea lo menor posible”, expresó.

Convocatoria del Gobierno nacional

Por otra parte, se le pidió opinión sobre la convocatoria de Macri a un acuerdo con la oposición, y dijo que “claramente la convocatoria del Ejecutivo es extemporánea. En el mismo momento que asumió el gobierno nacional nosotros planteamos que había que generar un ámbito de diálogo con los sindicatos, con los empresarios, con la política toda, porque había una enorme responsabilidad hacia adelante. El gobierno nunca lo hizo. Ahora que estamos muy cerca de un proceso eleccionario, están buscando este camino viendo quién los acompaña en un proceso institucional de la Argentina, siempre encontrando excusas para no asumir la responsabilidad que le cabe a cada uno, y también buscando correr el eje del debate”, advirtió.

“Estamos hablando de esta convocatoria y no hablamos de que el dólar está a 46 pesos, que tenemos un riesgo país de casi mil puntos, que tenemos una economía interna parada y una situación muy compleja para el sostenimiento del mercado interno, con más de un 30% de desocupación. Es una realidad muy compleja hacia adentro y el gobierno, en lugar de ver cómo lo puede ir resolviendo, corre el eje de la discusión”, cuestionó.

“La convocatoria no está mal pero me parece que es extemporánea y directamente ligada al proceso electoral. Desde nuestro sector vamos a seguir trabajando, nunca nos ganó la soberbia y nunca creímos que la forma de construir era creerse dueño de la verdad absoluta. La verdad absoluta se construye de verdades relativas y el gobierno cayó en su propia trampa de estar permanentemente anclado en su discurso, en las palabras que dice y hace, sin entender que no todo es estar con Durán Barba armando una estrategia electoral. Forma parte de una etapa, pero después de que se gana hay que gobernar”, enfatizó.

Para el senador, hoy “la etapa que vive Cambiemos es la de un grupo de empresarios aventureros que pusieron al pueblo en el peor de los escenarios, con una enorme irresponsabilidad, sin entender que gobernar no es juntarse en una mesa de café con un grupo de amigos para ver qué hacen. Detrás de cada decisión que se toma hay gente, hay familias, y hay que tener responsabilidad, compromiso y capacidad para resolver cada situación, y no que la soberbia nos ponga en este lugar”, concluyó.