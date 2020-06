Para Blanco fabricación de respiradores dará impulso al subrégimen industrial

El senador nacional de Juntos por el Cambio celebró la primera entrega de respiradores de la fábrica Mirgor y la consideró una prueba de la capacidad de reconvertirse de las industrias radicadas, además de un puntapié para acelerar definiciones sobre la prórroga del subrégimen industrial. Asimismo, detalló los ATN que recibió el Gobierno provincial, por un total de 406 millones y aseguró que deben ser coparticipados a los municipios por tratarse de paliativos a la baja de la recaudación. Adelantó que en el tratamiento del presupuesto 2021 hará pedidos especiales de financiamiento para obras en la provincia.

Río Grande.- El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco se refirió por Radio Universidad 93.5 a la entrega de respiradores por parte de la fábrica Mirgor y la consideró un punto de partida para discutir desde un lugar de mayor fortaleza la prórroga del subrégimen industrial.

“Este emprendimiento que está asociado con una empresa de Córdoba permite que en lugar de producir 20 respiradores por mes, pasen a ser más de mil, pero no está bajo la 19640. La empresa Mirgor tuvo que hacer muchas gestiones porque no se le facilitaban los trámites para autorizar los respiradores. Esto demuestra que la tecnología que tienen las empresas de Tierra del Fuego está al mejor nivel y se pueden reconvertir. El viernes presenté un proyecto para manifestar la satisfacción por esto y dije que es una demostración de que las empresas instaladas se pueden adecuar a nuevos productos”, informó.

“Es un paso importante para analizar la prórroga de la ley de promoción industrial. El presidente firmó el compromiso con el gobernador electo pero el Ministro Kulfas dijo que pensar en 50 años era un imposible. En ningún momento dijo que se iba a prorrogar el régimen industrial como prometieron en campaña. En la presentación del jefe de gabinete el jueves en la sesión, le pregunté por el subrégimen industrial y dijo exactamente lo mismo, que está trabajando con el gobierno provincial para analizar el futuro tecnológico e industrial de la provincia, pero tampoco dice que el subrégimen va a ser prorrogado por 50 años”, cuestionó.

También fue crítico de la felicitación al gobernador “por recuperar una fábrica cerrada hace tiempo, cuando Mirgor estaba produciendo. Nos están queriendo vender un buzón o tomarnos de tontos y flaco favor le hacen al gobernador este tipo de declaraciones. Todo el mundo sabe que Mirgor no estaba cerrada y viene invirtiendo hace tiempo. Les puede gustar o no que Caputo sea uno de los dueños, pero es una empresa que viene haciendo las cosas bien, y también la empresa es propiedad del gobierno nacional porque ANSES tiene un porcentaje importante”, subrayó.

“No me cabe duda de que la capacidad instalada de las empresas de Tierra del Fuego está al mejor nivel y se pueden reconvertir rápidamente. No solamente hay que fabricar televisores, celulares y aire acondicionado, sino que hay otras cosas sobre todo relacionadas con la medicina. Lo que hizo Mirgor es una muestra de que nuestra industria está capacitada para cualquier cosa”, remarcó.

Presupuesto 2021

Consultado sobre el tratamiento del presupuesto del próximo ejercicio, dijo que “por lo que han comentado algunos funcionarios nacionales se está trabajando en la presentación y el primer paso va a ser la definición sobre la renegociación de la deuda externa. El Senado la apoyó en su totalidad, tanto el oficialismo como la oposición, y esperemos que en los próximos días haya definición concreta sobre esto. Vamos a trabajar sobre proyectos concretos para la provincia cuando sea presentado el presupuesto”, anticipó.

ATN coparticipables

Por otra parte, defendió la necesidad de coparticipar los ATN que está enviando el gobierno nacional a la provincia. “Nosotros presentamos en el Senado un proyecto relacionado con los ATN que tienen que ver con la pandemia, porque son recursos relacionados con la pérdida de recaudación y esos recursos deberían ser coparticipados a los municipios. La idea del gobierno nacional era que estos ATN específicos entraran en el régimen de coparticipación de los municipios y son 406 millones los que el gobierno provincial ha recibido hasta el mes de junio”, precisó.

“Tengo la fecha en que fueron girados a la provincia. Al mes de mayo el gobierno había recibido 5.800 millones de coparticipación, con un aumento interesante más allá de la pérdida de recaudación. De los ATN recibió 32 millones el 27 de marzo, 32 millones el 6 de abril, 244 millones el 8 de abril y 98 millones el 6 de mayo, lo que totalizan 406 millones de recursos por ATN y deberían ser coparticipados”, planteó.

Terra Ignis

En cuanto al proyecto de creación de Terra Ignis, expresó que “uno no se puede desdecir de lo que ha dicho y presentado. En dos oportunidades nosotros presentamos un proyecto de creación de la empresa provincial de hidrocarburos. La idea siempre la sostuvimos y manifestamos la necesidad del aprovechamiento de los recursos naturales a través de la provincia. Cuando surgió la idea de creación de HIFUSA nosotros también la acompañamos, aunque la idea fue distinto de lo que sucedió con el manejo”, observó.

Consultado sobre las críticas del Fiscal de Estado al proyecto, aseguró que “siempre fue crítico de estas iniciativas, desde la época de HIFUSA y conocemos su postura, pero hablando con los legisladores Sciurano y Martínez Allende, no quedó clara la explicación de los funcionarios nacionales sobre la creación de esta empresa. Como idea la apoyo, pero adhiero a lo que digan los legisladores radicales que conocen el proyecto en profundidad”.

Expropiación de Vicentín

Finalmente se refirió a un tema de debate nacional y se pronunció en contra de la expropiación: “Yo no defiendo a Vicentín, hay denuncias hechas sobre un manejo no correcto de la empresa. Lo que uno defiende es la propiedad privada, llámese Vicentín o Juan Pérez, y el respeto de las normas y la Constitución. La Constitución no ampara la intervención del Ejecutivo nacional por un decreto de necesidad y urgencia a una empresa privada. Los abogados que colaboran conmigo lo que indican es que la expropiación de una empresa privada se puede llevar adelante en el marco de una acción judicial”, aclaró.

“La empresa está en convocatoria de acreedores, y eso no quiere decir que vaya a la quiebra, aunque con esta actitud es posible que termine en la quiebra. No es la primera ni la última empresa que va a un concurso de acreedores, porque a diario hay empresas que están en concurso preventivo y seguramente después de esta pandemia va a haber muchas presentaciones en este sentido. La vía judicial es el carril adecuado y la actitud del presidente de presentar un DNU, que es una delegación de facultades del Congreso, no está alcanzado entre las delegaciones que ha hecho el Congreso”, enfatizó.

“Nosotros criticamos la metodología, porque el presidente no tiene facultades para intervenir una empresa privada, sobre todo cuando está en concurso preventivo, y tampoco las tendría el Congreso. Es del campo judicial. Es cierto que la ley de expropiación contempla la declaración de utilidad pública, pero esa ley de expropiación está hecha en la época de Videla y está prevista para la necesidad de algún servicio público. Acá se quiere expropiar bajo la consigna de seguridad alimentaria, cuando lo que produce esa empresa es exportable en un 95%, porque es aceite de soja o molienda de soja para la comunidad china. Si nosotros no consumimos prácticamente nada de lo que produce Vicentín, no pueden hablar de seguridad alimentaria. Se quiere disfrazar de soberanía una violación a la propiedad privada”, fustigó.

Consideró que “la presentación que hizo el gobernador de Santa Fe en el marco de la justicia donde se lleva adelante el concurso va en el camino correcto, aunque se pida la intervención, porque esto va a surgir del Poder Judicial. Hay una movilización importante porque esto puede ser el inicio de una cadena de expropiaciones. Ya se expropió YPF y hay un juicio que puede significar entre dos mil y tres mil millones de dólares, cuando el actual gobernador de Buenos Aires decía que no le iba a costar un peso a la Nación. La expropiación de Aerolíneas también costó fortunas, bajo el paraguas de la soberanía aerocomercial. Seguramente la salida a la crisis de Vicentín va a ser conformar una empresa con participación público-privada, pero tiene que ser en el marco del concurso”, insistió.

“Hablan de los créditos del Banco Nación a Vicentín en la gestión pasada, pero el mayor crédito que se le dio fue en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por 200 millones de dólares. Es una política para todos los que trabajan en exportación, porque son créditos de prefinanciación de exportaciones y están garantizados con la exportación del producto, es decir que tienen garantías reales”, concluyó.