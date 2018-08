Para Bilota el Gobierno nacional está incumpliendo el pacto fiscal

El legislador del FPV advirtió sobre las consecuencias del decreto de necesidad y urgencia conocido ayer, dado que el pacto fiscal garantizaba el cobro del fondo de la soja. Planteó que se daría un incumplimiento de parte de nación del acuerdo firmado, que podría eximir a las provincias de las obligaciones contraídas. En términos políticos, la medida acelera el proceso de unidad del peronismo a fin de evitar un nuevo mandato de Mauricio Macri y consolidar una alternativa de gobierno.

Río Grande.- El jefe de bancada del FPV, Dr. Federico Bilota, expuso un incumplimiento del pacto fiscal por parte del gobierno nacional con el dictado del DNU que elimina el fondo de la soja, dado que era una de las garantías establecidas en el acuerdo.

Por Radio Provincia, aclaró que “son medidas que hemos visto en los portales y en la televisión y la verdad no tenemos los decretos en concreto”, a la espera de poder analizar la documentación y sus alcances.

“Habría tres decretos que apuntan a la progresividad en la baja de las retenciones. Nosotros decimos que nunca debían bajarse las retenciones porque, con el nivel de devaluación que tenemos, hay sectores de la Argentina que tienen que aportar a la economía. Hay otro decreto sobre la eliminación de reembolsos a las exportaciones y el punto que más nos afecta es la eliminación del Fondo Federal Solidario (fondo de la soja). De lo que se recaudaba a nivel nacional hay un 30% que era coparticipado a las provincias y por supuesto también había un esquema de coparticipación a los municipios. El año pasado nos significó un poco más de 220 millones de pesos, este año llevamos alrededor de 180 millones y se espera una cifra similar para terminar el año, que dejaríamos de percibir. Estamos hablando de más de 150 millones, en un pronóstico muy apurado, porque las liquidaciones y las exportaciones van variando; y hay estimaciones para el año que viene de más de 300 millones de pesos”, dijo del nivel que alcanzaría el recorte en Tierra del Fuego.

“Estas medidas no son casualidad y están dentro de un esquema de ajuste del gobierno nacional contra las provincias, y lo han hecho de la mano del FMI, un organismo tan nefasto para los intereses de la Argentina. Evidentemente quieren ajustar más recursos a nivel provincial y a nivel nacional. Hubo indicios en los gobiernos provinciales sobre adónde querían avanzar, y la primera avanzada fue la quita del diferencial de asignaciones familiares para toda la Patagonia y parte del norte del país. En Tierra del Fuego hablamos de un ajuste de 300 millones de pesos por los 25 mil beneficiarios, que son los chicos que cobran este plus diferencial. Ese ajuste se suspendió, pero no se eliminó y, si no se lleva adelante, con el fondo de la soja van a estar ajustando 300 millones también. Es decir que, si no lo hacen por un lado, lo van a ajustar por otro”, sostuvo.

Bilota se mostró convencido de que “el gobierno de Macri va contra la Patagonia” y le dio un tinte electoralista. “Yo creo que los números no le cierran por ningún lado, por el esquema económico que plantearon, con una tasa de interés del 45%, un dólar que está arriba de los 30 pesos, y es insostenible. Han ajustado con los que menos tienen y los que menos caudal electoral le reditúa, que es la Patagonia, porque en el concierto electoral nosotros somos insignificantes”, señaló.

“Estas no son suposiciones, son los indicios que tenemos y esto se va a intensificar. Esta política va a llevar al despoblamiento de la Patagonia y desde el gobierno nacional no hay una visión geopolítica de la Patagonia ni de Tierra del Fuego como provincia insular que contiene Malvinas y la Antártida, con una parte del territorio usurpado por una potencia extranjera. Es el único estado nacional que no invierte cuando tiene un conflicto por la usurpación extranjera. Lo hace el Reino Unido con las Islas Malvinas usurpadas ilegítimamente, porque le pone plata a su gobierno, lo militariza, le pone recursos, y nosotros tenemos una política absolutamente contraria”, cuestionó.

“La política económica no les dio resultado, plantearon una inflación del 10% en el presupuesto y al otro día, cuando se aprobó el presupuesto, dijeron que iba a ser del 15%; hoy estamos hablando del 30% con devaluación, tasas de interés, endeudamiento, y transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a los sectores más concentrados, como los grandes grupos sojeros. Están bajando todas las retenciones, en el aceite, en la soja, en el grano”, afirmó.

“Nosotros teníamos planteado un esquema en el gobierno anterior del 35% de las retenciones, que era distribuido en este fondo solidario y no lo vamos a tener más. Ahora dicen que van a suspender la baja de las retenciones porque necesitan más plata, pero no se la van a dar a las provincias”, dijo, lamentando que esta decisión “ya está tomada”.

Consenso incumplido

Sin embargo, recordó que la Nación y las Provincias firmaron “el famoso consenso fiscal, donde se establecía como parte del beneficio a las provincias la percepción del fondo sojero. Hoy habrá que analizar si hay un incumplimiento del gobierno nacional de este consenso, cuando tengamos los papeles en la mano”.

“El fondo de la soja no está destinado a gastos corrientes sino a inversión de infraestructura en servicios esenciales. Yo tengo el apartado del pacto fiscal y dice que el fondo federal solidario era parte de lo que acordamos, es lo que firmaron todos los gobernadores como uno de los beneficios de acceder al consenso fiscal, porque el fondo de la soja se iba a sostener. Evidentemente se han tomado medidas unilaterales y vamos a ver cuáles son las consecuencias”, expresó.

“Nosotros hemos hecho esfuerzos para cumplir con el pacto fiscal y ahora vamos a tener que analizar esto. Una vez que tengamos el texto del decreto tenemos que evaluar con el Ministerio de Economía el impacto, porque no hay un efecto neutro. Esto va a tener un impacto en los ingresos de la provincia y veremos si el gobierno nacional está incumpliendo con el pacto fiscal, para ver cómo seguimos con las obligaciones”, alertó.

“La gobernadora ya dijo que no se va a sentar en la mesa del ajuste, pero tenemos que mantener una relación institucional para hacer valer los derechos de la provincia. Eso no significa acompañar medidas perjudiciales para todo el país, para la Patagonia y Tierra del Fuego en particular. Tenemos que actuar en bloque, porque es muy difícil que podamos plantarnos solos en la defensa de los fueguinos. La posición que se está gestando es la generación de un bloque patagónico, con una visión muy federalista”, aseguró.

Sin duda estas medidas aceleran el proceso de reacción y unidad: “Tenemos que generar una opción moderna, republicana, democrática, que demuestre que podemos tener una administración mejor que la estamos teniendo, y mucho esfuerzo no hay que hacer porque este gobierno deja mucho que desear”, fustigó.

Cifró expectativas en el Senado, que “es una institución donde se puede visualizar más fielmente lo que está pasando en la política argentina, con un sector que le responde al gobierno nacional y un peronismo dividido. Tenemos que plantear una opción superadora frente a todas las medidas que se están tomando desde un gobierno centralista, unitario, que beneficia a ciertos sectores de la sociedad y no a los más vulnerables. Evidentemente el peronismo tiene un problema de conducción pero esto ya ha sucedido en otras etapas de la historia argentina y el peronismo, cuando encuentra un conductor, se alinea y ofrece una opción superadora. En las peores instancias de la Argentina ha sacado el país adelante”, recordó.

“La división del peronismo juega en contra de los intereses de los argentinos y todos tenemos que entender que tenemos que tener una figura que conduzca y seguir construyendo, colaborando desde el lugar que nos toque. Todos estamos trabajando dentro del movimiento nacional justicialista en este sentido y tenemos que hacernos responsables de resolver esto. De lo contrario, se van a avecinar cuatro años más de una política que va en contra de los intereses de los argentinos y ni hablar de los intereses de los fueguinos”, concluyó.