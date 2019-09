Para Andrea Freites la actual Legislatura debe tratar el Presupuesto 2020

La legisladora del FPV consideró “una discusión innecesaria” plantear una puja entre la Legislatura actual y la entrante. Propició abordar la discusión, invitar a los electos, y las mayorías decidirán. Además, destacó el consenso logrado para aprobar el proyecto que crea el fondo de trasplantes.

Río Grande.- La legisladora del FPV Andrea Freites manifestó que la actual Legislatura es la que debe tratar el presupuesto 2020, una vez que se presente el presupuesto nacional. La mayoría decidirá si se aprueba, o si se extiende el período de sesiones ordinarias al 31 de diciembre, dijo por FM Del Pueblo.

“Como cuerpo legislativo, nosotros tenemos la obligación de tratar el presupuesto de la provincia. Todos los que integramos la Cámara legislativa somos muy respetuosos y conocemos la obligación que tenemos dentro de la Legislatura. También entendemos que estamos en un gobierno de transición. El gobierno actual presentó el proyecto, porque así lo indica la Constitución y lo tenía que hacer, y este cuerpo legislativo es quien debe tratar el presupuesto”, sostuvo, luego de las declaraciones del legislador electo Federico Greve, a quien se sumó el electo Daniel Rivarola, quienes consideran conveniente que lo trate la próxima Legislatura.

“Si se aprueba o no, lo definirá la mayoría de la comisión 2, que preside el legislador Blanco, que fue muy claro y dijo que iba a invitar a los legisladores electos. Si el presupuesto no se aprueba, si hay que extender el período de sesiones y en ese momento asume el nuevo gobierno, o tiene la intención de presentar otro presupuesto para tratar, todo eso es totalmente discutible, y la Legislatura es el ámbito para hacerlo”, dijo.

Para la legisladora la posibilidad de que lo trate la Legislatura entrante dependerá de la decisión que tome la mayoría de la Cámara actual. “Hay que empezar a dar la discusión y todos esperamos la presentación del gobierno nacional. Además de esa presentación, nosotros tenemos que estar atentos a las modificaciones que haga el gobierno electo, que es quien va a tener que gobernar con este presupuesto”, señaló.

“El ámbito donde se debe discutir el presupuesto es la Cámara legislativa y me parece una discusión totalmente innecesaria si lo debe hacer esta o la próxima Legislatura. El legislador Federico Greve puede hacerse presente y participar. Se pueden llevar adelante reuniones y acá nadie está pujando por sacar un presupuesto. El objetivo de los legisladores es aprobar el presupuesto que sea necesario para que la provincia pueda funcionar, y el legislador Blanco seguramente va a cursar invitaciones a los electos a las reuniones de comisión”, planteó.

Creación del fondo de trasplantes

Respecto del proyecto abordado ayer en la comisión 5, dijo que “lo trabajamos con el Dr. Eduardo Serra, que es el coordinador del CUCAI en la provincia. Entendemos que esto agiliza mucho más y ayuda a las personas que no tienen obra social o la situación económica no les permite realizar un trasplante. El Dr. Serra me planteó los inconvenientes que tienen y lo hablamos con el ministro Ruckauf, que acordó que contar con un fondo sería mucho más rápido y daría una solución más inmediata. Lo hablamos también con el Ministro Economía para ver si se puede implementar y acordó con esto”, sostuvo.

El proyecto “lleva mucho tiempo en comisión y tiene el acompañamiento de los tres bloques políticos”, destacó la legisladora, por lo cual habría consenso para aprobarlo en la próxima sesión. “El Dr. Serra llevó adelante la cuarta ablación en la provincia y hay excelentes resultados desde la sanción de la ley Justina a nivel nacional y la adhesión de la provincia. Es muy importante la cantidad de gente que decide donar sus órganos y este fondo ayuda a acompañar. El Dr. Serra y su administración va a tener el manejo directo de los recursos, y en forma inmediata, porque los fondos del CUCAI hoy están dentro de la administración del Ministerio de Salud, con lo que eso significa por la burocracia que tiene la administración pública. Prácticamente en todas las provincias el CUCAI funciona con su fondo propio, y con este proyecto, el fondo va a poder utilizarse de manera inmediata para aquellas personas que van a ser trasplantadas, antes y después de la intervención”, concluyó.