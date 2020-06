Pagarán segundo bono de 10 mil pesos del IFE

Fernanda Raverta, titular de la Anses, confirmó ayer que en junio se pagará la segunda etapa del Ingreso Familiar de Emergencia, y que, como durante la primera etapa, el monto será de $10.000. La funcionaria explicó además que no hará falta realizar una nueva inscripción para percibir el beneficio, ya que están alcanzados todas las personas que lo cobraron la primera vez.

La mala noticia que llegó es que no se abrirá una segunda inscripción, por lo que quienes no cobraron el IFE no tendrán posibilidad alguna de acceder al segundo, algo con lo que se especuló hasta el último momento pero que finalmente no se cumplió. Durante la inscripción original, cientos de miles de personas quedaron afuera, y esperaban tener una nueva oportunidad.

Raverta adelantó ayer cómo será el cronograma de pagos. Según remarcó, durará en total entre cuatro y cinco semanas, algo similar a lo sucedido con la primera etapa, que recién se terminará de pagar mañana, cuando cobren las últimas personas que eligieron como método de pago la ventanilla del Correo Argentino o el cajero automático.

Si bien todavía no se publicó de manera íntegra, ya se sabe quiénes serán los primeros en cobrar el IFE: los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. En junio, cuando cobren sus haberes, recibirán también los 10.000 pesos extra, si es que fueron seleccionados por el programa.

La fecha de pago ya está publicada en la página de la Anses. Los beneficiarios con el DNI terminado en 0 cobrarán el lunes 9 de julio. Los últimos en cobrar serán quienes tengan el DNI terminado en 9, ya que recién tendrán depositado el dinero el 22 de junio.

En tanto, los que eligieron cobrar a través de CBU, comenzarán a percibir el bono el 23 de julio, y lo terminarán de cobrar el 6 de julio. Aún falta conocer el cronograma para quienes cobran por Correo Argentino y cajero automático.

¿Hay que volver a anotarse para cobrar el refuerzo del IFE?

El refuerzo será para aquellos beneficiarios que recibieron el primer bono. Según confirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, la medida alcanzará a 9 millones de personas, el monto volverá a ser de 10.000 pesos y no habrá que inscribirse nuevamente para obtenerlo.

Eso sí, quienes hayan sido rechazados por errores en la información cargada en ANSES podrán realizar el reclamo para actualizar esos datos a través de la Atención Virtual que dispuso la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Para realizar el reclamo la persona deberá tener su número de CUIL y su Clave de la Seguridad Social.