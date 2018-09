Padres siguen preocupados por olor a gas

Un grupo de padres se presentó en las instalaciones de la Escuela 21. Aseguraron que no enviarán a sus hijos a clase, hasta que no tengan certeza de que no hay pérdida de gas. A pesar de las aseveraciones de Camuzzi y de Infraestructura del Gobierno, ellos insisten en señalar que sus hijos se descomponen por la presencia de monóxido y descreen de la efectividad de los controles.

Las madres y los padres que se hicieron presentes en la escuela esta mañana, aseguraron que “se siente olor a gas” e incluso una mamá manifestó que ayer preguntó “si todo estaba en condiciones para dejar a mi hijo, y me dijeron que eso dependía de mi decisión. Consulté si había pérdida de gas y me dijeron que no, sin embargo a media tarde me llaman para que lo retire porque estaban evacuando de nuevo la escuela”.

Los padres reclaman “que el ministro ponga la cara y que venga a la escuela, porque queremos que él nos diga si todo está en condiciones. Nosotros seguimos sintiendo olor, lo que pasa es que evacúan, ventilan la parte de arriba y después llaman a Camuzzi. Así nunca van a detectar el olor a gas”, afirmó otra mamá.

Vale señalar que la Directora del establecimiento no se hizo presente en ese momento, e incluso no permitió el ingreso de la prensa a la escuela. Por su parte los padres aseguraron que no enviarán a sus hijos “hasta que esto no se esclarezca”, señalando que “son muchos los padres que piensan lo mismo, por eso hoy no debe haber más de treinta chicos en toda la escuela”.