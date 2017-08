Padres de Sofía excavaron el patio de su casa para despejar dudas

María Elena Delgado y Fabián Herrera, padres de la pequeña Sofía, siguen siendo objeto de versiones malintencionadas y dudas, respecto de la posible responsabilidad en la desaparición de la nena. Cansados de las sospechas, ayer convocaron a diferentes medios de comunicación, y mostraron su casa, a la vez que excavaron el patio, en el fondo de la misma, con el solo fin de despejar toda clase de dudas.

Río Grande.- Ayer por la tarde, María Elena Delgado y Fabián Herrera, padres de Sofía, pequeña desaparecida el 28 de septiembre del 2008, convocaron a diferentes medios de comunicación a su domicilio en el barrio Textil de la ciudad de Río Grande.

Una vez que se improvisó una conferencia de prensa, se procedió a la excavación en el patio de la casa, lugar en que la presunta clarividente Verónica Contreras, asegura que está enterrada la niña.

Lo real fue que, en ese sector, removido por completo, no hay ningún rastro de la pequeña. Para Fabián Herrera fue un momento completamente doloroso, ya que aunque no estaba de acuerdo con la determinación, entiende que es una manera de desechar las diferentes dudas que existen en el imaginario social, respecto de la responsabilidad que le achacan tanto a él, como a su compañera, en relación a la macabra idea del asesinato y posterior desaparición de su niña.

La medida casi extrema adoptada por el matrimonio Herrera responde a “una decisión muy discutida, pero esta mujer –Verónica Contreras- no para y no la para la Justicia, seguimos en la misma, mucha gente le cree y nos amenaza por Facebook, vienen acá frente a mi casa, así que justamente la idea fue mostrar mi casa. Nunca antes nadie me la pidió y si quieren que la mostremos, la mostramos”, refirió a la vez que vecinos y amigos del matrimonio, removían la tierra del pequeño patio posterior.

“La Justicia nunca lo quiso hacer, el mismo juez sabe lo que trabajó, lo que investigó. Él mismo nos dijo si tuviera alguna duda de nosotros nos metía presos”, dijo María Elena señalando que la decisión fue comunicada al juzgado.

“Espero que ahora la gente que cree de esa mujer, igual van a seguir hablando pavadas, pero espero que se calmen un poco”, dijo apuntando a futuro ya que “la semana que viene va a estar la nueva actualización de rostro de Sofi, y necesitamos que la gente nos ayude a difundir y que no pierdan el tiempo y energía con estas cosas”, dijo la madre de Sofía.

Fuente: Diario Provincia 23.