Padre pide por sus hijos y desmiente escrache en Facebook

Gonzalo Montiel, papa de mellizos, dice que vive un calvario porque no puede ver a sus hijos como quisiera. Asegura que la madre de los niños lo extorsiona, que le realiza falsas denuncias y restringe las visitas caprichosamente. También salió al cruce de publicaciones que hace la mujer en las redes sociales, pretendiendo hacerlo aparecer como violento y desaprensivo con los niños.

“Estuvimos 23 días en neo con los chicos y cuando les dieron el alta ya veníamos con problemas, incluso durante el embarazo. Entonces ahí me presenté en el Juzgado con un abogado para acordar la manutención, el régimen de visitas, o sea para poder verlos todos los días como corresponde; porque sabía que en cualquier momento aparecerían los problemas”, relata Gonzalo Montiel; refiriéndose a la conflictiva relación que mantiene con Yanina Sosa, la madre de sus mellizos.

El hombre dice que “con el tiempo fueron sucediendo los problemas” y cuenta que no podía ver a los niños -quienes hoy tienen siete meses de edad- y por ese motivo radicó denuncias en sede policial. Asegura que la madre de los chicos lo extorsionaba al advertirle que no le permitiría que los viera, “me prohibía las visitas, no me dejaba verlos. A veces me decía que me iba a denunciar por golpeador y yo en cada caso me presentaba en la policía y dejaba constancia”, explica Montiel.

Dice que “con el tiempo me fue denunciando en las redes sociales, editando fotos que no eran reales; mientras al otro día ponía que era buen padre y que tenía una excelente relación con mi familia”, comentó.

El papá de los mellizos señala que teme por la situación de sus hijos; quienes viven con la madre y dos niños de una pareja anterior de la mujer, porque “ella es depresiva, muchas veces amenazó con quitarse la vida, me dijo que ya no soportaba a los chicos y para mí, como para mi familia, es un riesgo para los chicos”.

Gonzalo Montiel asegura que las condiciones en las que se encuentran los chicos no son las adecuadas, reclamando que desde alguna institución se tomen cartas en el asunto. Pero cuenta que desde el Juzgado de Minoridad y Familia, con la firma de la Dra. Susana García, le impusieron a él una restricción de acercamiento con los niños, solamente por un pedido de la mujer.

“Yo tuve una prohibición de acercamiento, en los primeros meses que estuvimos separados. A los pocos días de pedirla ella misma se presentó en el Juzgado, diciendo que yo era buen padre y que no había querido pedir esa medida; que en realidad lo que quería era que no fuera a su domicilio. Pero a mi la justicia solo me convocó para notificarme, en ningún momento me consultaron lo que pasaba, ni me pidieron mi versión”, asegura Montiel.

Dice que la situación lo afecta por la utilización que hace la mujer de las redes sociales para desprestigiarlo, tratando de hacerlo aparecer como una persona violenta y que desatiende a sus hijos cuando “para nada es así”. Pero también teme por la situación de los mellizos, “porque realmente nunca se que va a pasar con los chicos, incluso algunas veces los fui a ver y escuchaba que lloraban por varios minutos, mientras nadie me abría la puerta porque ella estaba durmiendo”, señala.

Para concluir pide que “desde alguna institución se haga una visita social, para ver como están los chicos”. Quiere que su familia “los pueda ver, porque hoy no los ven casi nunca y en los chicos se nota”, concluyó.