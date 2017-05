Oscar Martínez reclamo cumplimiento de Ley de Cruce por Aguas Argentinas

El diputado nacional Oscar Martínez, en el marco de la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, en el Congreso de la Nación; le reclamó “el cumplimiento de la Ley 26.776 de Cruce por Aguas Argentinas”. También le señaló que los indices oficiales de inflación difieren de la realidad, y cuestionó la suba de precios de la cadena de supermercados “ladrónima”.

Martínez se dirigió al ministro Marcos Peña, exigiendo “el cumplimiento por parte del Gobierno nacional de la Ley 26.776, ley que determinó a través de la votación de estas dos Cámaras del Congreso y que fue promulgada en el año 2012, la posibilidad de integración entre la provincia de Tierra del Fuego y el resto del Continente; para poder hacer realidad lo que contempla la Constitución respecto de nuestros derechos soberanos”.

Pero después indicó que “lamentablemente la actitud que este Gobierno viene teniendo, respecto de la defensa de la soberanía, se traduce también en desconocer la vigencia y el cumplimiento de una Ley”. Recordó además que “hace muy pocos días, y producto de un legítimo reclamo que llevaron adelante los aduaneros del vecino país de Chile; los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego nos hemos visto impedidos de ingresar o salir de la provincia, con lo que eso significa”.

El diputado fueguino dijo que se trató de “un atentado a nuestra libertad y a nuestro derecho constitucional, por eso venimos a hacer este reclamo”, afirmó Martínez. Indicando que “defendemos la soberanía y reclamamos el mismo derecho de integración para la provincia de las Islas Malvinas, Antártida Argentina y la provincia de Tierra del Fuego, tal cual lo establece la Ley 26.776. Hagan realidad el Cruce por Aguas Argentinas y la extensión de la ruta 40 hasta la provincia de Tierra del Fuego”, reclamó.

Después expresó “difrencias sustanciales” con el Ejecutivo nacional “respecto de la inflación”. Señalando que “la inflación que ustedes miden, la manejan algunos medios monopólicos que les llevan la campaña”.

Indicó que en Tierra del Fuego “los índices son muchísimo más altos y tenemos la enorme dificultad de depender de una cadena de supermercados instalada en toda la Patagonia, que muchos denominan popularmente “ladronima”. Este supermercado es propiedad de la familia Menéndez, Peña, Braun; háganse cargo”, le reclamó a Marcos Peña.

Mencionando que “son los que durante la noche aumentan sin ningún tipo de limitación los precios de los comestibles; porque es allí donde miden los trabajadores y el pueblo las consecuencias reales de la inflación. Tenemos diferencias sustanciales, creemos que está equivocado el que hace los cálculos. Posiblemente señor ministro Peña Braun, el que le hace los cálculos sea el mismo que le hace los carteles para el 25 de Mayo”, ironizó.

Señalando que “tal vez por eso no pueden diferenciar entre lo que fue la Independencia en 1816 y lo que fue la Revolución de Mayo en 1810. Me parece que están dependiendo mucho de los intereses, las obligaciones y los compromisos que tienen con el gran país del norte y este nuevo mafioso que ha llegado al poder en ese país. Cumpliendo a rajatabla con esas obligaciones y no con las necesidades del pueblo”, concluyó el dirigente metalúrgico fueguino.