Ordenamiento del cuartel de Bomberos Voluntarios de Tolhuin

El Comandante Hugo Canseco, director Ejecutivo de la Federación de Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego, resaltó el trabajo que se está llevando adelante para el ordenamiento y operatividad del cuartel de Bomberos Voluntarios de Tolhuin. Por otra parte la Federación de Bomberos de Tierra del Fuego emitió un comunicado donde sienta su postura ante la intervención que tiene este cuartel.

El Comandante Hugo Canseco, director Ejecutivo de la Federación de Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego, comentó que “estoy circunstancialmente ahora de interventor, reemplazando por razones de vacaciones al Dr. Ricardo Climent y estamos trabajando conjuntamente con la Federación; he sido nombrado por el Interventor como Coordinador Operativo tratando de rescatar a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Tolhuin de la mala situación que ha venido pasando y lo estamos haciendo con un grupo de gente que tiene muchas ganas de mejorar, que está trabajando con mucho profesionalismo”, destacó.

Agregó que “nosotros, desde la parte administrativa y financiera estamos tratando de subsanar toda la parte económica y desde la parte operativa estamos tratando de sacar todas las premisas que tenemos, en función de los elementos que ellos necesitan para hacer una buena intervención, tanto en rescate como en incendios, así que en eso estamos trabajando, se necesita una gran inversión, estamos recibiendo también la colaboración del Gobierno de la provincia para poderlo hacer por lo que esperamos que muy pronto podamos salir de esta situación que es bastante compleja de los Bomberos Voluntarios de Tolhuin”.

Consultado sobre la capacidad operativa, tanto en personal, vehículos como espacios físicos, especialmente el Destacamento CAMI que fuera inaugurado el pasado año, Canseco dijo que dicho destacamento “está operativo en función de las unidades y del personal efectivos que tenemos. El personal está ajustado, pero ya muy pronto iniciaremos con la Academia de la Federación a incorporar más gente, eso va a ser muy importante y después, con respecto a todo el parque automotor, se ha recuperado una camioneta que se la ha mandado a hacer todo el sistema de freno, asimismo instalaciones eléctricas a los camiones; se ha iniciado la pintura de los camiones para ponerlos acordes a nivel nacional y en eso estamos trabajando, no es nada fácil pero tampoco imposible”.

Destacó finalmente que “el componente humano es lo más importante que tenemos y yo, en lo personal, siempre rescato, el respeto a las personas, de ponerlas en el lugar que tienen que estar y espero que los bomberos reciban el respeto de cada uno de los vecinos de la comunidad donde viven”.

Comunicado de la Federación de Bomberos

Por otra parte, la Federación de Bomberos de Tierra del Fuego emitió un comunicado donde señala que “habiendo tomado conocimiento de algunas inquietudes suscitadas en torno a la intervención que se desarrolla en el cuartel Tolhuin, debemos hacer algunas consideraciones:

1) Cuando se llegó a dicho cuartel y se tomó conocimiento de cual era su situación operativa y administrativa, debemos concluir que estaba al límite y si se mantuvo operativo fue producto del gran trabajo que hicieron sus bomberos. Párrafo aparte merecería el accionar de su interventor hasta entonces.

2) En líneas generales podemos decir que el equipamiento, las instalaciones e infraestructura tenían serias falencias, aspecto en el cual se ha empezado a trabajar rápida e incesantemente.

Así entonces, debemos destacar que garantizamos el servicio público de protección civil que se brinda a la comunidad de Tolhuin, estando a disposición de cada vecino y de las autoridades del Municipio, sin que ello obste para que la tarea propia de la asociación se vea teñida por intereses particulares de cualquier índole.

3) En materia de instrucción del personal debemos ser críticos ya que, a la fecha el grado de capacitación es el talón de Aquiles de esta asociación, para lo cual hemos instruido a la Academia Provincial de Capacitación para diagramar un intensivo trabajo de instrucción que permita elevar rápidamente el grado de capacitación del personal y que permita una eficientización en su labor diaria.

4) Del cierre del destacamento: después de un informe del Jefe Operativo de esta Federación, en razón del personal con que cuenta el Destacamento del barrio Provincia Unida, y de su respuesta vehicular, hemos llegado a la conclusión de cerrarlo momentáneamente para poder centrar las fuerzas de respuesta y operatividad en el cuartel central de Emilio Blanco, invitando a las personas que allí se encuentran a ponerse a disposición del Jefe de Cuerpo en el cuartel central.

No debemos dejar de mencionar un detalle no menor, el destacamento hoy solo cuenta con un bombero, las otras 4 personas son aspirantes, ello significa que no cumplen con el standard de bombero voluntario con lo cual coloca en el grado de responsabilidad muy alto de esta Federación, en caso de ocurrir algún imponderable que traiga aparejado un perjuicio para un tercero o para sí mismo de cada aspirante.

Para ejemplificar de que estamos hablando, un aspirante en el ámbito nacional y/o provincial, para poder ser nombrado como bombero por los oficiales a cargo del cuartel al que pertenezcan, debería como mínimo cumplir con un plan de estudio y prácticas de 1 año para poder recién salir a una emergencia y tener las responsabilidades que ello implica.

Mal podemos desde esta Federación y mucho menos pedir que la Secretaría de Protección Civil homologue que un aspirante acuda a una emergencia, por todo lo antedicho.

5) También hemos tomado la determinación de cambiar el color de las unidades de bomberos Tolhuin, su fundamento no tiene más que el motivo de carácter internacional de normativas que así lo establecen. En el caso de Tolhuin nos encontramos con el agravante que interactúan con fuerzas públicas como el caso de Recursos Naturales que tienen sus unidades de color amarillo, por ello para poder diferenciar operativamente y para poder adecuar lentamente al cuartel a las normas internacionales es que se procedió en consecuencia.

6) Se ha instruido a la intervención a llamar a inscripción de aspirantes a integrar las filas del cuartel Tolhuin para que, desde la Academia se realice la correspondiente evaluación de los mismos y empezar un camino de crecimiento sostenido en materia de personal.

Por todo lo expuesto, apelamos a la comprensión de la comunidad en particular de Tolhuin, y en general de la Provincia para atender nuestras explicaciones y que tengan la plena seguridad que en el corto plazo el cuartel Tolhuin será un cuartel del cual cada vecino se sienta más orgulloso que ahora.

No vinimos a imponer sino a consensuar, pero no podemos dejar de observar las normas vigentes en materia de protección de las personas y sus bienes, extremo que no negociamos frente a ningún interés de carácter ni personal, ni político ni de ninguna índole.