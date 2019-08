Opus G participará del Festival Nacional de Esculturas en Nieve Ushuaia

Como anticipamos en ediciones anteriores está cercano el inicio de una nueva edición del FENU (Festival Nacional de Esculturas en Nieve Ushuaia, Capital Nacional de Escultura en Nieve); para la edición 2019 Opus G (Equipo Argentino de Escultura en Nieve, Hielo y Arte Monumental) junto a estudiantes del Centro Polivalente de Arte Profesora Ínes María Bustelo estarán realizando, como ya tienen acostumbrados a los fueguinos y turistas una obra de mayores dimensiones para dar marco al evento, esta vez trabajando desde el martes 13 para finalizarla el viernes pensando en que el público pueda disfrutar e interactuar con la obra desde el sábado ya que es cuando la mayor concentración de los amantes del arte efímero y la nieve se acercan al Haruwen para poder ver a los artistas en competencia trabajando y disfrutar un día con familia y amigos.

Río Grande.- Javier Elissamburu, capitán de Equipo Argentino de Escultura en Nieve, Hielo y Arte Monumental, estará trabajando junto a Osvaldo Martín Cerrudo, integrante de Opus G, los docentes y artistas fueguinos Lucrecia Iñigo, Marina Bauducco, Rodrigo Crespo, Anabel Orellana, y los estudiantes de quinto año de la especialidad cerámica Esteban Juárez, Guadalupe Toro, Heditia Villareal, Zoe Ricarte, Tatiana Diaz, Abril Martín, Magali Moffardin, Martina Sevilla, Rocio Lescano, Magali Villegas, Mari Luz Machado, Ruth Ancieta y Luciana Marileo. En la edición 2018 realizaron la obra “Rincón de Lectura” compuesta por cuatro bloques donde los personajes de los libros cobraban vida, este año trabajaran en “Rincón de Papel” donde los visitantes podrán interactuar con la obra como hicieron en el año 2015 con la obra Saint Christopher.

Dentro de los equipos que competirán también se encuentra uno compuesto por sexto año del polivalente integrado por Valentina Toro, Johana Carrizo y Melina Heinz Bauducco con la obra “El Viajero”. Los demás equipos están conformados por María Cristina Cabrera, Karina Mendozzi y Licia Escobar, obra “Mujer Originaria”, Claudia Bartolotta, Silvana Arnold y José María Martín obra “Raíces Negras del Tango”, Víctor Delgado Alcala, Zuhe de Jesús Delgado y Leandro Marti, obra “Nube Solar” Rodrigo Vázquez, Mauro Detanti y Leandro Berazaluce obra “La Caverna siglo XXL” Claudia Miani, Mónica Lemus Muller y Raúl Vargas obra “Familia Selk´nam” : Xavier Barrera Fontela, Mariano Verón y Tomás Franzoi con la obra “Tiburón”, Omar Buadas, Hona Roth y Marta Fernández, obra “El Proceso”, Lautaro Polanco, Constanza Lobo y Juan Carlos Ramos, obra “El C aleuche”, Ana Carolina Rodi, Marcela Focaccia y Marina Oviedo obra ¿Dónde termina el asombro?, Liliana Martínez Cristaldi, Benito Binder y Juan Bengler obra “Los Secretos de la Luna” Galfrascoli, Lorenzo Archilla Mengual y Mariana Rodríguez, obra “Siempre Juntos y Susana Amante, Carola Vestidelli y María Jurado con la obra “Kreeh”.

En entrevista con Elissamburu consultando sobre su participación junto a su equipo, estudiantes y docentes del Polivalente de Arte nos relató cómo surgió Opus G, quienes ya nos han representado por el mundo obteniendo numerosos premios y reconocimientos llegando a exponer el registro de su obra en el Honorable Congreso de La Nación, exhibición que permanece itinerante por Argentina la cual estará en nuestra provincia en octubre del corriente año.

“Conocí la escultura en Nieve estudiando la licenciatura en Artes visuales, uno de mis compañeros era Santiago Pastorino, quien me invito a participar hace ya muchos años, en el año 2011 era docente de 4° año de Escultura en la especialidad en la Escuela de Bellas Artes Luciano Fortabat de Azul, y propuse concurrir al FENU junto a dos estudiantes, 5 meses después estaba en Canadá representando a Argentina”, explicó Javier Elissamburu.

En ese sentido, el entrevistado dijo que “el equipo actualmente está compuesto por hoy colega y amigo Martín Cerrudo quien tuve como estudiante en su momento y el artista y amigo José María Martín de Río Grande a quien conocí en el FENU; como docente siempre está la necesidad de transmitir conocimientos y experiencias y estos eventos donde por un lado brindan la posibilidad de aplicar los contenidos y recursos apropiados en el paso por la institución, por otro los fortalece con las vivencias que en esta clase de eventos se experimenta, brindando y presentando otra posibilidad tanto laboral o como complemento de ella en el futuro son una posibilidad única”.

Javier Elissamburu confió que la idea es “acompañar sus trayectorias educativas, fortaleciendo la confianza en sus posibilidades, conocimiento y valorándolos, reafirmándolos positivamente es lo mejor que podemos hacer por ellos, no solo en el FENU, junto a docentes hemos participado en escultura en madera la Fiesta de la Lenga, y desde hace tres años realizamos el muñeco que se utiliza para la quema en la bajada de antorchas en el glaciar Martial”

Su participación junto a alumnos en escultura en madera no fue su primera vez, recordó que “en mi producción hago escultura en madera cotidianamente, he representado a Argentina en diferentes eventos, el año pasado estuve en Rusia, en la Fiesta del Hacha, el evento más grande del mundo de esta disciplina realizando la obra Karukinka, una apropiación, representación, reinterpretación y homenaje en alusión a las máscaras selk´nam del ritual hain de los pobladores originarios de la isla grande de Tierra del Fuego. Homenaje y contemporanización de simbología de la población más austral del mundo, donde tuve aprendizajes y vivencias únicas”.

Un hombre vinculado permanentemente con el arte

“Siempre me considere un realizador, la disciplina, la técnica, los materiales surgen de la necesidad de comunicar por ejemplo en la bienal MAF (Mes del Arte Fueguino) 2014 participé con una Intervención en el Foyer de Casa de La Cultura, la antigua casa Beban, Renacer y seis lugares diferentes de la ciudad con la obra Oshoovia, donde jugaba con los opuestos, con la transfiguración del lugar común, ese mismo año gane un premio internacional de ilustración, tengo premios nacionales en pintura y la obra más conocida es un grabado que está en museos en Argentina, México, Alemania y España. Depende de la ciudad que preguntes me presentan como pintor, grabador, dibujante, escultor desconociendo quizás el resto de mis producciones, todo depende de que expuse o produje en esa ciudad”, recordó el Capitan de Opus G.

En relación a sus viajes, se le preguntó qué se siente estar ahí y cómo se llega, a lo que respondió: “Raro (risas) la primera vez que fui a Quebec, Canadá, me emocione cuando en un evento que circulan aproximadamente 300.000 personas estaba flameando la bandera Argentina, y era porque yo estaba ahí. Genera alegría, también un alto grado de compromiso y obvio pasan muchas cosas por la cabeza; en Siberia me paso algo diferente el evento en madera, 5 metros por unos 90 centímetros, la única vez que trabajé un tronco tan grande, al momento de empezar lo único que me pasaba por la mente era ¿voy a llegar? Son solo 4 días. Trabajé sin parar y terminé a los dos días y medio, lo que me permitió pasear e interactuar mucho, en esa oportunidad el propio gobernador de Siberia me consultó sobre la obra Karukinka, quien estaba interiorizado con los pueblo originarios y realizaba preguntas puntuales, fue rara, muy rara toda la situación de estar ahí, solo, todo”.

Consultado sobre su publicación en redes sociales sobre una beca de cultura, Javier Elissamburu contó que “es una beca que solicité el año pasado del programa provincial Tierra de Unión y Cultura, a la que me había presentado solicitando una motosierra eléctrica y baterías, ya que es liviana para trabajar 8 horas continuas y de mayor seguridad para trabajar con estudiantes y recientemente se hizo efectiva la entrega”.

Compromiso con los alumnos

El artista siempre está pensando en incorporar a alumnos. “De eso se trata, de dejar lo más posible, de presentar posibilidades, de sumar”.

Preguntado si ha sido becado en otras oportunidades, Elissamburu respondió afirmativamente. “La beca más importante fue una de la UNIPE (Universidad Pedagógica) y la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) que me becaron para realizar un postgrado de Especialista en Lenguajes Artísticos, modestia aparte (risas) soy el primer egresado de la especialidad con una tesis que se puede descargar de internet de la página de la Universidad, si a alguien le interesa sedici.unlp.edu.ar y en el buscador pones mi apellido o el nombre del trabajo, que es muy largo – Nuevas Tecnologías de la informática y la Comunicación y su relación con el Mail art-.”

Nuevos proyectos y futuros viajes

Consultado sobre en qué proyectos está trabajando y qué otros viajes le esperan, el entrevistado compartió que “lo inmediato es el FENU, y para noviembre me encuentro organizando él evento de Escultura en Madera en el Valle de Andorra con la colaboración de la asociación Laguna de Los Témpanos, la participación de Artistas Nacionales, Internacionales y estudiantes del polivalente. Ya fue declarado de interés por el Concejo Deliberante de Ushuaia, fue presentado en el Senado de La Nación, por la comisión de Cultura, pronto a salir; la legisladora Angelina Carrasco apoyó el proyecto y estoy en las gestiones para que tanto organismos públicos como privados colaboren con la propuesta que no solo aporta cultura e identidad a la isla, sino que genera un museo a cielo abierto. Este evento es parte del 3° Encuentro TdF, el primero fue acá en Río Grande en el Museo Choquintel en el año 2016. Con respecto a viajes, estamos viendo con el resto del equipo, midiendo. Midiendo billeteras (risas) tenemos muchos viajes pendientes, pero el factor económico es determinante”.

Elissamburu agradeció “a todos los que me acompañan en los proyectos, últimamente mis compañeros de equipo, docentes de polivalente que ante cualquier propuesta dicen vamos, te acompañamos, funcionarios públicos y políticos que colaboran y especialmente a mi familia, Analía Gyorfi y Evelyn Luz que sin su apoyo y acompañamiento nada podría ser”, finalizó diciendo.