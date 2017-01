Once mil fueguinos fueron a Chile en los días festivos

De acuerdo con las autoridades de la Aduana nacional, por el paso san Sebastián cruzaron 11 mil personas entre el 25 y el 31 de diciembre. En el sentido inverso, llegaron a la provincia más austral 4 mil personas.

Según el diario Ámbito, los pasos de frontera registran picos de actividad. Por el paso mendocino de Cristo Redentor salieron 50 mil personas. En Tierra del Fuego, Neuquén y San Juan creció el número de egresos.

No hace falta un Black Friday para que los pasos de frontera rebalsen con seis horas de demora y filas de varios kilómetros. En las últimas semanas, unos 70 mil argentinos cruzaron la Cordillera y no por tours de compras (o al menos no exclusivamente), sino por la cantidad de veraneantes que eligieron Chile como destino estival.

Autoridades de Mendoza estimaron que por el paso conocido como Cristo Redentor ya circularon unas 50 mil personas en la última semana. De éstos sólo han emprendido el regreso algo más de seis mil. Con lo cual, lo que por ahora es una larga fila hacia el Pacífico, se convertirá en los próximos días en un gran embudo en dirección hacia estas pampas.

El promedio es de unas ocho mil personas por día que van desde Argentina a Chile en busca de playas y promociones en los shopping. Mientras tanto, en los últimos 5 días de 2016 fueron 20 mil los chilenos que llegaron al país por el paso Cristo Redentor.

Por su parte, el paso de Agua Negra, en San Juan, registró su récord entre el 30 de diciembre y el 1 de enero, ínterin en el que pasaron 700 vehículos, un 28% de aumento respecto a 2015.

Si se contempla a partir del último 5 de diciembre, 11.610 personas cruzaron la Cordillera por San Juan en 3.212 vehículos. Si se toman en cuenta los horarios en que abre Agua Negra, peregrina hacia Chile un auto cada 5 minutos. En ese período, el incremento frente al año pasado es del 64% de personas y un 32% de vehículos.

Los pasos neuquinos de Cardenal Samoré y Pino Hachado también se encuentran sobrecargados de vehículos.

El furor por cruzar a Chile se incrementó en los últimos años. En las provincias limítrofes el tránsito viene creciendo durante los fines de semana, en especial en los largos, por los argentinos que salen a la caza de descuentos y de los bajos precios en tecnología e indumentaria. Inclusive, las agencias de turismo ofrecen paquetes de tours de compras.

Ahora, la tentación también está en las playas, donde los precios de alojamiento en hoteles ronda los $1.000 por día y $120 almuerzo o cena a la carta.

Fuente: www.ambito.com