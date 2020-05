Este sábado el MOI (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos) y la Cooperativa de Vivienda “Desde Cero” de Tierra del Fuego, realizaron una “ollada popular” en el Barrio de Andorra. Los organizadores aseguraron que se trató de “una jornada hermosa, de esas que quedan grabadas en el corazón. Entregaron “unas 200 viandas de guiso de lentejas, más guiso de arroz con pollo y fruta”, mencionaron luego del evento.

“Todo lo que hicimos fue por amor al prójimo”, dijeron integrantes del MOI y de la Cooperativa de Viviendas “Desde Cero”. Remarcando la importancia de “ser solidarios en estos tiempos que vivimos, no mirar para el costado con quienes no la están pasando bien, decirles que no están solos y que aquí estamos para extenderles nuestra mano”, señalaron.

En el mismo sentido destacaron lo significativo de “ayudar en lo que esté a nuestro alcance y sobre todo porque si nos unimos, podemos lograr grandes cosas para el bien de las personas”. “Sentimos una gran satisfacción por haber aportado un pequeño granito de arena y poder ayudar”, indicaron desde el MOI y la Cooperativa “Desde Cero”.

Para finalizar manifestaron el deseo de “agradecer profundamente a las personas que colaboraron con alimentos y dinero, para que esta ollada se pueda llevar adelante”. Mencionaron puntualmente a “Minimercado Super Clan, Mercadito M&M, Supermercado La Victoria, Aracelis Noemi Arenel, Verónica Nallar, María Pennisi de Galante, Juan Carlos Romero, Antonio Ramón Morinigo, a la Sra. Ministra Gabriela Castillo, a la Sra. Legisladora Mónica Acosta; quienes no dudaron un minuto en ayudar y fundamentalmente a Zulma Paredes que gentilmente nos abrió las puertas de su comedor para que podamos hacerlo ahí. Ojala que este sea el principio de muchas más cosas que podamos seguir haciendo”, concluyeron.