“Ojalá la gente elija a los candidatos que siempre han tenido una misma postura”

Así lo aseveró el intendente de la ciudad de Río Grande Gustavo Melella para referirse a lo que sucederá el próximo domingo con las elecciones de las PASO. Remarcó que algunos “candidatos han cambiado su discurso en el último tiempo, y han salido a defender la industria y a los productores, cuando antes no eran temas de su interés”.

El intendente Gustavo Melella hizo referencia a estos últimos días de campaña de parte de los distintos candidatos y partidos políticos, previo a lo que serán las PASO del próximo domingo.

En tal sentido señaló que “ojalá que se termine en paz, ojalá elijamos a los candidatos que siempre han tenido una misma postura, candidatos que han defendido a la industria, que no han hecho silencio muchas veces cuando se cerraban fábricas, o cuando quedaban trabajadores afuera, candidatos que siempre han tenido la misma posición con respecto al rol del Estado, o a los trabajadores, candidatos que hayan siempre mantenido la misma postura en cuanto a Malvinas, y no hayan hecho silencio, candidatos que hayan siempre mantenido la misma postura respecto a los vecinos, siempre, y no ahora en época de campaña como por ejemplo cuando fue el tarifazo del gas o de la luz, y ojalá que los vecinos el domingo próximo, lo hablo como intendente, y no referente de un partido, recordemos eso, y votemos a aquellos candidatos que han defendido siempre a los trabajadores”.

Puntualizó que algunos candidatos han “cambiado mucho su discurso, algunos no hablaron nunca del tarifazo, de los despidos de la industria, no hablaron del ajuste a los trabajadores, no hablaron de las medidas del gobierno nacional a favor de las importaciones en contra de la industria, y ahora hablan, entonces ahora aparecen como buenos, ahora algunos aparecen a favor de la industria, a favor del desarrollo, de los productores, entre otros ‘favores’, pero que han hecho silencio muchas veces porque justamente lo compartían, hoy ven que conviene separarse de eso, ven otra postura más cercana a la gente, y han cambiado”.

Consultado sobre el alto porcentaje de indecisos que todavía existe para las elecciones del próximo domingo, Melella entendió que “esto se debe a que la gente esta enojada, esta mal en muchos de los casos, nosotros venimos hablando de la delicada situación social que estamos viviendo, y en la imagen del vecino está eso de que el diputado no le resuelve el problema de todos los días, por más que algunos ahora en la campaña hablan de ‘cosas’ de todos los días de la ciudad, la gente entiende que a un diputado lo ve lejano, no le resuelve, pero eso hay que revertirlo, y se revierte acompañando con el voto a diputados que siempre han estado y defendido a Tierra del Fuego, por más que se haya hablado mal de algunas posturas de algún diputado, siempre han tenido una postura equilibrada, y una postura coherente, defendiendo a Tierra del Fuego, a Río Grande, por sobre otras iniciativas que iban en contra, por ejemplo de la industria”.

Finalmente remarcó que las “PASO son especiales, el domingo será un símbolo de hacia donde vamos, pero nada es definitivo respecto de lo que suceda el domingo, la verdad son elecciones raras”, concluyó el intendente Melella.