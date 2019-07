Luego de una ardua reunión de la comisión de Presupuesto en la Legislatura provincial que fe presidida por el legislador Pablo Blanco, su par de bancada, Liliana Martínez Allende sostuvo que “se va a votar de nuevo la movilidad jubilatoria, dado que es algo que nunca se debió dejar de calcular el 82% móvil”. Además criticó duramente al actual Presidente de la Caja, Rubén Bahntje, señalando que “manejó a su antojo la liquidación de los haberes previsionales, no tal cual estaba en la ley”. También indicó que “se trabajará solamente sobre el proyecto que presentó el Movimiento Popular Fueguino”.

Río Grande.- Finalmente se llevó adelante la reunión de la comisión de presupuesto prevista para este martes, con el fin de debatir la restitución de la movilidad automática para el sector pasivo.

Tras el encuentro, la legisladora Liliana Martínez Allende del bloque UCR-Cambiemos manifestó que “escuchamos a todos los jubilados que quisieron hablar, y también a un informante por cada bloque político, donde el legislador Pablo Blanco anunció que retirará su proyecto, tomándose el proyecto del Movimiento Popular Fueguino para su análisis”.

En este sentido indicó que “como lo expresó la legisladora Myriam Martínez, se le preguntó al bloque del MPF si estaban de acuerdo, teniendo en cuenta que es un gobierno que va a asumir en el mes de diciembre, por lo cual si el MPF estaba de acuerdo, el bloque oficialista iban a acompañar, con lo cual no va a haber más dudas en este sentido, se va a votar nuevamente la movilidad jubilatoria, siendo que es algo que nunca debió de haber desaparecido”.

Al respecto opinó que “queda a las claras que el Presidente de la Caja, Rubén Bahntje manejo a su antojo la liquidación de los haberes previsionales, no tal cual estaba en la ley, y la verdad que en esto el reclamo es a la Caja, y no a la Legislatura”, expuso.

Puntualizó que “en la ley está claro cómo se instituyó, y aclarar que tanto el 8 y 9 de enero de 2016, momento en el que se votó las leyes, yo no estuve presente en esa sesión, y en el caso del bloque de Cambiemos en ese momento dieron quorum justamente para que muchos artículos de la ley no salieron como pretendía el oficialismo, de hecho el cálculo del haber estaba pactado para 15 años, había varios temas que en este caso Cambiemos no acompaño, pero ellos tenía ocho votos, y eran mayoría, con lo cual salieron igual”.

Consultada sobre la aplicación del 82%, y la reglamentación sobre los coeficientes, y las fórmulas, dijo que “oportunamente habrá que aclararlo en la ley porque la Caja ha hecho lo que ha querido durante todo este tiempo con la aplicación de los coeficientes, y lo tendremos que dejar lo más claro posible para que no se cometa ningún error”.

Por ultimo resaltó que “actualmente el aumento se lo divide por la cantidad de haberes previsionales, y eso no corresponde porque ahí hay gente que cobra sobre un ítems que no aportó, y la gente que aportó sobre ese ítems se ve reducido su haber porque está compartido con otro, entonces evidentemente hay un error en la manera en que se está calculando el haber, pero nunca se debió dejar de calcular el 82% móvil”.