Nuevo gremio para trabajadores de estaciones de servicio

Carlos Oyarzún, delegado provincial del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos de la República Argentina, en una entrevista emitida por FM Aire Libre confirmó la decisión de instalar a dicha organización gremial en la provincia, para representar a los trabajadores del sector.

Luego aseguró que responden al “descontento por parte de los trabajadores, en primer lugar con el empleador Autosur y en segundo lugar con el sindicato que hoy ostenta la potestad de defenderlos, que es SMATA”. Oyarzún además señaló que, sin respetar el decreto presidencial relacionado con la situación planteada por Covid – 19, los trabajadores sufren “descuentos, suspensiones y hay recargos en los horarios de trabajo”.

Después indicó que “el malestar es principalmente por la representación gremial, que no la tienen. Hay una masiva desafiliación de los compañeros que no quieren ser representados. Los buscan para hacer presión, para conseguir algo, pero no los representan para nada”, señaló el referente del S.O.E.S.G.P. y L.A.

Oyarzún mencionó que los trabajadores “han sufrido y están sufriendo persecución, descuento de haberes, ya que a raíz de la pandemia fuimos declarados como servicio esencial pero no pueden tener descuentos ni ser suspendidos. Tampoco estar recargados y es lo que está pasando hoy, el artículo 7 del decreto expresa eso”, remarcó el delegado.

Para concluir, señaló que “por haber dado positivo de Covid, tengo compañeros a quienes les han descontado hasta 20 mil pesos. Les descontaron días laborales, la gente de Autosur está incumpliendo el decreto”, expresó finalmente el representante de los trabajadores.