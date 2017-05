Nuevo Encuentro impugna su exclusión del Frente para la Victoria

En el marco del proceso electoral nacional en curso, que convoca al electorado fueguino a renovar dos Bancas en la Cámara de Diputados, se presentaron en el Juzgado Federal Electoral de Ushuaia dos solicitudes de reconocimiento como Alianza Frente para la Victoria.

“Primero fueron el Partido de la Victoria y el Partido Humanista”, explicó la presidenta de la Mesa Ejecutiva Provincial de Nuevo Encuentro, Verónica Portillo, quien además manifestó que “estábamos impugnando nuestra exclusión en ese expediente cuando se nos notifica que por otro lado también solicitaban el mismo reconocimiento el Partido Intransigente y el Encuentro Popular”.

A su turno y respecto de los términos de la impugnación referida, Javier Calisaya, presidente del Congreso Provincial de Nuevo Encuentro, sintetizó que “venimos sosteniendo, prácticamente desde que perdimos las presidenciales en 2015, que la elección de este año debíamos trabajarla como un plebiscito para que el pueblo argentino vote ‘por si’ o ‘por no’ al proyecto económico macrista, que viene destruyendo la industria, el empleo y el ingreso de las familias, a todo ritmo desde que asumió”, dijo, al tiempo que agregó que “esta tarea exige poner en segundo término las pretensiones personales o sectoriales vinculadas a los cargos en disputa, que son apenas dos”.

Además el funcionario provincial manifestó que “estratégicamente debíamos preservar la mayor unidad posible del campo nacional, popular y democrático en el entendimiento de que nuestras divisiones sólo las puede capitalizar precisamente quienes el pueblo necesita que derrotemos”.

Sobre las referidas ‘contradicciones secundarias’ agregó el secretario de Comercio de la provincia que “Osvaldo (López, senador nacional m.c., de Nuevo Encuentro) siempre nos ha señalado, y lo ha sostenido públicamente en cuanta oportunidad tuviera, que no podemos confundir al adversario principal, que es Macri; y que de ahí para abajo nadie puede ser peor como para que estemos confrontando, a lo mejor pensando en 2019, como si nada importara lo que le está pasando hoy mismo a la gente”.

Seguidamente exteriorizó que “es inconcebible que uno o dos partidos que apenas suman mil afiliados y a los que no se les conoce ni local ni actividades pretendan apropiarse en exclusividad de la representación del proyecto que pertenece a las mayorías populares, y a su principal expresión electoral en esta época; es un proyecto que supera al kirchnerismo y al peronismo inclusive, así reconocido por la propia líder del momento, que es Cristina Fernández de Kirchner, un proyecto de liberación que es de la esencia de nuestro pueblo desde hace más de 500 años; hay que ser muy soberbios o muy miopes para pretender, con tanto sectarismo, con tanta mezquindad, con vocación tan expulsiva y anti democrática, cerrar el juego a límites muy pequeños y excluir nada menos que a seis de siete agrupaciones que somos parte del mismo frente desde 2015”.

“Nadie en particular puede apropiarse de un acervo político colectivo, transversal, diverso, confundiendo al electorado que pueda elegir una representación que no le pertenece más que a cualquier otra agrupación que milita en las mismas filas y que defiende los mismos ideales”, redondeó Calisaya, concluyendo en que “en el divisionismo que propicia Martín Pérez terminamos trabajando todos para Macri; y en Nuevo Encuentro no estamos de acuerdo con eso, porque estamos convencidos de que donde gana Macri, pierde el pueblo”.