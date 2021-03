Nuevo cierre imposible: “No se puede dar un solo paso para atrás”

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, aseguró que el Gobierno provincial conoce la situación del comercio porque han estado en contacto permanente durante toda la pandemia y fue terminante respecto del impacto que tendría la restricción horaria o posibles cierres. Remarcó que no hubo contagios ni en los comercios ni en los restaurantes, que se verían directamente perjudicados luego de haber tenido que desembolsar dinero para las adecuaciones requeridas por los protocolos. Aspiran a ser escuchados por las autoridades y, salvo la vacuna, la única medida que ven posible es el refuerzo de protocolos y su cumplimiento “a rajatabla”. Ya no hay ATP de nación ni capacidad para más endeudamiento, porque están pagando los préstamos tomados el año pasado. Además se pedirá una prórroga para el ingreso a la moratoria de DPOSS.

Río Grande.- La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, fue consultada por Radio Universidad 93.5 sobre las nuevas medidas que dio a conocer el gobierno nacional mediante la resolución difundida en la noche del domingo y los anuncios de ayer. La provincia decidió no acatar el pedido de nación de teletrabajo, y hoy habrá una reunión con todas las cámaras, que también solicitarán que no haya restricción horaria ni cierres.

“Ya tuvimos la comunicación con el gobierno y hoy a las 10 horas tenemos una reunión todas las cámaras con el COE, con la Ministra de Salud y la Ministra de Gobierno, para analizar las medidas y la situación epidemiológica que tenemos en este momento. A partir de ahí empezaremos a trabajar en esta conducta que tendremos que tener, incrementando protocolos en la medida que sea necesario, para poder sobrellevar lo que sería la segunda ola”, dijo.

“Los protocolos se vienen respetando desde que comenzamos con la temporada de verano, en las mismas condiciones, respetando distanciamiento, la cantidad de gente permitida, el uso de alcohol en gel y barbijo. Para los restaurantes además se establece el pedido de la inscripción de dónde está alojado el turista. Nosotros somos aliados indiscutidos, más allá de la vacuna, que sabemos que es lo necesario. Hoy lo que tenemos para combatir la pandemia son estas medidas y somos un recordatorio permanente de lo que se debe hacer. A veces vemos alguna gente en la calle que se ha relajado y no usa el barbijo, pero se lo marcamos y estamos con una campaña muy fuerte de parte de la Cámara para sostener los protocolos”, aseguró.

Volver al cierre

Para todo el sector privado volver al cierre sería la estocada final: “Volver al cierre es imposible y no se puede dar un solo paso para atrás –sentenció-. El gobierno conoce esta situación y sabe cómo están los comercios. Tuvimos una temporada de turismo que hizo mover un poco la ciudad, pero los comercios no pudimos romper el techo del 30% de la facturación que teníamos anteriormente a la pandemia”, expresó.

A esto se suma que el escenario de asistencia estatal tampoco es el mismo que en 2020: ya no se están entregando los ATP para salarios y no hay posibilidad de que los comercios vuelvan a tomar créditos para sostenerse, como lo hicieron el año pasado, porque están pagando esas deudas contraídas anteriormente. “La situación de los comercios realmente es angustiante y estamos muy preocupados. El 31 de marzo vencería la fecha para poder ingresar a la moratoria de la DPOSS, que es muy beneficiosa. Hemos tenido millones de llamadas esta semana de comerciantes que quieren regularizar su situación, por no haber podido pagar en todo un año el servicio, pero no tienen plata ni siquiera para poder ingresar a esa moratoria”, dijo.

Adelantó que uno de los planteos que se va a hacer el gobierno es que se pueda prorrogar esa moratoria. “Ayer recibimos la respuesta de la AFIP a una nota que habíamos presentado junto con CAME, porque el 31 también empezarían los embargos y los juicios. Hubo una prórroga para esto hasta el 31 de mayo. Por supuesto no son soluciones, pero estamos tratando de tirar para adelante estas deudas para poder sostener los negocios abiertos”, manifestó.

El 931 correspondiente a aportes patronales lo tienen que pagar, si bien hay una quita del 30% en caso de un plan pero hay que pagar los aportes, recordó. “Nada de lo que es comercio se ha condonado, lo que hemos hecho es patear deuda, tratando de ver cómo salimos adelante en la pandemia. Ahora ya empezamos a pagar los préstamos que se sacaron el año pasado, además tenemos que pagar los impuestos y se nos terminan los plazos. Realmente es muy angustiante”, remarcó.

Más de un cuarto bajó la persiana

Claudia Fernández dio a conocer un censo realizado recientemente, “caminando la calle, para ver la situación de los negocios de calle San Martín, Kuanip y transversales, junto con la CAME. En Ushuaia se registró el 26% de los negocios cerrados, y es la tercera ciudad en Argentina en cantidad de negocios cerrados”, aseveró.

En este contexto cualquier restricción complicará más el panorama, como los horarios acotados: “Todavía no analizamos estas restricciones porque estamos esperando que no se llegue a esa medida y vamos a plantearlo al gobierno. No creemos que sean justamente los comercios los que puedan provocar la segunda ola. Habría que trabajar en las reuniones sociales, pero no en los horarios de los comercios, porque por más mínima que parezca la restricción, todo perjudica a la situación económica de cada local. Para el sector gastronómico sería un quiebre insostenible y no me imagino tener que pasar de nuevo por esa situación”, enfatizó.

“Salvo el primer caso que se dio en un pub en la primera ola, no hemos tenido contagios en los restaurantes y tampoco en los comercios. Nosotros esperamos ser escuchados, entiendo que la gente del gobierno conoce la situación porque ha estado trabajando en forma permanente con nosotros. Estimo que el COE dará un panorama de la situación y que el compromiso será reforzar los protocolos, respetarlos a rajatabla y trabajar en forma conjunta con aquel que cree que esto ya pasó”, avizoró.

Invierno complicado

A las nuevas medidas se suma la suspensión de los vuelos del exterior, que tendrá su impacto en la temporada invernal, dado que el Cerro Castor tenía previsto el ingreso de equipos de esquí para su entrenamiento. “Nosotros ya tuvimos una temporada totalmente anormal, porque tuvimos turismo nacional cuando el 80% era turismo extranjero. El turista nacional consume distinto, se mueve distinto. En promedio por temporada tuvimos un consumo de 1.350 pesos diarios por persona. Estamos conformes porque algo tuvimos, dado que antes no teníamos nada, pero es inferior al promedio del turista extranjero. Este invierno tendremos otra vez un turismo distinto, también con poco consumo como vimos en la temporada de verano”, concluyó.