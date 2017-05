Nuevo aumento de tarifa de taxi en Ushuaia

El presidente de la Asociación de Taxis de Ushuaia Marcelo Zabala sostuvo que “estamos solicitando al Municipio de Ushuaia un 11,5% de aumento, en este momento tenemos la tarifa $19,50, y la ficha $1,80, y pasaría la bajada a $22, mientras que la ficha quedaría en $2”.

Tras la realización de la asamblea tarifaria, se decidió, a pedido de la Asociación de Propietarios de Taxis, que la nueva bajada de bandera sea de 22 pesos y la ficha de 2 pesos. El presidente de la Asociación de Taxis de Ushuaia Marcelo Zabala remarcó que el “trabajo en un año disminuyó muchísimo”. También desde el sector se mostraron disconforme con lo solicitado desde el Concejo Deliberante para que el “transporte publico de pasajeros llegue hasta el aeropuerto, cuando todavía hay a zonas de la ciudad que no llega”. Asimismo remarcó que el “ingreso del colectivo la aeropuerto haría que se desvíe de su recorrido original cuatro kilómetros”. Del mismo modo solicitaron la “liberación de una mano sobre Gobernador Paz y calle Deloqui”.

El pasado viernes se llevó a cabo la asamblea tarifaria en la que se analizó el pedido de incremento de la tarifa solicitado por la Asociación de Propietarios de Taxis.

En tal sentido el presidente de la Asociación de Taxis de Ushuaia Marcelo Zabala sostuvo que “estamos solicitando al Municipio de Ushuaia un 11,5% de aumento, en este momento tenemos la tarifa $19,50, y la ficha $1,80, y pasaría la bajada a $22, mientras que la ficha quedaría en $2”, dijo a FM del Sur.

Puntualizó que nosotros “cada seis meses estamos evaluando nuestra situación, no hacer un solo aumento en el año, sino hacer dos aumentos como lo venimos haciendo desde hace cinco años a la fecha, de forma de que no repercuta tanto en la gente, y vamos paralelamente con los aumentos que a nosotros nos va generando nuestra actividad”.

Asimismo mantuvo que “muchos gremios realizan acuerdos, y los van haciendo escalonadamente, entonces hemos seleccionados esa metodología y hasta el día de hoy lo estamos llevando a cabo de esta forma”.

En relación al trabajo recalcó que “ha ido decayendo, nosotros tenemos un sistema informático que el mismo mes del año pasado nos indicaba otro número superior al que nos indicó este año para esta fecha, la cantidad de pedidos ha mermado mucho, esto ocurre a nivel país, y nosotros no estamos exentos a lo que está ocurriendo en Tierra del Fuego”.

Colectivos hacia el aeropuerto

Respecto de la solicitud para que el transporte público de colectivo llegue hasta el aeropuerto, Zabala manifestó que “nosotros hemos estado conversando con las agencias de remises respecto a este tema, y desde el Concejo Deliberante tienen que tener una herramienta más respecto del servicio urbano de transporte, y nosotros estamos pidiendo en caso de que tenga que ingresar el colectivo de línea que no sea otro tipo de transporte, debido que ya nos ha pasado por solucionarle una problemática al vecino como es el caso de la zona de Andorra, se habilitaron combis que eran solamente para salida, y después las mismas terminaron realizando el recorrido del colectivo en toda la ciudad, entonces esto genera después un problema que se hace imposible de controlarlo, por lo cual es este tipo de pedido que les hemos realizado a los concejales de que tengan cuidado cuando se toman determinaciones que por un lado benefician, pero que después se hacen imposible para el control”.

Además señaló que como sucede en gran parte del país el “colectivo pasa por la puerta del aeropuerto, o ingresa al mismo, lo que sucede es que van a tener muy en cuenta que van a tener que contar con un maletero, los colectivos no lo tienen, si nosotros no permitimos que una valija vaya suelta dentro del habitáculo, creo que tampoco corresponde a un colectivo de línea”, dijo, al tiempo que agregó que se han “hecho muchos balances, ya hubieron líneas de colectivos anteriormente que se le ofrecieron, se discutió el tema, pero es una opinión del concejal que lo está llevando adelante, lo estamos hablando, pero mientras que sea de línea urbana no habría problema porque tienen que hacer llegar a todos los sectores de la ciudad el colectivo, si bien no queremos meternos en este tema, si queremos que se respete nuestro trabajo”.

Recordó que “actualmente hay muchos sectores de la ciudad en la que el colectivo no está llegando como lo es la zona alta, con lo cual pedirle un colectivo hoy para que ingrese al aeropuerto creo que no es beneficio para la gente local tampoco, pero también lo debe de evaluar el Ejecutivo, pero si nosotros no vamos a permitir que se suba una valija suelta y corra peligro el otro pasajero”, sentencio.

Entendió que además sería engorroso porque se “tendría que desviar cuatro kilómetros de su recorrido para ingresar al aeropuerto, además uno cuando llega de un viaje quiere retirarse de manera rápida por el cansancio, no está para esperar media hora o cuarenta minutos como puede con el ingreso al aeropuerto del colectivo, pero se evaluará este tema, pero nosotros estamos disconformes”.

Finalmente se refirió al pedido de liberación de una mano sobre Gobernador Paz y calle Deloqui señalando que “fue solamente sobre el período en el cual querían hacer la San Martín, y nunca más lo solucionaron, entonces hay que sentarse entre todas las partes para discutir estos temas, de forma que todos pongamos un granito de arena y colaboremos para mejorar el tema urbano de la ciudad”, concluyó.