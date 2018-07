Nueva línea de créditos para jubilados y pensionados de ANSES

El responsable de la UDAI-ANSES Río Grande Fermín Randón Salgado explicó las nuevas líneas de créditos Argenta que tienen como beneficiarios a jubilados, como así también a las asignaciones universales de todas las pensiones no contributivas, y a los monotributistas. Los préstamos van desde un mínimo de cinco mil pesos, hasta un máximo de sesenta mil pesos.

Río Grande.- Fermín Randon, responsable de la UDAI-ANSES Río Grande Fermín Randón, se refirió a la nueva línea de prestamos ARGENTA, la cual tiene como beneficiarios a jubilados y pensionados, que podrán acceder al programa de préstamos por un monto mínimo de cinco mil pesos y hasta un máximo de sesenta mil pesos, donde el monto total del préstamo solicitado se acreditará en la Cuenta de la Seguridad Social en la cual el titular cobra la prestación previsional, siendo que la acreditación del préstamo será efectiva en un plazo no mayor a los 4 días hábiles desde la aprobación del préstamo.

Por FM del Pueblo Randón expuso que “nosotros tenemos la línea de crédito que es la línea Argenta, donde tenemos la opción de que está línea de créditos se puede utilizar tanto para beneficiarios de jubilaciones y pensiones, como para los beneficiarios de asignaciones familiares, ya sea asignación familiar de trabajadores regulares, o de asignación universal por hijo, cualquiera de las dos prestaciones tiene la opción de sacar el préstamo Argenta”.

Puntualizó que el “trámite es bastante sencillo que en algunos casos se puede realizar a través de Internet, mientras que en otros casos se puede solicitar turno al 130, o a través del ingreso a la página, y realizarse en las instalaciones de la oficina de la UDAI”, dijo, al tiempo que agregó que a las “48 horas hábiles se deposita el dinero, y de acuerdo al beneficio, o a la modalidad de prestación que tenga con nosotros es la cantidad de dinero que se le puede llegar a prestar”.

Consultado con respecto a los montos, dijo que en el caso de las “jubilaciones de hasta sesenta mil pesos en sesenta cuotas, y en el caso de las asignaciones familiares es de cinco mil pesos por hijo, que se pueden devolver en doce o veinticuatro cuotas, como así también tenemos las pensiones no contributivas y la pensión universal para adultos mayores donde pueden pedir hasta treinta mil pesos, en treinta cuotas”.

Randón recordó que el año pasado fue el “primer lanzamiento de está línea de crédito, y ahora se va a buscar la forma de incorporar más beneficiarios, ha sido muy útil porque es un monto que puede ayudar para una cuestión mensual, o una situación que surge de manera imprevista, y que no impacta de manera negativa en la economía de la familia porque los montos de las cuotas son muy bajos, como así también sucede con las modalidades de las pensiones de los jubilados, donde son cuotas muy bajas, con las tasas más bajas del mercado, lo cual hace que el beneficiario de Anses no sienta en su economía diaria un pesar por haber pedido utilizar este dinero”.

Las pensiones que no ingresan

Por otro lado indicó que las “únicas pensiones no contributivas que no ingresan al sistema de Argenta son aquellas que entregaba en algún momento el Congreso, que era una especie de pensión graciable, estás no están dentro del sistema de pensión no contributiva de desarrollo social porque obviamente las entregaba el Congreso de la Nación, por lo tanto no están dentro del programa Argenta”.

En relación a los monotibutistas, explicó que “deben estar al día con el monotributo, y tienen que estar cobrando asignaciones familiares”, dijo.

Finalmente Randón resaltó que si el “trámite se realiza a través de la página Web facilita el acceso al crédito, lo cual les evita a las personas hacer filas, o tomar trámites con mucha demora, teniendo en cuenta que nosotros buscamos facilitarle la vida a los ciudadanos con nuestros servicios, y a través de la página se puede gestionar la totalidad del crédito sin tener que pasar por la oficina, donde nosotros a veces tenemos días difíciles con esperas largas”, concluyó Randón.