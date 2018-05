“Nuestro deber es escuchar a los vecinos y darles respuestas”

El Dr. Walter Abregú, secretario de Salud del Municipio de Río Grande, encabezó este martes una importante reunión convocada por los vecinos de Chacra XI, los que entre uno de los pedidos más relevantes, estuvo la creación de una posta sanitaria que atienda las necesidades de la margen norte de la ciudad. Los vecinos elogiaron el transporte de colectivos.

Río Grande.- En el SUM municipal de Chacra XI, la comisión provisoria de este barrio impulsó una reunión entre vecinos y autoridades municipales para plantear distintas necesidades relacionadas con salud, obras públicas y perros sueltos.

La comitiva municipal fue encabezada por el Dr. Walter Abregú, secretario de Salud del Municipio, quien fue acompañado por el subsecretario de Gestión Ciudadana, Daniel Facio, la directora general de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, contadora Ayelén Barboza, directores de distintas carteras municipales, como Juan Castro de Participación Vecinal, la ingeniera Marcela Argüello, de Ecología y Medio Ambiente; Pedro Franco, de Defensa Civil; la responsable de Tenencia Responsable del área de Zoonosis, Daniela Díaz, entre otros funcionarios.

Estuvieron presentes los integrantes de la comisión provisoria del barrio encabezada por su presidente, Raquel Juárez, y el vicepresidente Ariel Montenegro.

Durante la extensa reunión, distintos vecinos fueron expresando sus inquietudes en tanto las autoridades municipales fueron respondiendo puntualmente y tomando nota de todos estos pedidos.

El Dr. Abregú confió que “estamos muy contentos porque vemos a los vecinos de Chacra XI movilizados acercando sus inquietudes sobre distintos temas y uno de ellos es la necesidad de contar con un espacio sanitario para que atienda situaciones de urgencias, emergencias, vacunatorio y asimismo que lleve controles tanto a embarazadas, niños sanos y adultos”.

Agregó que “para nosotros es importante que nos transmitan este tipo de inquietudes y poder desde la Secretaría de Salud y a través del Ejecutivo municipal darle una respuesta y ojalá a corto plazo, sea en primer término con una posta sanitaria y por qué no pensar en un futuro en un Centro de Salud como se hizo en Chacra II, Margen Sur y en Malvinas Argentinas, ex Chacra XIII, para que atienda no solo a Chacra XI, sino que cubra toda la Margen Norte de la ciudad como San Martín Norte, Altos de la Estancia, Los Cisnes, Vapor Amadeo y los nuevos barrios al sur de Chacra XI, debido al gran crecimiento de esta zona”.

En ese sentido el responsable de la cartera sanitaria municipal dijo que “hay muchas familias, muchísimos chicos y hay que hacer un fuerte trabajo en el terreno y por eso es muy importante tener promotores de salud que salgan a conocer la situación de los vecinos. Siempre decimos que tener un promotor de salud en el barrio es fundamental porque es el que va a golpear la puerta y conocer el problema antes de que el problema llegue a una etapa más crónica y que después sea un problema mayor para la salud. Lo ideal es trabajar con los vecinos tal cual se ofrecieron ofreciendo sus inquietudes y ver, en los presupuestos subsiguientes, si podemos incorporar un espacio de salud donde ellos puedan concurrir y ser atendidos, sabiendo de que la distancia a los otros centros sanitarios, tanto públicos como privados, es larga y está lejos para ellos”.

Por último observó que “teniendo una posta sanitaria ya podemos traer un médico clínico o un médico generalista que pueda rotar y también un pediatra. Seguramente el servicio será adaptado a la demanda, nuestro deber es escuchar a los vecinos y darles respuestas; acompañar a las familias de esta zona y todas estas inquietudes serán llevadas al Sr. Intendente, el profesor Gustavo Melella, para tratar de que esa respuesta se lo antes posible”.

“El municipio ya dio respuestas en el tema del colectivo”

En tanto el periodista Ariel Montenegro, vicepresidente de la comisión provisoria del barrio, compartió que “esta es nuestra primera reunión y estamos muy contentos porque han venido muchos vecinos y hay muchos otros que no han podido venir por razones laborales o de otra índole, pero han dejado sus inquietudes también”.

Añadió que “también estamos muy contentos por la respuesta inmediata del municipio porque vinieron representantes de casi todas las secretarías y los vecinos pudieron expresarles sus inquietudes, una de las cuales es la creación de una posta sanitaria por la cantidad de chicos que tenemos y la lejanía con el Hospital, que tampoco es una respuesta; y por ello aprovechamos que estaba el Dr. Abregú para pedirle un espacio sanitario y todos los médicos que puedan traer-”.

Otra de las inquietudes “es por obras viales en las calles que están al norte de Playero Blanco, donde necesitamos asfalto y cordones cuneta. El municipio ha priorizado las calles al sur de esta avenida, donde está la plaza, donde están los bomberos y donde está la salida del colectivo y es entendible que se haya priorizado así, pero ahora estamos pidiendo que esas obras también se hagan en la parte norte de Playero Blanco”.

Otro de los temas tratados “fue el de los perros sueltos, que es un problema de todo Río Grande, no solo de nuestro barrio y se lo planteamos a la gente de Zoonosis presente en la reunión. Asimismo, el polvillo de la Laguna Seca que es todo un tema en épocas del año, si bien sabemos que no es una competencia municipal, queremos plantearlo y colaborar en una solución”.

Finalmente Ariel Montenegro destacó que “el problema de la conectividad hacia la ex Chacra XIII se solucionó; era todo un tema porque muchos niños van a la escuela de allá y ahora ya hay un colectivo que desde La Trucha viene por Chacra XI y también se solucionó el ingreso a los barrios Los Cisnes y Vapor Amadeo. Lo ha solucionado el municipio por su propia iniciativa y la predisposición de la empresa City Bus y nosotros celebramos que sea así”.

“Celebramos el compromiso de los vecinos”

Por su parte el subsecretario Daniel Facio enfocó la situación de los canes sueltos. “No son perros de la calle sino perros en la calle y por lo tanto tienen un dueño y celebramos la participación de los vecinos en este encuentro ya que pudimos trasladarles las responsabilidades de esta situación y asimismo tener su compromiso de ser parte de las campañas de tenencia responsable que lleva adelante el municipio, ya que los propios vecinos colaborarán en cuidar que algún otro vecino se descuide y deje al perro suelto en la vía pública. Todo lo que sea generar conciencia sobre este tema lo vamos a hacer”, comprometió.

En relación al transporte público colectivo de pasajeros, Facio destacó que “ya estamos entrando a Los Cisnes y Vapor Amadeo, pero a nuestro entender estamos a un 60 por ciento de lo que nosotros pretendemos, así que con la construcción del Centro de Transferencia (ver nota aparte), debemos seguir mejorando, apostamos a tener un transporte público modelo en nuestra ciudad y de hecho ya lo es en toda la Patagonia porque no hay otra ciudad en la región que tenga todas las unidades nuevas, una flota cero kilómetro, porque es el motor social, el motor comercial y el motor económico de la ciudad y el vecino puede armar su día a día con un transporte confiable y previsible”.

“El municipio tiene un contacto permanente y directo con los vecinos”

Juan Castro resaltó que “este contacto directo con los vecinos nos permitió conocer algunas inquietudes que ellos tenían con respecto al barrio y decidimos trabajar en conjunto con la comisión del barrio como lo hacemos en otros puntos de la ciudad y por ello, desde la Dirección de Participación Vecinal decidimos convocar a todas las áreas municipales que tengan injerencia directa en estas cuestiones y escuchar las inquietudes vecinales para que en este trabajo transversal que siempre nos pide el intendente Gustavo Melella podamos brindar una respuesta rápida, trabajando de una manera práctica”.

‘La Muni en tu barrio’ en el SUM de Chacra XI

Por otra parte el Director de Participación Vecinal informó que este sábado 19 de mayo “estamos organizando con la directora Romina Leguzamón una gran movida que denominamos ‘La Muni en tu barrio’ que es una jornada familiar recreativa que hacemos siempre desde nuestra Dirección para todos los chicos y sus familias, será desde las 11 hasta las 17 horas que incluye ‘La peluquería en tu barrio’ con una gran jornada de juegos, aquí en el SUM de Chacra XI de Playero Blanco y Halcón Peregrino, así que los esperamos a todos para pasar una hermosa jornada en familia”.