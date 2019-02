“Nuestro adversario es Mauricio Macri, no nosotros”

El senador del FPV abogó por un ordenamiento de las posturas encontradas dentro del justicialismo a través de las PASO, y advirtió que insistir en las divisiones implica ser funcionales a Cambiemos, para que siga siendo una alternativa. En la provincia, marcó como prioridad la reelección de Rosana Bertone, y puso énfasis en la necesidad de defender el municipio de Ushuaia, una ciudad “muy ligada al MpF”, expresó.

Río Grande.- El senador del FPV Julio Catalán Magni participó del lanzamiento de Alternativa Federal y espera que las PASO logren “ordenar” las divisiones dentro del justicialismo. Dentro de la provincia marcó dos prioridades, primero la reelección de Rosana Bertone y luego la defensa del Municipio de Ushuaia, teniendo en cuenta que es “una ciudad con muchos viejos pobladores y muy ligada al MPF”, señaló.

En diálogo con FM Centro, dijo que “fue muy válida la presentación formal de Alternativa Federal, con más de diez gobernadores peronistas y referentes que tienen intención de participar del proceso electoral, como Miguel Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, el Dr. Lavagna hizo llegar su mensaje a través de un video, como varios que por distintas razones no pudieron estar pero acompañan esta iniciativa, que es el camino”.

“No hay que estar parado en el enojo ni acostumbrarnos a esta realidad con la que no estamos de acuerdo. El gran ordenador van a ser las PASO, porque lo peor que nos puede pasar es hacerlo a través del dedo. Si algún referente histórico termina ganando la primaria, claramente será quien conduzca el destino hacia el futuro”, subrayó.

Afirmó que “el electorado le está diciendo que no a una polarización sobre el pasado y lo que vivimos en este momento, con la que no estamos de acuerdo. Nosotros tenemos que debatir y discutir a través de las PASO el mejor representante de la oposición, y ahí no hay que tener derecho de admisión. Si empezamos con esa mirada, somos funcionales a Cambiemos. Las diferencias se dirimen a través de un proceso electoral, y nuestro adversario está afuera de nuestro partido”, enfatizó.

Consideró que un ejemplo de unidad “es nuestra provincia, donde estamos intentando consensuar una fecha de elecciones y un camino conjunto, entendiendo quién es nuestro rival y nuestro adversario. Tenemos que entender el momento que vivimos y el proyecto de provincia que tenemos, conducido por Rosana Bertone. Tenemos que sostener lo que nos ha costado mucho construir y en ese camino estamos trabajando. El que no lo entienda de esta manera es funcional a que Cambiemos siga siendo una alternativa”, insistió.

Deseó que la unidad del peronismo fueguino “sea el espejo para el país. Hay que generar un frente que nos permita discutir en serio qué es lo que no queremos, porque el adversario común es Mauricio Macri, no nosotros mismos”.

En términos de gobernabilidad, el objetivo en la provincia no es sólo la reelección de Bertone sino repetir una mayoría parlamentaria. “El primer desafío es claramente la reelección de Rosana. Nosotros construimos un proyecto de provincia de la mano de Rosana, hace ocho o nueve años que venimos trabajando juntos y hoy el gran desafío es que pueda ser reelecta y que nos podamos consolidar en el tiempo, consolidar una política de estado y empezar a pensar a veinte o treinta años la provincia que queremos. A partir de ahí entender que hay momentos en que toca ocupar un lugar y momentos en que no”, dijo.

“El primer desafío es la reelección de Rosana, y poder consolidar lo que hemos construido en cada uno de los Municipios, en la Legislatura, en los Concejos Deliberantes. Hay que seguir ese camino, seguir construyendo políticas de estado a largo plazo, y no llegar a un proceso electoral donde estemos siendo funcionales a la oposición”, planteó.

Se mostró preocupado particularmente por la capital fueguina, al expresar que “Ushuaia particularmente es una ciudad muy ligada a un sector conservador, muy ligada al MPF, es un sector muy de viejos pobladores. Tenemos que entender que debemos articular Ushuaia particularmente, porque tenemos la suerte de que pudimos recuperar ese lugar; si no, claramente va a ser difícil sostener el Municipio. Ojalá toda la dirigencia política entienda ese camino, podamos respetar las fechas electorales entendiendo que debemos trabajar juntos, y armar una lista en la Legislatura que nos permita la gestión, como ocurrió con esta Legislatura, que ha estado a la altura y le ha permitido a Rosana llevar una gestión, que no ha sido fácil”, concluyó.