“Nosotros vamos a tratar de buscar todo el acompañamiento posible”

El referente y militante del radicalismo confirmó su intención de postularse en las PASO como precandidato a diputado por la UCR. Espera que haya mucha participación y que, quien pierda en las elecciones, acompañe al ganador, priorizando el proyecto político. Destacó la apertura del partido con sus nuevas autoridades, la convocatoria a los jóvenes a que participen de la política, y remarcó la importancia de que el radicalismo lleve candidatos propios, más allá de su alianza con Juntos por el Cambio.

Río Grande.- El referente radical Fernando Gliubich confirmó ayer por FM La Isla su decisión de postularse como precandidato a diputado nacional en las PASO: “El radicalismo es un partido orgánico que siempre se caracterizó por tener las puertas abiertas para quien quiera presentarse a los cargos a través de una interna. Eso es sano, es parte de la democracia y legitima las buenas intenciones que uno tenga. Uno puede tener intenciones de participar y ser un referente de un sector del radicalismo, pero alguien tiene que llevar la voz de la mayoría y tratar de sintetizar un proyecto que pueda aunar voluntades”, expuso.

“En el plano nacional la UCR viene participando en las últimas elecciones en el espacio de Juntos por el Cambio y también forma parte de la dinámica de la política argentina. No nos podemos quedar en un esquema bipartidista, porque la Argentina está fragmentada, polarizada, y desde la UCR no supieron interpretar las necesidades de algunos sectores. Así es como se conforman distintos movimientos sociales que después convergen o no en un partido político. En este momento hay que lograr un consenso amplio, resignar algunas particularidades y tratar de mirar hacia adelante con un programa ejecutivo que tenga viabilidad”, planteó.

“La UCR ha ocupado lugares de máxima relevancia en la provincia y en el país. Yendo al caso de la provincia en particular, el partido ya se ha planteado hace tiempo una apertura importante, con una apertura en los comités, con atraer jóvenes a procesos de formación vinculados a las cuestiones administrativas y sociales. Esto se ha visto limitado por las restricciones de la pandemia, pero la apertura de la UCR se está dando y es sumamente necesaria la convocatoria a los jóvenes, para que se involucren y podamos cambiar la realidad”, sostuvo.

“Es digno de destacar la conducción que están llevando adelante los comités a nivel local y también a nivel provincial. La UCR va a participar en las PASO y a través de las internas veremos cómo resulta. Lo importante es acompañar, cualquiera sea el resultado. Nosotros vamos a tratar de buscar todo el acompañamiento posible y generar los consensos. Esa fue la intención desde el primer momento y nos ponemos a disposición de un espacio político donde todo el mundo tiene la potestad de participar”, dijo.

Se le preguntó si es posible que el PRO y la UCR busquen un referente producto del acuerdo o esto se va a definir en las PASO: “Yo siempre voy a respetar la identidad partidaria. Soy radical y tengo la intención de participar como candidato. Como radicalismo vamos a llevar un candidato propio –aseguró-. Si el candidato sale de una discusión interna, será otra instancia, pero la UCR va a ir a las PASO a ganar dentro del espacio su legitimidad. Una vez que se dirima el resultado, se acompañará, pero nosotros vamos a ir con un candidato”.

“Todos los candidatos con intención de participar van a poder hacerlo y yo espero que haya varios. Lo importante es luego tener humildad cualquiera sea el resultado para construir en pos de un proyecto político. A los que nos gusta la política, nos tiene que gustar estando de un lado o del otro y tenemos que acompañar a los dirigentes aunque el resultado sea adverso”, instó.

Frente a la realidad del país, reconoció que “a nivel local o nacional no creo que se pueda revertir este deterioro socioeconómico generalizado. Hay muchas decisiones de fondo que hay que tomar y van a requerir de un consenso muy amplio. Quizás ese consenso se dé después de las elecciones con la conformación de una nueva Cámara, porque van a hacer falta medidas para paliar la situación y generar empleo genuino. Es un país con una potencialidad tremenda y está en nosotros llevar adelante un ordenamiento, lograr equilibrio, equidad, dejar que la justicia actúe. Tenemos sectores primarios con los cuales no podemos estar peleados y el Estado tiene que lograr un nivel de diálogo superior, que hoy está interrumpido. Espero que cuanto antes se recomponga esta situación porque hay temas que no se pueden seguir postergando, como la negociación de la deuda, determinados impuestos que se han seguido creando, el aumento de aranceles al campo. Hay cuestiones vinculadas con la flexibilización laboral, las tasas de interés, para reducir la inflación que tenemos en este momento. Esto hay que atenderlo de manera inmediata y no se pueden meter en el freezer hasta que transcurran las PASO, porque se sigue deteriorando el tejido social y las familias tienen que vivir”, concluyó.