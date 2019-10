“Nos tenemos que dejar de pelear como tontos para ver quién se lleva el logro”

El legislador del bloque UCR-Cambiemos pidió “no tomar como un botín político en campaña” el anuncio de una posible prórroga del subrégimen industrial por diez años. Aclaró que todavía no está definida pero, de concretarse, no debe ser tomado como “un botín” ni mirar si la otorga Macri, sino priorizar el resultado.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco respondió a las críticas del ministro de Industria Ramiro Caballero al preanuncio de la prórroga del subrégimen en la última etapa de la gestión Macri y en plena campaña electoral, cuando “no dieron respuesta en más de tres años y medio”.

Por FM Del Pueblo, dijo que “estamos tratando de lograr esto y hablamos del 2035, porque entraría en vigencia el convenio Mercosur-Unión Europea, y uno de los temas es la discusión de los regímenes especiales. Yo no puedo asegurar hoy que sea una realidad, pero hay varias voces dentro del gobierno nacional que se han manifestado a favor, como el Ministro del Interior, el senador Naidenoff, y esto nos da mejores expectativas de lograrlo. Esto no debe ser botín político de nadie”, planteó el radical.

“No es nuestra intención reclamar derecho de autor si logramos que esto se lleve a cabo. Cuando se hablaba de este tema, siempre se decía que había voces en contrario de la UCR y ahora el presidente del interbloque en el Senado se está manifestando a favor. Estamos demostrando que estamos avanzando en este sentido”, destacó.

Cargó contra el kirchnerismo y los candidatos que ahora “prometen prorrogarlo hasta el año 5.000, porque hace tres años y medio lo podrían haber prorrogado por decreto y no lo hicieron. No lo tomemos como un botín político en el marco de la campaña. Tenemos que hacer fuerza todos para lograrlo. Si se puede hasta el 2035, es un avance. No debe ser materia de discusión como un botín político, a ver si lo logro yo o lo logra otro. Tiene que ser una política de estado provincial lograrlo, independientemente del espacio político”, sostuvo.

Consultado acerca de qué falta para definir la prórroga, dado que hasta ahora se habló de una intención pero no hubo anuncio concreto, respondió que “yo ya la hubiera firmado pero hay que terminar de avanzar en las discusiones que se están dando en el ámbito nacional”. Asimismo, dio cuenta de la conversación que mantuvo el viernes con el ministro de Industria Ramiro Caballero, a quien le expresó su visión, sin obviar un cuestionamiento a sus declaraciones públicas: “No tiene ningún sentido que el ministro Caballero salga a decir que antes no lo querían y ahora lo quieren. Lo importante es que salga, no si es en la campaña o si lo saca Macri. Lo importante es obtener el resultado. Nos tenemos que dejar de pelear como tontos entre nosotros a ver quién se lleva la aureola de que logró el resultado. Tenemos que peticionar juntos para que esto sea una realidad”, sentenció.

Por otra parte, cuestionó el reclamo de los gobernadores y el fallo de la Corte Suprema por la quita del IVA a los alimentos. “Ese proyecto está en la plataforma del Frente de Todos y hay cientos de proyectos en Diputados y Senadores de integrantes del Frente de Todos. Cuando el gobierno nacional lo pone en práctica, porque cree que es oportuno ante la situación delicada que se está viviendo, quienes son impulsores de ese proyecto recurren a la Corte Suprema para que el gobierno nacional soporte todo el peso económico. Esta Corte Suprema durante 12 años tuvo cajoneadas las presentaciones de las provincias de la retención indebida de fondos de ANSES y sacó el fallo una semana antes de que se fuera el gobierno anterior, pero ahora en un plazo muy breve saca el reclamo de los gobernadores contra la baja del IVA a los alimentos. La verdad que llama la atención la actitud de la Corte Suprema en el marco de una campaña electoral”, concluyó.