NOS se consolida en Tierra del Fuego

El Lic. Gabriel Ballerini visitó Tierra del Fuego para apoyar la conformación de NOS en las tres ciudades fueguinas y a los dirigentes fueguinos Daniel Torres, Silvia Piri y Alejandro Fotheringham, entre otros. Este partido se manifiesta abiertamente Pro Vida y pretende defender los derechos a la vida, a la libertad y al trabajo, los cuales están plasmados en la Constitución nacional.

Río Grande.- Pablo Torres, referente local del partido NOS y el Lic. Gabriel Ballerini, dirigente nacional y presidente de la Junta Promotora en CABA del mismo partido, se refirieron a la conformación en Tierra del Fuego de esta fuerza política.

Según explicó Torres, “ya se está conformando en la provincia con la presencia en las tres ciudades, Río Grande, Ushuaia y Tolhuin e inclusota Junta Promotora de NOS Tierra del Fuego, con un gran trabajo militante, a pesar de la pandemia”.

Entendió que “la gente está buscando verdaderamente un cambio y estamos convencidos de que somos una excelente alternativa, ya que en NOS hay principios, hay valores como Dios, Patria y Familia, que no son negociables ni se van a negociar, somos firmes en esas condiciones y entendemos que es lo que muchísimas familias están esperando que es un cambio, una nueva oportunidad, una vocación de buena política y es por eso que nos está acompañando Gabriel Ballerini, quien está como Presidente de la Junta Promotora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quien es parte también de la dirigencia nacional junto a Juan José Gómez Centurión y apoyando la tarea que estamos llevando aquí en Tierra del Fuego”.

NOS ya está reconocido en 19 provincias

Un partido Pro Vida

Pablo Torres resaltó que NOS “es un partido totalmente Pro Vida y sostiene la vida desde la concepción hasta la muerte natural y estamos totalmente en contra a todo lo que se oponga a este derecho, cual es triste y lamentablemente porque es una sentencia de muerte a quien no puede defenderse; no es así la defensa en otros partidos y estamos como estamos por eso. En ese sentido creemos que somos una alternativa valedera en defensa de la vida y la libertad”.

En tanto Gabriel Ballerini explicó que “NOS lleva el nombre del Preámbulo de nuestra Constitución nacional” y recordó que “Argentina viene desde los últimos 40 años con un deterioro progresivo, cada vez está peor; estamos viviendo en estos tiempos momentos decisivos, no solo para el presente, sino para el futuro de la Argentina. Hay mucha gente que está preocupada no solo por el tema de la pandemia, de la salud, de la economía, de la emisión monetaria; temas que perfectamente hacen al crecimiento de la pobreza, de la indigencia. Vemos que la Argentina viene creciendo en los últimos tiempos en un modelo de destrucción del país, donde materialmente se está destruyendo”.

Agregó que “si Argentina quiere recuperarse, hay que volver a los valores que están explícitos en el Preámbulo de nuestra Constitución, valores que los dos frentes políticos mayoritarios no respetan”. Avanzó en este sentido que “en ese acuerdo constitucional que llamamos ‘Preámbulo’ están la mayoría de los derechos humanos que el gobierno viene vulnerando, los viene mancillando y coartando con leyes coercitivas”.

Definió que “NOS reivindica los verdaderos valores que Argentina debe volver a adherir”.

Ballerini observó que “la pérdida de estos valores lleva a la desintegración social que estamos viviendo hoy. Estamos viendo los síntomas que tiene la Argentina, como la pobreza, el mal manejo de la salud, las erradas y pésimas decisiones que toma el gobierno en la gestión de esta pandemia con la diatriba ‘o economía o salud’, diciendo el Presidente que prefería garantizar la salud en detrimento de la economía y desde la dimensión de la ‘cuareterna’ ha tratado de imponer, de coartar la libertad para trabajar, de decretar profesiones y oficios esenciales y otros no. Todos los trabajos son esenciales ya que esencial es todo aquel trabajo que le permite a un jefe de familia llevar el pan a su casa”, cuestionó.

En el mismo sentido reparó que “hoy vemos que en la gestión de la pandemia, Argentina por lo menos cayó tres veces más con respecto a otros países vecinos. Tenemos una economía totalmente destrozada, gente de clase media que se cayó y que por primera vez tiene que ir a comer a un merendero, que tiene que recurrir a un plan; vemos PyMEs cerradas, hay cuatro millones de nuevos desempleados con ocho meses la gente totalmente encerrada en la casa. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Liberar presos, agrandar el gasto público, mantener la impunidad a compañeros y amigos con causas en la justicia imputados por corrupción; vemos a una clase dirigente que no da respuestas a los problemas de los argentinos y con el discurso de la justicia social, con el discurso de la pobreza y demás, vemos que la única economía que mejora es la de la clase dirigente, pero no el bolsillo de los argentinos”.

“NOS es una nueva fuerza que tiene un programa de gobierno que se sale de esta dimensión confrontativa; en el país hay dos frentes partidarios que generan una gran ficción de confrontación pero en el fondo son parte del mismo sistema, uno subsiste porque está el otro, no hay oposición. El año pasado ambos sectores terminaron en la asamblea legislativa votando leyes en el mismo sentido: el aborto y el ajuste a los jubilados”.

“NOS propone una dimensión arquitectónica y no confrontativa, para comenzar a construir un proyecto de país, un proyecto de nación donde haya educación y no adoctrinamiento en las escuelas, por ejemplo, la ideología de género. Queremos proyecto de nación donde se aprenda a curar y no a abortar, un proyecto de nación donde se promueva el trabajo, pero no que se castigue al trabajador con leyes impositivas que hacen imposible invertir en una PyME y hacen imposible construir comunidad; hoy tenemos un Estado que castiga al productor”, dijo.

Entendió que “hoy hay un swingerismo partidario, un adulterio ideológico sin ponerse colorados, se pasan de un partido a otro y están más preocupados por el patrimonio personal que por los intereses de los ciudadanos. Hoy más que nunca Argentina necesita de un proyecto de Patria y la Patria se construye teniendo un proyecto de continuidad histórica. Queremos dejar una Argentina mejor para las próximas generaciones y por eso venimos a Río Grande y Ushuaia a acompañar a nuestros dirigentes, como Pablo Daniel Torres, Silvia Piri y Alejandro Fotheringham, referente defensor de la vida”.

“NOS tiene una dirigencia con valores y no con prontuarios y mientras se siga votando a dirigentes con prontuario, Argentina va a estar siendo perpetuada cada vez más, en una situación como la que estamos viviendo, con una de las peores crisis sociales y económicas”, expresó el dirigente de NOS.

Además, “ya no hay resto para los ATPs o los IFEs como el año pasado cuando la emisión monetaria fue astronómica, tampoco este año hay resto para eso ni para tomar nueva deuda. Tampoco hay propuestas concretas para gestionar mejor la pandemia”.

Finalmente dijo que “el kirchnerismo ha demostrado tener una de las peores gestiones de su historia con este manejo de la pandemia, donde han hecho todo a favor de la salud, sin embargo los resultados en salud han sido pésimos, por la cantidad de infectados, por la cantidad de muertos; han militado las vacunas y sin embargo somos uno de los países en el Cono Sur con menos cantidad de dosis adquiridas y si siguen a este ritmo de 300 mil vacunas por mes, vamos a necesitar 24 años con dos dosis para vacunar al total de la población argentina. Hoy el personal de salud no está vacunado en su totalidad, pero sí está vacunada la militancia camporista y kirchnerista. Hoy hace falta devolverle a la Argentina, esos valores que la hicieron grande: el orden público, el respeto a las libertades, el derecho a la vida y a los valores de nuestra Constitución para que seamos una verdadera República”.